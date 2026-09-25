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Cara mendapatkan tiket Lorient vs Paris FC: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Ligue 1

Lorient menghadapi Paris FC di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Lorient akan menghadapi Paris FC pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Stade du Moustoir, Lorient.

FC Lorient dan Paris FC telah saling berhadapan 11 kali di semua kompetisi, dengan Lorient memiliki rekor pertemuan yang lebih baik lewat 6 kemenangan, dibandingkan 2 kemenangan milik Paris FC dan 3 hasil imbang. Pertandingan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada 5 April 2026 di Ligue 1, yang berakhir imbang 1-1 di Stade du Moustoir setelah gol dari Bamba Dieng dan Marshall Munetsi.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lorient vs Paris FC, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lorient vs Paris FC di Ligue 1?

Lorient vs Paris FC akan kick-off pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Stade du Moustoir, Lorient.

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Ligue 1 - Pekan 6
Stade du Moustoir

Bagaimana cara membeli tiket Lorient vs Paris FC di Ligue 1?

Untuk membeli tiket laga Ligue 1 antara FC Lorient dan Paris FC di Stade du Moustoir, Anda bisa mengikuti opsi dan langkah berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Beli tiket dengan harga resmi secara langsung melalui platform tiket online resmi FC Lorient atau di loket Stade du Moustoir. Tiket reguler biasanya mulai dijual 2 hingga 4 pekan sebelum hari pertandingan.

2. Platform tiket sekunder & agregator

Jika tiket resmi utama habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki tiket yang dijual kembali oleh reseller, meski harganya bisa lebih tinggi dari harga resmi.

Berapa harga tiket Lorient vs Paris FC di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara FC Lorient dan Paris FC di Stade du Moustoir bervariasi tergantung lokasi tempat duduk dan tempat Anda membelinya:

1. Loket resmi (harga resmi)

Tiket utama standar langsung melalui FC Lorient biasanya berkisar antara €15 hingga €60:

  • Tribun belakang gawang (Virage): €15 hingga €25 untuk tempat duduk umum di belakang gawang.
  • Tribun samping (Tribune Crédit Agricole): €30 hingga €45 untuk pandangan samping ke lapangan.
  • Tribun utama (Tribune Jean Floc'h): €50 hingga €60 untuk pandangan sentral dengan visibilitas tinggi.
  • Remaja & konsesi: €10 hingga €20 untuk anak-anak (17 tahun ke bawah) dan pelajar/mahasiswa dengan kartu identitas yang masih berlaku.

2. Platform sekunder & penjualan kembali

Jika tiket utama habis terjual atau jika Anda membeli lebih dekat dengan hari pertandingan melalui platform tiket sekunder seperti StubHub, harga umumnya lebih tinggi:

  • Harga awal / minimum: Sekitar €40 hingga €42 untuk kursi standar.
  • Harga rata-rata penjualan kembali: Sekitar €65 hingga €70 untuk kursi tengah atau dengan pandangan samping.
  • Kursi premium / kategori 1:€90 hingga €120+ tergantung permintaan pasar secara real-time.

Lorient vs Paris FC di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lorient vs Paris FC

Lorient mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam tiga pertandingan Ligue 1 musim ini, dengan dua laga persahabatan pramusim yang ikut dihitung dalam lima pertandingan terakhir membuat catatan keseluruhan mereka dalam lima laga itu menjadi satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 0-1 atas Lens pada 5 September, dengan kekalahan 1-2 dari Troyes di pertandingan sebelumnya. Dalam lima pertandingan tersebut, Lorient mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol.

Paris FC meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan Ligue 1 mereka, dengan satu kekalahan di seluruh lima pertandingan terakhir. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan impresif 2-3 di markas Marseille pada 6 September, setelah kemenangan kandang 3-0 atas Nice. Paris FC mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol, termasuk kekalahan 4-0 dalam laga persahabatan melawan Mainz 05 sebelum musim dimulai.

FCL

FCL - Performa

NCE
S0-0
TRO
K1-2
RCL
M0-1
TFC
S2-2
LEM
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
PAR

PAR - Performa

TRO
S0-0
NCE
M3-0
OM
M2-3
OL
S0-0
STR
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Lorient vs Paris FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1 di Stade du Moustoir dalam ajang Ligue 1 pada 5 April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Lorient menang dua kali, Paris FC menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Lorient memenangi laga Coupe de France dengan skor 2-0 pada Februari 2026, sementara Paris FC meraih kemenangan kandang 2-0 di Ligue 1 pada Oktober 2025.

Head to Head

LorientSeriParis FC
2
1
2
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FT
Coupe de France
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FT
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FT
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FT
Ligue 2
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FT
7Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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