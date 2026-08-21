Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoFulham
Book Liverpool vs Fulham Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Liverpool vs Fulham: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Premier League
Liverpool
Fulham

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Liverpool menghadapi Fulham di Anfield

Mereka yang beruntung bisa datang ke laga Liverpool vs Fulham sebelumnya di Premier League, pada April lalu, kini dapat mengenang kepada keluarga dan teman-teman bahwa mereka hadir saat Mo Salah mencetak gol terakhirnya di Anfield. Kedua tim akan kembali bertemu di Merseyside pada Sabtu, 12 September, dan Anda bisa memesan tiketnya hari ini.

Pertemuan melawan Fulham tersebut, yang dimenangi Liverpool 2-0, juga menjadi momen berkesan bagi Rio Ngumoha. Winger muda yang sangat digadang-gadang itu membuka keunggulan Liverpool, dan dengan demikian menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol di Anfield, pada usia 17 tahun 225 hari.

Gol tentu bukan hal langka saat Liverpool dan Fulham saling berhadapan. Liverpool telah mencetak dua gol atau lebih dalam masing-masing dari lima pertemuan terakhir mereka melawan Fulham. Apa yang menanti kali ini?

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool vs Fulham, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Liverpool vs Fulham digelar?

Liverpool vs Fulham akan berlangsung di Anfield (Liverpool), pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

crest
Premier League - Pekan 4
Anfield

Cara membeli tiket Premier League Liverpool vs Fulham

Ada berbagai opsi tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada tetap mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Liverpool vs Fulham?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk dalam Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam dunia olahraga. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

LIV

LIV - Performa

COM
M2-0
NEW
S2-2
NFO
S2-2
IPS
M0-2
ATM
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FUL

FUL - Performa

VFB
M1-0
CHE
K2-3
WIM
M3-0
SUN
K1-0
CRY
K2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor head-to-head terkini

Head to Head

LiverpoolSeriFulham
2
2
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FT
11Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Liverpool vs Fulham

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formasi
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. LenoB. LenoA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneC. BasseyC. BasseyD. AffengruberD. AffengruberO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Liverpool

Susunan Pemain Utama

Fulham

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Iraola
  • A. Arbeloa
Liverpool

Cedera dan Larangan Bermain

Fulham

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google