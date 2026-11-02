Lorient menjamu Rennes pada Minggu, 22 November 2026 di Stade du Moustoir, Lorient.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 24 Januari 2026, Lorient meraih kemenangan tandang meyakinkan 2-0 di Roazhon Park. Sebelumnya, Lorient tampil efektif di kandang pada Agustus 2025 dan menghajar Rennes 4-0 di Stade du Moustoir.

Simak panduan dari GOAL mengenai segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lorient vs Rennes, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lorient vs Rennes di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Lorient vs Rennes berlangsung di Stade du Moustoir, Lorient, pada Minggu, 22 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 11 22 Nov 2026 - 11.15 Stade du Moustoir

Bagaimana cara membeli tiket Lorient vs Rennes di Ligue 1?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Lorient vs Rennes di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa loket dan situs penjualan tiket resmi FC Lorient dan Stade Rennais F.C. untuk pembelian langsung, periode pembelian prioritas bagi anggota, serta penjualan untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Lorient vs Rennes di Ligue 1?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan FC Lorient vs Stade Rennais di Ligue 1 yang akan berlangsung di Stade du Moustoir:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Mulai sekitar €25 hingga €35 untuk kategori tempat duduk standar di belakang gawang atau di sudut stadion.

Mulai sekitar untuk kategori tempat duduk standar di belakang gawang atau di sudut stadion. Tribune tepi lapangan dan tribun utama bagian tengah: Berkisar dari sekitar €45 hingga €90+, bergantung pada tingkat dan bagian stadion yang dipilih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kategori termurah / tribun atas : Umumnya mulai sekitar €55 hingga €65 untuk tempat duduk di tribun atas atau dengan sudut pandang yang kurang diminati.

: Umumnya mulai sekitar untuk tempat duduk di tribun atas atau dengan sudut pandang yang kurang diminati. Paket VIP dan layanan premium: Harganya meningkat hingga melampaui €150 hingga €300+, bergantung pada ketersediaan saat hari pertandingan semakin dekat.

Lorient vs Rennes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lorient vs Rennes

Lorient meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Ligue 1. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 1-0 atas Monaco pada 18 Oktober. Mereka juga mengalahkan Paris FC 1-0 pada 10 Oktober. Dalam lima pertandingan tersebut, Lorient mencetak enam gol dan kebobolan lima gol, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat mereka takluk 2-1 dari Le Mans pada September.

Rennes meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-3 dari Paris FC di Ligue 1 pada 18 Oktober. Namun, sebelumnya mereka mengalahkan OFI Crete 2-1 di Liga Europa dan Auxerre 4-1 di liga. Kekalahan 4-0 dari Lyon pada September tetap menjadi hasil terburuk dalam rangkaian tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Rennes mencetak sembilan gol dan kebobolan sepuluh gol.

Lorient vs Rennes: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 24 Januari 2026, ketika Rennes menang 2-0 di kandang atas Lorient di Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, Lorient meraih tiga kemenangan, sementara Rennes dua kemenangan, dengan total 13 gol tercipta dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Hasil paling telak Lorient dalam rangkaian itu adalah kemenangan kandang 4-0 pada Agustus 2025.