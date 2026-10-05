Liverpool menghadapi Villarreal pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Anfield, Liverpool.

Kedua klub memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa, dengan Liverpool mengoleksi enam gelar European Cup/Liga Champions dan Villarreal terkenal mengangkat trofi Liga Europa UEFA pada 2021. Laga ini menjadi ulangan semifinal Liga Champions 2022 yang berlangsung sengit, ketika Liverpool pada akhirnya menang dengan agregat 5-2 setelah menahan upaya comeback dramatis dari wakil Spanyol itu pada leg kedua.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool vs Villarreal, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liverpool vs Villarreal di Liga Champions?

Liverpool vs Villarreal kick-off di Anfield, Liverpool, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Liverpool vs Villarreal di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League Liverpool FC vs Villarreal CF yang akan datang di Anfield (dijadwalkan pada 20 Oktober 2026), Anda memiliki beberapa opsi utama:

1. Saluran resmi klub (pasar utama)

Penjualan tiket resmi dikelola langsung oleh klub yang berpartisipasi. Opsi ini menawarkan harga nominal, tetapi biasanya memerlukan keanggotaan klub atau kredit sebelumnya.

Kantor Tiket Resmi Liverpool FC: Keanggotaan resmi LFC biasanya diperlukan untuk mendaftar undian tiket atau fase penjualan. Prioritas diberikan kepada pemegang tiket musiman dan anggota dengan kredit skema auto-cup (berdasarkan kehadiran pada laga Liga Champions sebelumnya). Tiket yang tersisa masuk ke penjualan umum untuk anggota.

Sektor tim tamu Villarreal CF: Alokasi tribun tandang dikelola langsung oleh Villarreal CF untuk pemegang tiket musiman terdaftar dan anggota klub mereka ( Socios ).

Berapa harga tiket Liverpool vs Villarreal di Liga Champions?

Biaya tiket untuk Liverpool vs Villarreal di UEFA Champions League bervariasi tergantung kategori dan jalur pembelian:

1. Penjualan resmi langsung (harga nominal)

Saat dibeli langsung melalui Liverpool FC, lewat undian anggota atau Official Ticket Exchange, tiket dijual dengan harga resmi standar sebagai berikut:

Tiket standar dewasa: €45 - €72 (£39 - £61)

Konsesi & dewasa muda: €34 - €54 (£29 - £46)

Junior (di bawah 16 tahun):€11 (£9)

3. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

Kursi termurah/awal (tribun atas): €105 - €150

Kursi resale rata-rata (Main Stand / Kop): €200 - €350

Kursi level bawah / premium tengah:€400 - €600+

Liverpool vs Villarreal di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Liverpool vs Villarreal

Liverpool mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Tottenham Hotspur di Carabao Cup, sementara kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions menjadi hasil paling signifikan dalam rangkaian tersebut. Mereka juga menang 2-0 di markas Ipswich Town di Premier League, meski hasil imbang melawan Fulham dan Nottingham Forest mencerminkan inkonsistensi performa mereka di liga. Liverpool mencetak delapan gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Villarreal meraih satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Satu-satunya hasil positif mereka adalah kemenangan tandang 1-3 atas Malaga pada 17 September, yang mengakhiri rangkaian empat kekalahan beruntun, termasuk kekalahan dari Real Betis, Borussia Dortmund di Liga Champions, dan Deportivo de A Coruna. Tim asuhan Perez mencetak delapan gol tetapi kebobolan 10 gol dalam lima pertandingan itu, dengan catatan pertahanan menjadi perhatian khusus.

Liverpool vs Villarreal: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada leg kedua semifinal Liga Champions 2022, ketika Liverpool mengalahkan Villarreal 2-3 di El Madrigal untuk lolos. Pada leg pertama di Anfield, Liverpool menang 2-0. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, yang mencakup Liga Champions, Liga Europa, dan laga persahabatan antarklub, Liverpool mencatat tiga kemenangan berbanding satu milik Villarreal, dengan satu pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Villarreal datang pada leg pertama semifinal Liga Europa 2016, yakni kemenangan kandang 1-0 sebelum Liverpool membalikkan keadaan.