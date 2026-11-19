Liverpool menjamu Leeds United pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Anfield, Liverpool.

Pertemuan terakhir mereka di Premier League pada 1 Januari 2026 berakhir imbang 0-0 di Anfield setelah kedua lini pertahanan tampil kokoh. Sebelum laga tanpa gol itu, pertemuan kedua tim kerap menghadirkan banyak gol, terutama hasil imbang 3-3 yang berlangsung sengit di Elland Road pada Desember 2025.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal tentang cara mendapatkan tiket Liverpool vs Leeds United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Liverpool vs Leeds United di Premier League dimulai?

Liverpool vs Leeds United berlangsung di Anfield, Liverpool, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Liverpool vs Leeds United?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Liverpool vs Leeds United mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Liverpool (Official LFC Membership) dan Leeds United (Official Membership) sama-sama menawarkan beberapa kategori keanggotaan untuk pembelian tiket. Anggota biasanya dapat mengikuti sistem undian, mengakses penjualan tiket khusus anggota, serta membeli tiket yang tersedia belakangan atau dalam periode penjualan tambahan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Premier League Liverpool vs Leeds United?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League Liverpool vs Leeds United mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk reguler: Biasanya berkisar dari sekitar £30 hingga £60.

Biasanya berkisar dari sekitar Paket hospitality dan VIP resmi: Biasanya mulai dari sekitar £150 hingga £200+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk reguler: Harga awal sekitar £95 hingga £160 .

Harga awal sekitar . Penjualan kembali tiket VIP dan hospitality di pasar sekunder: Umumnya mulai dari sekitar £180 hingga £320.

Liverpool vs Leeds United di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Liverpool vs Leeds United

Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Liverpool menang dua kali, kalah dua kali, dan menang sekali, mencetak tujuh gol serta kebobolan enam gol. Laga terakhir mereka adalah kemenangan tandang 1-3 atas Crystal Palace di Premier League pada 8 November. Sebelumnya, mereka kalah dari Fenerbahce (3-2 di Champions League) dan Arsenal (1-0 di liga), meski Liverpool juga melaju di Carabao Cup setelah hasil imbang 1-1 melawan Chelsea berakhir menguntungkan mereka.

Leeds United mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Premier League, dengan empat gol dicetak dan empat gol kebobolan. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Tottenham Hotspur pada 7 November. Sebelumnya, mereka kalah 2-0 dari Bournemouth dan bermain imbang 0-0 di markas Sunderland. Rangkaian lima pertandingan itu juga mencakup hasil imbang 1-1 di markas Manchester United.

Liverpool vs Leeds United: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berakhir imbang 0-0 di Premier League, di Anfield pada 1 Januari 2026. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 3-3 di Elland Road pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, termasuk kemenangan Leeds 2-4 dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026, Leeds unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Liverpool, sementara dua laga lainnya berakhir imbang.