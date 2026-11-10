Liverpool menjamu Sunderland pada Rabu, 2 Desember 2026 di Anfield, Liverpool.

Pertemuan terakhir di Premier League mencerminkan keunggulan Liverpool secara historis. Liverpool memenangi laga kompetitif terbaru antara kedua tim dengan skor 1–0 di kandang Sunderland, Stadium of Light, pada Februari 2026. Pertemuan sebelumnya di Anfield pada Desember 2025 berakhir imbang 1–1 dalam laga yang berlangsung ketat.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool vs Sunderland, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liverpool vs Sunderland di Premier League dimulai?

Liverpool vs Sunderland digelar di Anfield, Liverpool, pada Rabu, 2 Desember 2026.

Premier League - Pekan 13 2 Des 2026 - 14.30 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Liverpool vs Sunderland di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Liverpool vs Sunderland di Premier League mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anggota yang memenuhi persyaratan riwayat pembelian atau kredit sebelumnya dapat mengikuti penjualan tiket resmi, undian tiket, dan tahap penjualan tambahan langsung melalui situs resmi klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Liverpool vs Sunderland di Premier League?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Liverpool vs Sunderland di Premier League mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler: Harga nominal biasanya berkisar sekitar £9 hingga £60 .

Harga nominal biasanya berkisar sekitar . Paket hospitalitas resmi: Umumnya dimulai sekitar £150 hingga £300+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Harga tiket jual kembali: Biasanya dimulai sekitar £80 hingga £150 untuk kursi di tribun atas atau dengan pandangan terbatas, sementara kursi yang banyak diminati atau berada di bagian tengah dapat mencapai £200 hingga £500+ per tiket.

Liverpool vs Sunderland di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Liverpool dan Sunderland

Liverpool memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Manchester City (0-3). Dalam laga terbarunya, Liverpool menang 2-0 atas Brighton di kandang dalam ajang Premier League. Mereka juga meraih kemenangan atas Villarreal (4-3) dan Brentford (1-2 di kandang lawan). Dalam lima pertandingan tersebut, Liverpool mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan kali.

Sunderland mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 di kandang melawan Leeds United dalam ajang Premier League, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Lech Poznan di Liga Europa. Sunderland mencetak empat gol dan kebobolan lima kali sepanjang lima pertandingan itu. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di kandang Torreense dalam kompetisi Eropa.

Liverpool vs Sunderland: Rekor pertemuan terbaru

Kedua tim terakhir bertemu dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2026, yang dimenangi Liverpool dengan skor 4-2. Dalam pertandingan kompetitif, Liverpool menang 1-0 di kandang Sunderland pada Februari 2026 dalam ajang Premier League, sedangkan pertemuan di Anfield pada Desember 2025 berakhir 1-1. Rekor pertemuan terbaru menunjukkan dominasi Liverpool dalam duel ini. Liverpool memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir, sementara Sunderland gagal mengalahkan mereka dalam pertemuan-pertemuan kompetitif terbaru.