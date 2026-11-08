Satu tempat di semi-final Piala Liga Inggris pada Januari akan diperebutkan saat Liverpool menghadapi Bournemouth di Anfield (Rabu, 16 Desember). Laga perempat-final ini diperkirakan akan menjadi pertandingan penting, dan Anda bisa memesan tiketnya hari ini.

Liverpool meraih gelar Piala Liga Inggris ke-10 pada 2024 untuk memantapkan posisi di puncak daftar peraih gelar terbanyak sepanjang masa kompetisi ini. Sementara itu, Bournemouth belum pernah melaju melewati babak delapan besar di kedua kompetisi piala domestik utama Inggris.

Kepergian Andoni Iraola dari Bournemouth untuk mengambil alih kursi pelatih Liverpool pada musim panas menambah daya tarik pertemuan mendatang. Atmosfer di Anfield pada malam pertandingan pun dipastikan meriah.

Berikut GOAL sajikan seluruh informasi tiket Liverpool vs Bournemouth di Piala Liga Inggris, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Liverpool vs Bournemouth di Piala Liga Inggris?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Rabu, 16 Desember Piala Liga Inggris: Liverpool vs Bournemouth (20.00 GMT) Tiket Anfield (Liverpool) Minggu, 30 Mei Liga Primer Inggris: Liverpool vs Bournemouth (belum ditentukan) Tiket Anfield (Liverpool)

Cara membeli tiket Liverpool vs Bournemouth di Piala Liga Inggris

Tiket resmi untuk pertandingan perempat-final Piala Liga Inggris antara Liverpool dan Bournemouth di Anfield dapat dibeli langsung dari kedua klub, sementara paket hospitality resmi sudah tersedia untuk dibeli.

Tiket dipisahkan secara ketat antara sektor pendukung tuan rumah dan tim tamu:

Pendukung tuan rumah (Liverpool) : Tiket dapat dibeli secara daring melalui portal tiket resmi Liverpool FC. Anda memerlukan perangkat seluler untuk menyinkronkan tiket dengan dompet digital.

: Tiket dapat dibeli secara daring melalui portal tiket resmi Liverpool FC. Anda memerlukan perangkat seluler untuk menyinkronkan tiket dengan dompet digital. Pendukung tim tamu (Bournemouth): Tiket untuk sektor tim tamu dialokasikan langsung kepada Bournemouth dan harus dibeli melalui situs resmi penjualan tiket klub tersebut.

Tiket resmi reguler untuk pendukung tuan rumah dijual secara bertahap berdasarkan keanggotaan dan riwayat kehadiran di pertandingan (kredit loyalitas):

Penjualan prioritas : Pendaftaran bagi mereka yang memiliki kredit dari pertandingan Piala Liga Inggris sebelumnya biasanya dibuka beberapa pekan sebelum laga.

: Pendaftaran bagi mereka yang memiliki kredit dari pertandingan Piala Liga Inggris sebelumnya biasanya dibuka beberapa pekan sebelum laga. Penjualan untuk anggota : Penjualan utama bagi anggota All Red dengan kredit tertentu dari pertandingan kandang dimulai pada 10 November.

: Penjualan utama bagi anggota All Red dengan kredit tertentu dari pertandingan kandang dimulai pada 10 November. Undian lokal & umum: Jika masih ada tiket setelah tahap prioritas, undian bagi anggota setempat dan penjualan umum biasanya berlangsung 1 hingga 2 pekan sebelum pertandingan (awal Desember).

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket pertandingan Liverpool vs Bournemouth di Piala Liga Inggris melalui pasar penjualan kembali. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin mendapatkan kursi melalui jalur alternatif, sekaligus menjadi pilihan tepercaya bagi penggemar yang berharap memperoleh tiket menjelang pertandingan.

Berapa harga tiket Liverpool vs Bournemouth di Piala Liga Inggris?

Harga tiket resmi reguler untuk pertandingan Liverpool di kompetisi piala domestik di Anfield umumnya berkisar antara £10 dan £40, bergantung pada kategori, tribun, serta jenis potongan harga.

Rincian harga untuk berbagai kategori tiket dan area tempat duduk adalah sebagai berikut:

Kategori tiket / area tempat duduk Kisaran harga Fasilitas & layanan Tingkat atas / bawah tribun belakang gawang £10 - £30 Terletak di belakang gawang; Kop dikenal dengan atmosfernya yang khas, sementara tingkat atas Anfield Road yang baru diperluas menawarkan pemandangan lapangan yang luas dari ketinggian. Tingkat tribun sisi lapangan £30 - £40 Pemandangan premium dari sisi lapangan; baris bawah lebih dekat dengan bangku cadangan, sementara tingkat atas memberikan pandangan lebih luas untuk mengamati taktik. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitality) Mulai £125 Lantai 1 tingkat atas Anfield Road. Termasuk kursi pertandingan berbantalan, jajanan kaki lima gratis, minuman saat jeda, dan penampilan legenda LFC. Anfield Beat Lounge (hospitality) Mulai £180 Kursi premium di Blok L15 Main Stand. Termasuk akses eksklusif ke lounge dan minuman gratis saat jeda. Lounge premium Mulai £245 Pengalaman mewah pada hari pertandingan dengan santapan mewah beberapa hidangan, minuman, dan kursi di lokasi utama bagian tengah tribun sisi lapangan.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Liverpool vs Bournemouth: Rekor pertemuan

Liverpool mendominasi rekor pertemuan dengan Bournemouth, memenangi 21 dari 27 pertandingan kompetitif antara kedua tim. Bournemouth hanya menang 3 kali, sementara 3 laga lainnya berakhir imbang.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Liverpool meraih kemenangan 1-0 di liga saat bertandang ke Vitality Stadium (September 2026). Alexander Isak mencetak satu-satunya gol pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Cody Gakpo.

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