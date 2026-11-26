Satu tempat di semifinal Piala Carabao pada Januari akan diperebutkan saat Liverpool menghadapi Bournemouth di Anfield pada Rabu, 16 Desember. Pertandingan perempat final ini diperkirakan akan menjadi laga penting, dan Anda sudah bisa memesan tiketnya hari ini.

Liverpool meraih gelar Piala Liga ke-10 mereka pada 2024 dan semakin kukuh di puncak daftar juara sepanjang masa kompetisi tersebut. Sementara itu, Bournemouth belum pernah melaju melewati babak delapan besar di kedua kompetisi piala domestik utama Inggris.

Kepergian Andoni Iraola dari Bournemouth untuk menangani Liverpool pada musim panas menambah daya tarik pertemuan mendatang. Atmosfer di Anfield pada laga malam hari itu pun dipastikan meriah.

Berikut GOAL sajikan semua informasi tiket Piala Carabao Liverpool vs Bournemouth, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Piala Carabao Liverpool vs Bournemouth?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Tempat (lokasi) Rabu, 16 Desember Piala Carabao: Liverpool vs Bournemouth (20.00 GMT) Tiket Anfield (Liverpool) Minggu, 30 Mei Liga Primer: Liverpool vs Bournemouth (belum ditentukan) Tiket Anfield (Liverpool)

Cara membeli tiket Piala Carabao Liverpool vs Bournemouth

Tiket resmi pertandingan perempat final Piala Carabao Liverpool vs Bournemouth di Anfield dapat dibeli langsung dari kedua klub, sedangkan paket keramahan resmi sudah tersedia untuk dibeli.

Tiket dibagi secara ketat antara sektor suporter tuan rumah dan tim tamu:

Suporter tuan rumah (Liverpool) : Tiket dapat dibeli secara daring melalui portal tiket resmi Liverpool FC. Anda memerlukan perangkat seluler untuk menyinkronkan tiket ke dompet digital.

: Tiket dapat dibeli secara daring melalui portal tiket resmi Liverpool FC. Anda memerlukan perangkat seluler untuk menyinkronkan tiket ke dompet digital. Suporter tim tamu (Bournemouth): Tiket untuk sektor tim tamu dialokasikan langsung kepada Bournemouth dan harus dibeli melalui situs resmi penjualan tiket klub tersebut.

Tiket resmi reguler untuk suporter tuan rumah dijual secara bertahap berdasarkan keanggotaan dan riwayat kehadiran di pertandingan (poin loyalitas):

Penjualan prioritas : Pendaftaran bagi pemilik poin dari pertandingan Piala Carabao sebelumnya biasanya dibuka beberapa pekan sebelum laga.

: Pendaftaran bagi pemilik poin dari pertandingan Piala Carabao sebelumnya biasanya dibuka beberapa pekan sebelum laga. Penjualan untuk anggota : Penjualan utama bagi anggota All Red yang memiliki poin sesuai kategori tiket tuan rumah dimulai pada 10 November.

: Penjualan utama bagi anggota All Red yang memiliki poin sesuai kategori tiket tuan rumah dimulai pada 10 November. Undian lokal dan umum: Jika masih ada tiket setelah tahap prioritas, undian bagi anggota lokal dan penjualan umum biasanya berlangsung 1 hingga 2 pekan sebelum pertandingan (awal Desember).

Selain itu, suporter dapat membeli tiket pertandingan Piala Carabao Liverpool vs Bournemouth di pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui saluran alternatif, serta menawarkan pilihan yang dapat diandalkan bagi suporter yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Piala Carabao Liverpool vs Bournemouth?

Harga tiket resmi reguler untuk pertandingan piala domestik Liverpool di Anfield umumnya berkisar antara £10 hingga £40, bergantung pada tingkat tempat duduk, tribune, dan kategori potongan harga.

Rincian harga berdasarkan kategori tiket dan sektor tempat duduk adalah sebagai berikut:

Kategori tiket / sektor tempat duduk Kisaran harga Fasilitas yang didapat Tingkat atas / bawah di belakang gawang £10 hingga £30 Terletak di belakang gawang; Kop dikenal dengan atmosfernya yang riuh, sementara tingkat atas Anfield Road yang baru diperluas menawarkan pemandangan lapangan yang bagus dari ketinggian. Tingkat tempat duduk di sisi panjang lapangan £30 hingga £40 Pemandangan premium dari sisi lapangan; baris bawah lebih dekat ke bangku cadangan, sementara tingkat atas memberikan pandangan taktis yang lebih luas. Brodies Sports Bar / Lounge (paket keramahan) Mulai £125 Lantai 1 tingkat atas Anfield Road. Termasuk kursi pertandingan berbantalan, makanan siap saji gratis, minuman saat jeda, dan kesempatan bertemu legenda LFC. Anfield Beat Lounge (paket keramahan) Mulai £180 Kursi premium di Blok L15 Tribun Utama. Termasuk akses eksklusif ke ruang tunggu dan minuman gratis saat jeda. Ruang tunggu premium Mulai £245 Pengalaman pertandingan mewah dengan hidangan kelas atas yang disajikan dalam beberapa tahap, minuman, serta kursi di lokasi utama bagian tengah sisi panjang lapangan.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Liverpool vs Bournemouth: Rekor pertemuan

Liverpool mendominasi rekor pertemuan melawan Bournemouth, dengan 21 kemenangan dari 27 pertandingan kompetitif antara kedua tim. Bournemouth baru menang 3 kali, sedangkan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Liverpool meraih kemenangan 1-0 di liga saat bertandang ke Vitality Stadium pada September 2026. Alexander Isak mencetak satu-satunya gol pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Cody Gakpo.

Rekor dan pencapaian penting