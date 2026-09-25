Liverpool akan menghadapi Manchester City pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Anfield, Liverpool.

Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka pada 4 April 2026, Manchester City meraih kemenangan kandang telak 4-0 atas Liverpool di perempat-final Piala FA. Dalam lima pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi, Manchester City unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu kemenangan Liverpool, serta satu laga berakhir imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool vs Manchester City, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Liverpool vs Manchester City di Premier League?

Liverpool vs Manchester City akan digelar di Anfield, Liverpool, dengan detail waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi lebih dekat dengan jadwal pertandingan.

Premier League - Pekan 6 11 Okt 2026 - 11.30 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Liverpool vs Manchester City di Premier League?

Membeli tiket untuk pertandingan besar Premier League seperti Liverpool vs Manchester City di Anfield membutuhkan persiapan karena permintaan yang sangat tinggi dan ketersediaan umum yang terbatas.

Saluran Resmi Klub (Utama & Harga Normal)

Keanggotaan Resmi LFC: Sebelum Anda bisa mencoba membeli tiket melalui saluran resmi, Anda harus membeli Keanggotaan resmi Liverpool FC terlebih dahulu (seperti All Red Full, Light, atau Junior).

Penjualan Tiket Utama Dua Kali Setahun: Sebagian besar tiket reguler dijual dalam dua penjualan utama setiap musim. Penjualan pada Juli mencakup pertandingan di paruh pertama musim, sementara penjualan pada November mencakup laga di paruh kedua. Karena Manchester City adalah pertandingan Kategori A, kelayakan sering kali bergantung pada sistem ballot atau riwayat kredit minimum dari pertandingan kandang yang sebelumnya telah dihadiri.

Penjualan Tambahan untuk Anggota & Ticket Exchange: Kursi pemegang tiket musiman yang tidak terjual atau dikembalikan tersedia di LFC Ticket Exchange. Anggota dapat mendaftar untuk penjualan per pertandingan, yang biasanya dibuka dua pekan sebelum laga, dengan penjualan aktual berlangsung sekitar satu pekan sebelum kick-off.

Opsi Masuk yang Terjamin

Hospitality Matchday Resmi LFC: Jika Anda tidak memiliki riwayat pembelian tiket atau gagal dalam ballot anggota, paket hospitality adalah satu-satunya cara untuk membeli kursi harga normal yang terjamin langsung melalui klub. Paket ini mencakup keuntungan seperti tempat duduk premium, makanan pada hari pertandingan, minuman, dan akses ke lounge Anfield.

Mitra Perjalanan & Paket Resmi: Mitra perjalanan resmi (seperti SportsBreaks) menawarkan opsi bundel yang mencakup tiket pertandingan resmi beserta menginap di hotel di Liverpool.

Berapa harga tiket Liverpool vs Manchester City di Premier League?

Harga tiket Liverpool vs Manchester City sangat bervariasi tergantung saluran pembelian:

Tiket Reguler Resmi (Harga Normal): Tiket dewasa standar yang dijual langsung melalui penjualan ballot/keanggotaan resmi Liverpool FC biasanya berada di kisaran £30 hingga £60 , tergantung lokasi tempat duduk dan tribune di Anfield (misalnya Kop, Main Stand, Sir Kenny Dalglish Stand, atau Anfield Road Stand).

Hospitality Matchday Resmi: Paket hospitality premium yang dijual langsung oleh Liverpool FC umumnya dimulai dari sekitar £250 hingga £500+ per orang, tergantung level lounge, makanan/minuman yang termasuk, dan lokasi kursi.

Liverpool vs Manchester City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Liverpool vs Manchester City

Liverpool mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua laga persahabatan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan kompetitif W1 D2 dari tiga laga Premier League. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-0 atas Ipswich Town pada 4 September, sementara sebelumnya musim ini mereka bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest dan Newcastle United. Liverpool mencetak enam gol dan kebobolan empat gol dalam tiga pertandingan kompetitif tersebut, dengan hilangnya dua poin dari dua hasil imbang beruntun menjadi perhatian menjelang laga sebesar ini.

Manchester City datang dengan tiga kemenangan dari tiga laga di Premier League dan catatan keseluruhan yang kuat dalam lima pertandingan, yaitu tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu kemenangan di laga persahabatan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tipis 1-0 atas tim promosi Coventry City pada 5 September, dengan sundulan Haaland menjadi penentu. City mengalahkan Crystal Palace 4-1 pada 28 Agustus dan menang tipis 2-1 atas AFC Bournemouth sebelum itu. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi di Community Shield, yakni kalah 3-0 dari Arsenal pada 16 Agustus. Dalam empat pertandingan kompetitif, City telah mencetak sembilan gol dan kebobolan empat gol.

Liverpool vs Manchester City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Piala FA pada 4 April 2026, ketika Manchester City menang 4-0 di kandang. Sebelum itu, Liverpool menang 1-2 di Anfield di Premier League pada 8 Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, City unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu kemenangan Liverpool, dengan satu kemenangan City lainnya juga tercatat, yakni kemenangan kandang 3-0 pada November 2025 dan kekalahan 2-0 di Anfield pada Desember 2024 juga masuk dalam data ini.

Klasemen Liverpool vs Manchester City

Di klasemen Premier League, Manchester City berada di posisi pertama sementara Liverpool di posisi keenam jelang pertandingan ini.