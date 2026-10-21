Liverpool menjamu Arsenal pada Minggu, 1 November 2026, di Anfield, Liverpool.

Pertemuan mereka sebelumnya di liga berlangsung sengit, termasuk hasil imbang taktis 0-0 dalam pertemuan terakhir. Kedua tim memasuki musim 2026/27 dengan ambisi besar, sehingga setiap poin dari pertemuan langsung menjadi krusial bagi posisi di klasemen perebutan gelar.

Kapan Liverpool vs Arsenal di Premier League dimulai?

Liverpool vs Arsenal berlangsung di Anfield, Liverpool, pada Minggu, 1 November 2026.

Premier League - Pekan 9 1 Nov 2026 - 11.30 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Liverpool vs Arsenal di Premier League?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Premier League yang sangat diminati seperti Liverpool melawan Arsenal, biasanya tersedia beberapa jalur utama:

1. Kanal resmi klub

Keanggotaan resmi klub: Tiket terkadang dapat dibeli langsung melalui Liverpool F.C. atau Arsenal F.C. lewat undian tiket resmi bagi anggota atau penjualan tambahan menjelang pertandingan. Namun, ketersediaan tiket untuk laga besar sangat terbatas dan biasanya mensyaratkan keanggotaan klub berbayar dengan riwayat pemesanan sebelumnya.

Paket hospitalitas resmi: Kedua klub menawarkan pilihan hospitalitas premium pada hari pertandingan, seperti akses ke lounge, kursi berbantalan, dan paket santap, yang dapat dipesan langsung.

Berapa harga tiket Liverpool vs Arsenal di Premier League?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liverpool vs Arsenal di Premier League, dibagi menurut kanal resmi dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar: Harga resmi tiket pertandingan Premier League di Anfield biasanya berkisar antara £40 hingga £325 , bergantung pada tribun dan tingkat tempat duduk, meski tiket untuk laga kategori tinggi seperti melawan Arsenal hanya didistribusikan melalui undian bagi anggota dan langsung habis terjual.

Paket hospitalitas resmi: Paket hospitalitas premium pada hari pertandingan yang dibeli langsung melalui mitra resmi klub umumnya mulai dari sekitar £250 hingga £529+ per orang, mencakup akses ke lounge, kursi berbantalan, dan pilihan santap.

Keanggotaan klub: Untuk mengikuti undian tiket dengan harga resmi, penggemar harus terlebih dahulu memiliki keanggotaan resmi klub, dengan biaya antara £26,99 dan £42,99 untuk satu musim.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Daftar tiket termurah: Harga tiket paling terjangkau saat ini mulai dari sekitar £250 hingga £300 untuk kursi di tingkat atas atau dengan pandangan terbatas.

Harga rata-rata penjualan kembali: Sebagian besar tiket untuk kursi standar rata-rata dihargai antara £350 dan £900+ , bergantung pada permintaan dan letak blok kursi di Anfield.

Penjualan kembali tiket premium & kursi di sisi panjang lapangan: Harga kursi utama di tingkat bawah pada sisi panjang lapangan atau tiket VIP di pasar sekunder kerap naik melampaui kisaran £1.000 hingga £1.200+ menjelang hari pertandingan.

Liverpool vs Arsenal di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Liverpool vs Arsenal

Liverpool menghadapi laga ini dengan performa kuat setelah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Tim asuhan Iraola mengalahkan AFC Bournemouth 1-0 dalam pertandingan Premier League terbarunya. Dalam rentang lima laga tersebut, mereka juga menang atas Tottenham Hotspur di Carabao Cup dan Atletico Madrid di Liga Champions, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali.

Catatan terbaru Arsenal lebih beragam. Tim asuhan Arteta memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, tetapi menelan kekalahan telak 3-0 dari Brighton dalam laga terbarunya di Premier League. Mereka menunjukkan ketangguhan di laga lain, dengan mengalahkan Chelsea 2-1 dan meraih kemenangan 1-0 di kandang SSC Napoli dalam ajang Liga Champions. Dengan mengesampingkan hasil melawan Brighton, mereka mencatat empat kemenangan dari lima pertandingan.

Liverpool vs Arsenal: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir tanpa gol, dengan skor imbang 0-0 di kandang Arsenal pada Januari 2026. Sebelumnya, Liverpool menang 1-0 di Anfield pada Agustus 2025, sementara kedua klub bermain imbang 2-2 di Anfield pada Mei 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, persaingan berlangsung ketat dan tak satu pun mampu unggul secara jelas.