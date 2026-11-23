Liverpool menjamu AFC Bournemouth pada Rabu, 16 Desember 2026, di Anfield, Liverpool.

Pertemuan terakhir mereka berlangsung pada 20 September 2026 di Premier League. Liverpool meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang lawan, Vitality Stadium, berkat gol Alexander Isak. AFC Bournemouth juga pernah meraih kemenangan berkesan atas Liverpool dalam laga dengan banyak gol pada Januari 2026, dengan menang dramatis 3-2.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Liverpool vs AFC Bournemouth, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Liverpool vs AFC Bournemouth di Carabao Cup dimulai?

Liverpool vs AFC Bournemouth berlangsung di Anfield, Liverpool, pada Rabu, 16 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Liverpool vs AFC Bournemouth di Carabao Cup?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Liverpool vs AFC Bournemouth di Carabao Cup:

1. Kanal resmi klub

Portal resmi Liverpool FC (suporter tuan rumah): Suporter yang terdaftar sebagai anggota resmi LFC atau pemegang tiket musiman dapat mengakses portal tiket resmi klub. Penjualan tiket pertandingan piala domestik biasanya dilakukan bertahap berdasarkan riwayat pembelian tiket pertandingan sebelumnya, mulai dari pemegang hak prioritas, lalu anggota umum, hingga undian untuk warga setempat, seperti undian bagi penduduk dengan kode pos L.

Suporter yang terdaftar sebagai anggota resmi LFC atau pemegang tiket musiman dapat mengakses portal tiket resmi klub. Penjualan tiket pertandingan piala domestik biasanya dilakukan bertahap berdasarkan riwayat pembelian tiket pertandingan sebelumnya, mulai dari pemegang hak prioritas, lalu anggota umum, hingga undian untuk warga setempat, seperti undian bagi penduduk dengan kode pos L. Kantor tiket resmi AFC Bournemouth (suporter tim tamu): Suporter Bournemouth harus membeli tiket yang dialokasikan khusus untuk tribun tim tamu melalui kanal tiket resmi AFC Bournemouth. Pembelian ini biasanya mensyaratkan poin loyalitas klub atau keanggotaan skema tiket tandang.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liverpool vs AFC Bournemouth di Carabao Cup?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Liverpool vs AFC Bournemouth di Carabao Cup:

1. Kanal resmi klub

Dewasa: £30 hingga £47.

£30 hingga £47. Usia di atas 65 tahun: £25,25 hingga £35,25.

£25,25 hingga £35,25. Dewasa muda: £16,75 hingga £23,50.

£16,75 hingga £23,50. Anak-anak: £5.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum (harga awal): £71 hingga £85.

£71 hingga £85. Tribun standar tuan rumah (sisi pendek dan sisi panjang): £80 hingga £120.

£80 hingga £120. Paket hospitality dan VIP: Mulai dari £99 hingga £149.

Mulai dari £99 hingga £149. Rata-rata harga pasar: Sekitar £595.

Liverpool vs AFC Bournemouth di Carabao Cup: Semua yang perlu diketahui

Performa Liverpool vs AFC Bournemouth

Liverpool mencatatkan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Crystal Palace di Premier League. Dalam periode ini, Liverpool juga mengalahkan Brighton 2-0 dan Chelsea 1-1 di Carabao Cup. Dua kekalahan tersebut terjadi saat menghadapi Fenerbahce di Liga Champions dan Arsenal di Premier League. Dalam lima laga itu, Liverpool mencetak tujuh gol dan kebobolan lima.

Bournemouth tampil luar biasa dengan catatan sempurna lima kemenangan, tanpa hasil imbang atau kekalahan, dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Ipswich Town di Premier League, setelah sebelumnya menang 3-1 di kandang Sparta Praha pada ajang Liga Europa. Dalam rangkaian laga tersebut, Bournemouth juga mengalahkan Manchester United 3-0 di Premier League dan Aston Villa 3-0 di Carabao Cup. Bournemouth mencetak 11 gol dan hanya kebobolan satu dalam lima pertandingan itu.

Liverpool vs AFC Bournemouth: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Premier League pada 20 September 2026, ketika Liverpool menang 1-0 di Vitality Stadium. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Liverpool menang tiga kali dan Bournemouth satu kali, sementara satu kemenangan Liverpool lainnya juga tercatat. Liverpool mencetak 10 gol dan kebobolan lima dalam lima pertandingan tersebut.