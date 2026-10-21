Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoManchester United
Book Liverpool vs Manchester United TicketsLiverpool vs Manchester United Premium
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Liverpool vs Manchester United: harga tiket Liga Primer Inggris, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Liverpool
Manchester United
Premier League

Liverpool menghadapi Manchester United di Liga Primer Inggris. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Liverpool menjamu Manchester United pada Minggu, 22 November 2026, di Anfield, Liverpool.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Mei 2026, Manchester United meraih kemenangan tipis 3-2 atas Liverpool dalam laga menegangkan di Old Trafford.

Sebelum pertemuan itu, Liverpool meraih kemenangan telak 3-0 di Old Trafford pada awal musim 2024–25, menunjukkan betapa sulitnya memprediksi hasil dan betapa sengitnya pertandingan antara kedua tim.

Kapan pertandingan Liverpool vs Manchester United di Premier League dimulai?

Liverpool vs Manchester United berlangsung di Anfield, Liverpool, pada Minggu, 22 November 2026.

crest
Premier League - Pekan 11
Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Liverpool vs Manchester United di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Liverpool dan Manchester United di Anfield, secara umum ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Liverpool FC dan Manchester United sama-sama menerapkan kategori penjualan tiket resmi dan sistem undian bagi pendukung tuan rumah maupun tim tamu. Anggota dengan poin loyalitas yang mencukupi atau yang berhasil mendapatkan tiket melalui undian klub dapat membeli tiket dengan harga resmi langsung melalui portal penjualan tiket resmi klub.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket melalui penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liverpool vs Manchester United di Premier League?

Berikut gambaran umum harga tiket Liverpool vs Manchester United di Anfield:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket pertandingan standar: Harga kursi masuk umum biasanya berkisar dari sekitar £35 hingga sekitar £60, bergantung pada tribune dan bagian stadion.
  • Harga khusus dan tiket junior: Tiket dengan harga lebih rendah tersedia bagi anak-anak, dewasa muda, dan pendukung lanjut usia yang memenuhi syarat melalui kanal resmi klub, umumnya dengan diskon 50% atau lebih dari harga resmi tiket standar untuk orang dewasa.
  • Paket layanan premium: Harga paket layanan premium dan VIP resmi jauh lebih tinggi, biasanya berkisar dari £300 hingga jauh di atas £1.000 per orang, bergantung pada ruang khusus, pilihan bersantap, dan fasilitas pada hari pertandingan yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Penjualan kembali tiket masuk umum: Harga kursi standar umumnya mulai dari sekitar £150 hingga £250 dan dapat melampaui £500+ untuk tempat duduk dengan pemandangan terbaik.
  • Penjualan kembali kursi premium: Harga kursi di tribune tingkat atas atau kursi di sisi lapangan dengan posisi lebih baik sering kali mencapai £400 hingga £800+, bergantung pada seberapa dekat hari pertandingan dan permintaan pasar secara keseluruhan.

Liverpool vs Manchester United di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Liverpool vs Manchester United

Liverpool menghadapi laga ini dengan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-2 atas Brentford di Premier League. Dalam rangkaian pertandingan itu, mereka juga mencetak enam gol ke gawang LASK di Liga Champions. Satu-satunya hasil buruk adalah kekalahan kandang 0-3 dari Manchester City. Dalam lima pertandingan tersebut, Liverpool mencetak tujuh gol dan kebobolan enam, menunjukkan ancaman di lini serang sekaligus kerentanan sesekali di lini pertahanan.

Lima pertandingan terakhir Manchester United menunjukkan situasi berbeda: satu hasil imbang, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, tanpa satu pun kemenangan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 di markas Leeds United. Dalam periode ini, mereka juga kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, United mencetak lima gol dan kebobolan delapan, catatan yang mencerminkan inkonsistensi yang sedang diupayakan Carrick untuk diatasi.

LIV

LIV - Performa

BOU
M0-1
MCI
K0-3
LAS
M3-6
BRE
M1-2
VIL
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MUN

MUN - Performa

BHA
K2-3
FUL
S1-1
TOT
S1-1
ATM
K2-0
LEE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Liverpool vs Manchester United: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan terkini kedua klub cukup berimbang. Manchester United memenangi pertemuan terakhir dengan skor 3-2 di Old Trafford pada Mei 2026, tetapi Liverpool meraih kemenangan 1-2 di Anfield pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, hasilnya terbagi, dengan United sedikit unggul secara keseluruhan. Banyak gol tercipta dalam pertemuan-pertemuan terkini, dan belum ada satu pun tim yang mampu mendominasi lawannya secara berkelanjutan.

Head to Head

LiverpoolSeriManchester United
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FT
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FT
11Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google