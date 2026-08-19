Cara mendapatkan tiket Liverpool vs Nottingham Forest: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Andoni Iraola dipastikan akan mendapat sambutan hangat ketika melangkah ke lapangan Anfield untuk laga kandang kompetitif pertamanya sebagai pelatih Liverpool pada Sabtu, 29 Agustus. Anda bisa berada di sana untuk menyaksikan momen tersebut dan melihat bagaimana The Reds Merseyside tampil melawan Nottingham Forest, dengan memesan tiket hari ini.

Meski finis di peringkat kelima dan mengamankan tiket Liga Champions musim lalu, itu merupakan performa di bawah standar bagi Liverpool dan hal itu membuat Arne Slot kehilangan posisinya. Iraola pun datang, setelah melakukan keajaiban bersama Bournemouth selama tiga musimnya bersama klub pantai selatan itu, secara luar biasa membawa mereka ke posisi keenam dan ke Eropa pada kampanye terakhir.

Namun, Nottingham Forest akan memiliki kenangan manis dari lawatan-lawatan terakhir ke Anfield. Nottingham Forest menang dalam dua penampilan terakhir mereka di sana, untuk pertama kalinya mereka meraih kemenangan beruntun di venue ikonik tersebut sejak 1963.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Liverpool vs Nottingham Forest, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal laga Premier League Liverpool vs Nottingham Forest?

Liverpool vs Nottingham Forest dijadwalkan kick-off pada pukul 12.30 BST, Sabtu, 29 Agustus, di Anfield, Liverpool.

Premier League - Pekan 2 29 Agu 2026 - 07.30 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Liverpool vs Nottingham Forest?

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket laga individu hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti calo, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar selama periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Liverpool vs Nottingham Forest?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertemuan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tingkat bawah memiliki harga premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya hingga 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi di angka £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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