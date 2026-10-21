Liverpool menjamu Brighton pada Minggu, 25 Oktober 2026 di Anfield, Liverpool.

Secara historis, Liverpool unggul dalam rekor pertemuan dengan 25 kemenangan dari 46 laga kompetitif, dibandingkan sembilan kemenangan Brighton. Meski rekor Liverpool jauh lebih baik, Brighton kerap menyulitkan Liverpool dalam beberapa musim terakhir dan mencatat hasil pertandingan dengan banyak gol, baik di Anfield maupun Stadion Amex.

Kapan Liverpool vs Brighton & Hove Albion di Premier League dimulai?

Premier League - Pekan 8 25 Okt 2026 - 10.00 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Liverpool vs Brighton & Hove Albion di Premier League?

Permintaan tiket Premier League di Anfield selalu tinggi, termasuk untuk laga kandang Liverpool melawan Brighton & Hove Albion. Berikut cara utama mendapatkan tiket untuk tribune tuan rumah maupun tim tamu.

1. Kanal resmi klub (pertandingan di Anfield)

Undian resmi keanggotaan LFC: Untuk membeli tiket pertandingan standar dengan harga resmi langsung dari Liverpool FC, Anda harus memiliki keanggotaan resmi LFC All Red Membership (Full, Light, atau Junior).

2. Pilihan tribune tim tamu (suporter Brighton)

Alokasi resmi klub Brighton & Hove Albion: Untuk duduk di tribune tim tamu di Anfield, tiket harus dibeli langsung melalui portal tiket resmi Brighton & Hove Albion. Prioritas diberikan kepada pemegang tiket musiman Brighton dan anggota MyAlbion+ berdasarkan poin loyalitas yang dikumpulkan dari pertandingan tandang sebelumnya.

3. Platform penjualan tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering menawarkan kursi dari penjual kembali jika tiket resmi habis, meski harganya dapat berbeda dari harga resmi.

Berapa harga tiket laga liga Liverpool vs Brighton & Hove Albion?

Harga tiket Liverpool vs Brighton & Hove Albion bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket masuk umum dengan harga resmi atau kursi melalui platform penjualan tiket sekunder.

1. Tiket masuk umum standar (harga resmi)

Harga tiket pertandingan standar untuk dewasa yang dibeli langsung melalui undian resmi atau bursa tiket Liverpool FC ditetapkan oleh klub:

Tiket dewasa: £30 hingga £62,75 (bergantung pada tribune dan tingkat tempat duduk di Anfield)

Tiket dengan harga khusus (usia di atas 65 tahun / dewasa muda): sekitar £22,50 hingga £47

Junior (usia di bawah 17 tahun): £9 hingga £15

Tiket anggota lokal: £9 (bagian atas Tribune Utama yang diperuntukkan bagi penduduk setempat)

2. Platform penjualan tiket sekunder

Karena tiket standar untuk laga yang banyak diminati melawan lawan papan atas biasanya habis selama tahap penjualan resmi bagi anggota, harga tiket di platform penjualan tiket sekunder sepertiStubHubberfluktuasi mengikuti permintaan pasar:

Harga awal: Kursi masuk umum standar biasanya ditawarkan mulai sekitar £95 hingga £120 di pasar tiket sekunder.

Harga rata-rata: Kursi di bagian tengah tingkat bawah atau di sepanjang sisi lapangan rata-rata berharga £150 hingga £250+ .

Paket hospitality & VIP: Paket hospitality resmi pada hari pertandingan ditawarkan mulai sekitar £200 hingga £350+ per orang.

Liverpool vs Brighton & Hove Albion di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Liverpool vs Brighton & Hove Albion

Liverpool meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tidak menelan kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 di markas Bournemouth dalam ajang Premier League. Liverpool juga mencatat kemenangan 3-1 atas Tottenham di Carabao Cup. Dalam lima laga tersebut, Liverpool mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali. Satu-satunya poin yang hilang berasal dari hasil imbang tanpa gol di markas Fulham. Brighton memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat takluk 4-3 di markas Chelsea pada akhir Agustus. Brighton mencetak 14 gol dalam rentetan itu, termasuk saat menang telak 5-0 atas Coventry City dan menang 3-0 atas Arsenal, serta hanya kebobolan lima kali dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Liverpool vs Brighton & Hove Albion: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Brighton menang 2-1 di Stadion Amex dalam ajang Premier League. Sebelumnya, Liverpool mengalahkan Brighton 3-0 di Anfield dalam laga Piala FA pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Brighton menang dua kali dan Liverpool tiga kali, dengan kedua tim mencetak total 18 gol.