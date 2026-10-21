Liverpool menjamu Manchester United pada Minggu, 22 November 2026, di Anfield, Liverpool.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada Mei 2026, Manchester United meraih kemenangan tipis 3-2 atas Liverpool dalam laga menegangkan di Old Trafford.

Sebelum pertemuan itu, Liverpool meraih kemenangan telak 3-0 di Old Trafford pada awal musim 2024–25, menunjukkan betapa sulitnya memprediksi hasil dan betapa sengitnya pertandingan antara kedua tim.

Kapan pertandingan Liverpool vs Manchester United di Premier League dimulai?

Liverpool vs Manchester United berlangsung di Anfield, Liverpool, pada Minggu, 22 November 2026.

Premier League - Pekan 11 22 Nov 2026 - 11.30 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Liverpool vs Manchester United di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Liverpool dan Manchester United di Anfield, secara umum ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Liverpool FC dan Manchester United sama-sama menerapkan kategori penjualan tiket resmi dan sistem undian bagi pendukung tuan rumah maupun tim tamu. Anggota dengan poin loyalitas yang mencukupi atau yang berhasil mendapatkan tiket melalui undian klub dapat membeli tiket dengan harga resmi langsung melalui portal penjualan tiket resmi klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket melalui penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liverpool vs Manchester United di Premier League?

Berikut gambaran umum harga tiket Liverpool vs Manchester United di Anfield:

1. Kanal resmi klub

Tiket pertandingan standar: Harga kursi masuk umum biasanya berkisar dari sekitar £35 hingga sekitar £60 , bergantung pada tribune dan bagian stadion.

Harga khusus dan tiket junior: Tiket dengan harga lebih rendah tersedia bagi anak-anak, dewasa muda, dan pendukung lanjut usia yang memenuhi syarat melalui kanal resmi klub, umumnya dengan diskon 50% atau lebih dari harga resmi tiket standar untuk orang dewasa.

Paket layanan premium: Harga paket layanan premium dan VIP resmi jauh lebih tinggi, biasanya berkisar dari £300 hingga jauh di atas £1.000 per orang, bergantung pada ruang khusus, pilihan bersantap, dan fasilitas pada hari pertandingan yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum: Harga kursi standar umumnya mulai dari sekitar £150 hingga £250 dan dapat melampaui £500+ untuk tempat duduk dengan pemandangan terbaik.

Penjualan kembali kursi premium: Harga kursi di tribune tingkat atas atau kursi di sisi lapangan dengan posisi lebih baik sering kali mencapai £400 hingga £800+ , bergantung pada seberapa dekat hari pertandingan dan permintaan pasar secara keseluruhan.

Liverpool vs Manchester United di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Liverpool vs Manchester United

Liverpool menghadapi laga ini dengan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-2 atas Brentford di Premier League. Dalam rangkaian pertandingan itu, mereka juga mencetak enam gol ke gawang LASK di Liga Champions. Satu-satunya hasil buruk adalah kekalahan kandang 0-3 dari Manchester City. Dalam lima pertandingan tersebut, Liverpool mencetak tujuh gol dan kebobolan enam, menunjukkan ancaman di lini serang sekaligus kerentanan sesekali di lini pertahanan.

Lima pertandingan terakhir Manchester United menunjukkan situasi berbeda: satu hasil imbang, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, tanpa satu pun kemenangan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 di markas Leeds United. Dalam periode ini, mereka juga kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, United mencetak lima gol dan kebobolan delapan, catatan yang mencerminkan inkonsistensi yang sedang diupayakan Carrick untuk diatasi.

Liverpool vs Manchester United: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan terkini kedua klub cukup berimbang. Manchester United memenangi pertemuan terakhir dengan skor 3-2 di Old Trafford pada Mei 2026, tetapi Liverpool meraih kemenangan 1-2 di Anfield pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, hasilnya terbagi, dengan United sedikit unggul secara keseluruhan. Banyak gol tercipta dalam pertemuan-pertemuan terkini, dan belum ada satu pun tim yang mampu mendominasi lawannya secara berkelanjutan.