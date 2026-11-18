Lincoln Red Imps FC menjamu FC Midtjylland pada Kamis, 10 Desember 2026 di Europa Sports Park, Gibraltar.

Dalam pertemuan mereka pada Juli 2015 di Herning, FC Midtjylland meraih kemenangan tipis 1-0 pada leg pertama. Klub Denmark itu kemudian menang 2-0 pada leg kedua di kandang Lincoln sepekan kemudian untuk memastikan kemenangan dalam duel tersebut.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Konferensi Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland dimulai?

Pertandingan Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland dimulai di Europa Sports Park, Gibraltar, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 12.45 Europa Sports Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Konferensi Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Liga Konferensi antara Lincoln Red Imps FC dan FC Midtjylland:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket resmi klub tuan rumah, Lincoln Red Imps FC, atau memeriksa pengumuman resminya mengenai penjualan tiket di Europa Sports Park, Gibraltar.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Konferensi Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Liga Konferensi antara Lincoln Red Imps FC dan FC Midtjylland:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / tempat duduk standar: Biasanya berkisar antara €20 hingga €35

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum / tempat duduk standar: Mulai dari sekitar €45 hingga €60.

Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland

Lincoln Red Imps FC memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 4-1 dari FC Twente di Liga Konferensi. Mereka bangkit dengan mengalahkan Hajduk Split 1-0 di Liga Konferensi sebelum membantai College 1975 6-0 di National League. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 15 gol dan kebobolan lima kali, catatan yang mencerminkan produktivitas serangan sekaligus solidnya pertahanan mereka di kandang.

FC Midtjylland memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Soenderjyske di Superleague, sementara performa mereka di Liga Konferensi terpukul telak akibat kekalahan 1-6 dari Ajax. Mereka juga mengalahkan FC Nordsjaelland 3-2 di laga tandang dan OB 2-1 di DBU Pokalen, menunjukkan kemampuan meraih hasil positif di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan itu, Midtjylland mencetak 11 gol dan kebobolan 13 kali.

Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland: Rekor pertemuan terakhir

Kedua klub sebelumnya telah bertemu dua kali, keduanya pada Kualifikasi Liga Champions 2015. FC Midtjylland memenangi leg pertama 1-0 di Herning pada 14 Juli 2015, lalu menang 2-0 pada leg kedua di kandang Lincoln pada 21 Juli 2015. Midtjylland memiliki rekor sempurna dalam kedua pertemuan itu: meraih dua kemenangan tanpa kebobolan.