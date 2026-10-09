Lorient akan menghadapi Monaco pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Stade du Moustoir, Lorient.

Lorient akan berusaha memperpanjang catatan head-to-head solid mereka setelah menyapu bersih dua pertemuan liga melawan AS Monaco pada musim 2025–26. Laga antara kedua tim ini secara historis kerap menghadirkan banyak gol, dengan rata-rata lebih dari 3 gol per pertandingan dalam beberapa musim terakhir.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lorient vs Monaco, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lorient vs Monaco di Ligue 1?

Ligue 1 - Pekan 7 18 Okt 2026 - 11.15 Stade du Moustoir

Bagaimana cara membeli tiket Lorient vs Monaco di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Lorient vs Monaco di Stade du Moustoir, Anda bisa menempuh jalur utama berikut:

Keanggotaan resmi klub / pemegang tiket musiman: Anggota FC Lorient yang terdaftar atau pemegang tiket musiman sering kali mendapat prioritas jendela prapenjualan sebelum tiket dibuka untuk umum. Anggota yang tidak bisa hadir juga dapat mencantumkan kursi mereka di platform pertukaran tiket resmi klub.

Paket hospitality resmi: Jika tiket reguler habis terjual, paket VIP atau hospitality, yang mencakup akses lounge, makanan, dan kursi premium, dapat dibeli langsung melalui tim penjualan komersial klub.

Sektor pendukung tim tamu: Jika Anda mendukung AS Monaco, tiket untuk sektor tim tamu biasanya dijual langsung melalui portal tiket resmi AS Monaco, bukan melalui situs Lorient.

Marketplace sekunder: Jika tiket habis di jalur resmi, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan opsi tiket resale.

Berapa harga tiket Lorient vs Monaco di Ligue 1?

Untuk laga Ligue 1 FC Lorient vs AS Monaco di Stade du Moustoir, harga tiket bervariasi tergantung tempat pembelian dan lokasi kursi:

Tiket resmi utama (langsung dari FC Lorient):

Harga tiket utama standar biasanya berkisar antara €20 hingga €60 . Di belakang gawang (Tribune Utara/Selatan): sekitar €20–€30 Tribune samping & Tribune Utama (Central/Honneur): sekitar €35–€60+

Marketplace sekunder & resale:

Saat periode penjualan tiket utama ditutup, platform tiket sekunder seperti StubHub memberi suporter kesempatan kedua untuk mengamankan akses masuk pada hari pertandingan.

Harga awal / level masuk: Sekitar €38–€42 untuk kursi kategori standar.

Biaya tiket rata-rata: Biasanya berkisar antara €75 dan €85 tergantung permintaan dan tingkat tempat duduk. Paket VIP & hospitality: Harga mulai dari sekitar €150 hingga €500+ per tiket untuk akses lounge, katering, dan tempat duduk di area tengah.



Lorient vs Monaco di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lorient vs Monaco

Lorient mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Toulouse di Ligue 1, dan mereka juga menang 1-0 atas Lens di laga tandang pada awal September. Dalam lima pertandingan tersebut, Lorient mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol, yang mencerminkan tim yang kesulitan menjaga konsistensi di lini pertahanan.

Monaco sedang dalam performa kuat, dengan memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 di markas Strasbourg, meski sebelumnya mereka menang tandang 2-1 atas Paris Saint-Germain dan mengalahkan Marseille 2-0. Monaco mencetak sembilan gol dalam lima laga terakhir mereka dan kebobolan empat gol, dengan satu-satunya kekalahan datang pada kualifikasi Conference League melawan Gornik Zabrze.

Lorient vs Monaco: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Januari 2026, saat Monaco menjamu Lorient dan kalah 3-1. Sebelumnya, Lorient memenangi pertemuan sebelumnya dengan skor 3-1 di kandang pada September 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Lorient memiliki catatan lebih baik dengan dua kemenangan berbanding satu milik Monaco, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Lima pertandingan tersebut menghasilkan total 16 gol.