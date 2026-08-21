Cara mendapatkan tiket Liverpool vs Fulham: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Mereka yang beruntung bisa datang ke laga Liverpool vs Fulham sebelumnya di Premier League, pada April lalu, kini dapat mengenang kepada keluarga dan teman-teman bahwa mereka hadir saat Mo Salah mencetak gol terakhirnya di Anfield. Kedua tim akan kembali bertemu di Merseyside pada Sabtu, 12 September, dan Anda bisa memesan tiketnya hari ini.

Pertemuan melawan Fulham tersebut, yang dimenangi Liverpool 2-0, juga menjadi momen berkesan bagi Rio Ngumoha. Winger muda yang sangat digadang-gadang itu membuka keunggulan Liverpool, dan dengan demikian menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol di Anfield, pada usia 17 tahun 225 hari.

Gol tentu bukan hal langka saat Liverpool dan Fulham saling berhadapan. Liverpool telah mencetak dua gol atau lebih dalam masing-masing dari lima pertemuan terakhir mereka melawan Fulham. Apa yang menanti kali ini?

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool vs Fulham, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Liverpool vs Fulham digelar?

Liverpool vs Fulham akan berlangsung di Anfield (Liverpool), pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 4 12 Sep 2026 - 10.00 Anfield

Cara membeli tiket Premier League Liverpool vs Fulham

Ada berbagai opsi tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada tetap mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Liverpool vs Fulham?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk dalam Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam dunia olahraga. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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