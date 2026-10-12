Liverpool menjamu Brighton pada Minggu, 25 Oktober 2026, di Anfield, Liverpool.

Secara historis, Liverpool mendominasi pertemuan kedua tim dengan meraih 25 kemenangan dari 46 laga kompetitif, dibandingkan dengan sembilan kemenangan Brighton. Meski rekor Liverpool lebih unggul, Brighton kerap menyulitkan mereka dalam beberapa musim terakhir, dengan laga-laga yang menghasilkan banyak gol baik di Anfield maupun Amex Stadium.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool vs Brighton, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Liverpool vs Brighton & Hove Albion di Premier League dimulai?

Premier League - Pekan 8 25 Okt 2026 - 10.00 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Liverpool vs Brighton & Hove Albion di Premier League?

Permintaan tiket Premier League di Anfield selalu tinggi, tidak terkecuali untuk laga kandang Liverpool melawan Brighton & Hove Albion. Berikut cara utama mendapatkan tiket di sektor pendukung tuan rumah maupun tim tamu.

1. Kanal resmi klub (pertandingan di Anfield)

Undian resmi anggota LFC: Untuk membeli tiket pertandingan standar dengan harga resmi langsung dari Liverpool FC, Anda harus memiliki keanggotaan resmi LFC All Red Membership (Full, Light, atau Junior).

2. Pilihan sektor tim tamu (pendukung Brighton)

Alokasi resmi klub Brighton & Hove Albion: Untuk duduk di sektor tim tamu di Anfield, tiket harus dibeli langsung melalui portal tiket resmi Brighton & Hove Albion. Prioritas diberikan kepada pemegang tiket musiman Brighton dan anggota MyAlbion+ berdasarkan poin loyalitas yang dikumpulkan dari pertandingan tandang sebelumnya.

3. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder seperti StubHub sering menawarkan kursi yang dijual kembali jika tiket resmi habis, meski harganya bisa berbeda dari harga resmi.

Berapa harga tiket Liverpool vs Brighton & Hove Albion di liga?

Harga tiket Liverpool vs Brighton & Hove Albion bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket masuk umum dengan harga resmi atau kursi melalui pasar sekunder.

1. Tiket masuk umum standar (harga resmi)

Harga tiket pertandingan standar untuk dewasa yang dibeli langsung melalui undian resmi atau bursa tiket Liverpool FC ditetapkan oleh klub:

Tiket dewasa: £30 hingga £62,75 (bergantung pada tribune dan tingkat tempat duduk di Anfield)

Tiket dengan harga khusus (usia di atas 65 tahun / dewasa muda): sekitar £22,50 hingga £47

Tiket junior (usia di bawah 17 tahun): £9 hingga £15

Tiket anggota lokal: £9 (bagian Upper Main Stand yang diperuntukkan bagi warga setempat)

2. Pasar tiket sekunder

Karena tiket standar untuk laga yang banyak diminati melawan lawan dari kasta tertinggi biasanya habis pada tahap penjualan resmi untuk anggota, harga tiket di platform sekunder sepertiStubHubberfluktuasi mengikuti permintaan pasar:

Harga awal: Kursi standar untuk tiket masuk umum biasanya ditawarkan mulai sekitar £95 hingga £120 di pasar tiket sekunder.

Harga rata-rata: Kursi di bagian tengah tribune bawah atau sepanjang sisi lapangan rata-rata berharga £150 hingga lebih dari £250 .

Paket hospitality & VIP: Paket hospitality resmi pada hari pertandingan ditawarkan mulai sekitar £200 hingga lebih dari £350 per orang.

Liverpool vs Brighton & Hove Albion di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Liverpool vs Brighton & Hove Albion

Liverpool meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tidak menelan kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Bournemouth dalam Premier League. Mereka juga mencatat kemenangan 3-1 atas Tottenham di Carabao Cup. Dalam lima laga tersebut, Liverpool mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali. Satu-satunya poin yang gagal mereka raih berasal dari hasil imbang tanpa gol di markas Fulham. Brighton memenangi empat dari lima laga terakhir, dengan satu-satunya kekalahan berupa hasil 4-3 di markas Chelsea pada akhir Agustus. Dalam periode itu, Brighton mencetak 14 gol, termasuk saat menang telak 5-0 atas Coventry City dan menang 3-0 atas Arsenal, serta hanya kebobolan lima kali.

Liverpool vs Brighton & Hove Albion: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Brighton menang 2-1 di Amex Stadium dalam Premier League. Sebelumnya, Liverpool mengalahkan Brighton 3-0 di Anfield dalam laga Piala FA pada Februari 2026. Dari lima pertemuan terakhir, Brighton menang dua kali dan Liverpool menang tiga kali. Kedua tim mencetak total 18 gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.