Liverpool menjamu FC Porto pada Rabu, 9 Desember 2026, di Anfield, Liverpool.

Pertemuan kompetitif terakhir kedua klub berlangsung pada November 2021 di fase grup Liga Champions, ketika Liverpool menang 2-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Liverpool sangat mendominasi dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Liverpool vs FC Porto, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Liverpool vs FC Porto di Liga Champions dimulai?

Liverpool vs FC Porto berlangsung di Anfield, Liverpool, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 9 Des 2026 - 15.00 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Liverpool vs FC Porto?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Liga Champions Liverpool vs FC Porto mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi klub: Pembelian langsung melalui portal tiket resmi Liverpool FC tersedia bagi anggota dan pemegang tiket terusan yang memenuhi syarat.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Champions Liverpool vs FC Porto?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Champions Liverpool vs FC Porto:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €55 hingga €70 .

Biasanya berkisar antara . Paket hospitality dan VIP: Mulai dari sekitar €180 hingga €450+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar: Mulai dari sekitar €100 hingga €140 .

Mulai dari sekitar . Harga rata-rata di pasar sekunder: Berkisar antara €250 dan €340 .

Berkisar antara . Tiket premium yang dijual kembali dan paket hospitality VIP: Umumnya berkisar dari €180 hingga lebih dari €400.

Liverpool vs FC Porto di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Liverpool dan FC Porto

Liverpool meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Crystal Palace di Liga Primer Inggris, setelah kalah 3-2 dari Fenerbahce di Liga Champions. Dalam periode ini, mereka juga mengalahkan Brighton 2-0 di liga, dengan total tujuh gol dan lima kali kebobolan dalam lima pertandingan tersebut.

FC Porto memenangi kelima pertandingan terakhir mereka. Dalam laga terbaru, mereka menang 2-1 atas Vitoria de Guimaraes di Liga Portugal. Mereka juga mengalahkan Napoli 4-1 di Liga Champions. Porto mencetak 12 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan itu, termasuk saat menang 4-0 atas Estoril.

Liverpool vs FC Porto: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2021, ketika Liverpool menang 2-0 di Anfield pada fase grup Liga Champions. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Liverpool mendominasi dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang, sementara satu-satunya hasil positif Porto adalah kemenangan kandang 1-0 pada Maret 2018. Liverpool mencetak 13 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.