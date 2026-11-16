Satu tempat di semifinal Carabao Cup pada Januari akan diperebutkan saat Liverpool menghadapi Bournemouth di Anfield (Rabu, 16 Desember). Laga perempat-final ini diperkirakan akan menjadi pertandingan penting, dan Anda bisa memesan tiketnya hari ini.

Liverpool meraih gelar Piala Liga ke-10 mereka pada 2024 dan semakin unggul di puncak daftar juara sepanjang masa kompetisi tersebut. Sementara itu, Bournemouth belum pernah melaju melewati babak delapan besar di kedua ajang piala domestik utama Inggris.

Kepergian Andoni Iraola dari Bournemouth untuk mengambil alih Liverpool pada musim panas menambah daya tarik pertemuan mendatang. Atmosfer di Anfield pada malam pertandingan pun dipastikan meriah.

Simak informasi dari GOAL mengenai tiket pertandingan Carabao Cup antara Liverpool dan Bournemouth, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Carabao Cup antara Liverpool dan Bournemouth?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Rabu, 16 Desember Carabao Cup: Liverpool vs Bournemouth (pukul 20.00 GMT) Tiket Anfield (Liverpool) Minggu, 30 Mei Liga Primer: Liverpool vs Bournemouth (belum ditentukan) Tiket Anfield (Liverpool)

Cara membeli tiket pertandingan Carabao Cup antara Liverpool dan Bournemouth

Tiket resmi pertandingan perempat-final Carabao Cup antara Liverpool dan Bournemouth di Anfield dapat dibeli langsung dari kedua klub. Paket layanan premium resmi juga sudah bisa dibeli.

Tiket dibagi secara ketat ke dalam sektor tuan rumah dan tim tamu:

Suporter tuan rumah (Liverpool) : Tiket dapat dibeli secara daring melalui portal tiket resmi Liverpool FC. Anda memerlukan perangkat seluler untuk menyinkronkan tiket dengan dompet digital Anda.

: Tiket dapat dibeli secara daring melalui portal tiket resmi Liverpool FC. Anda memerlukan perangkat seluler untuk menyinkronkan tiket dengan dompet digital Anda. Suporter tim tamu (Bournemouth): Alokasi tiket sektor tim tamu diberikan langsung kepada Bournemouth dan harus dibeli melalui situs resmi penjualan tiket klub tersebut.

Tiket resmi reguler untuk sektor tuan rumah dijual dalam beberapa tahap berdasarkan keanggotaan dan riwayat kehadiran di pertandingan (poin loyalitas):

Penjualan prioritas : Pendaftaran bagi mereka yang memiliki poin dari pertandingan Carabao Cup sebelumnya biasanya dibuka beberapa pekan sebelum pertandingan.

: Pendaftaran bagi mereka yang memiliki poin dari pertandingan Carabao Cup sebelumnya biasanya dibuka beberapa pekan sebelum pertandingan. Penjualan untuk anggota : Penjualan utama bagi anggota All Red yang memiliki poin sesuai kategori untuk laga kandang dimulai pada 10 November.

: Penjualan utama bagi anggota All Red yang memiliki poin sesuai kategori untuk laga kandang dimulai pada 10 November. Undian lokal dan umum: Jika masih ada tiket setelah tahap prioritas, undian bagi anggota lokal dan penjualan umum biasanya berlangsung 1 hingga 2 pekan sebelum pertandingan (awal Desember).

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Carabao Cup antara Liverpool dan Bournemouth di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan tempat duduk melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi opsi tepercaya bagi suporter yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket pertandingan Carabao Cup antara Liverpool dan Bournemouth?

Harga tiket resmi reguler untuk pertandingan piala domestik Liverpool di Anfield umumnya berkisar antara £10 hingga £40, bergantung pada tingkat tempat duduk, tribune, dan jenis potongan harga.

Rincian harga untuk berbagai kategori tiket dan sektor tempat duduk adalah sebagai berikut:

Kategori tiket / sektor tempat duduk Kisaran harga Fasilitas yang didapat Tribune belakang gawang tingkat atas / bawah £10 - £30 Terletak di belakang gawang; Kop dikenal dengan atmosfernya, sementara tingkat atas Anfield Road yang baru diperluas menawarkan pemandangan lapangan dari posisi tinggi. Tribune sisi panjang lapangan £30 - £40 Pemandangan premium dari sisi lapangan; baris bawah lebih dekat ke bangku cadangan, sementara tingkat atas memberikan pandangan yang lebih luas untuk mengamati taktik. Brodies Sports Bar / Lounge (layanan premium) Mulai £125 Tingkat 1 dari bagian atas tribune Anfield Road. Termasuk kursi pertandingan berlapis bantalan, makanan siap saji gratis, minuman saat jeda, dan kesempatan bertemu legenda LFC. Anfield Beat Lounge (layanan premium) Mulai £180 Tempat duduk premium langsung di Blok L15 Tribune Utama. Termasuk akses eksklusif ke lounge dan minuman gratis saat jeda. Lounge premium Mulai £245 Pengalaman pertandingan mewah dengan santapan kelas atas yang terdiri dari beberapa hidangan, minuman, dan tempat duduk utama di bagian tengah sisi panjang lapangan.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Liverpool vs Bournemouth: Rekor pertemuan

Liverpool mendominasi rekor pertemuan dengan Bournemouth setelah memenangkan 21 dari 27 pertandingan kompetitif antara kedua tim. Bournemouth hanya menang 3 kali, sementara 3 laga lainnya berakhir imbang.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Liverpool meraih kemenangan 1-0 di liga saat bertandang ke Vitality Stadium (September 2026). Alexander Isak mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Cody Gakpo.

Rekor dan pencapaian penting