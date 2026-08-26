Lille akan menghadapi Troyes pada Minggu, 13 September 2026 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Lille memasuki rangkaian pertandingan ini dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bermain di kandang di bawah arahan staf pelatih mereka. Sementara itu, Troyes bertandang ke Villeneuve-d'Ascq untuk memburu hasil tandang krusial melawan lawan yang tangguh.

Biarkan GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Lille vs Troyes, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lille vs Troyes di Ligue 1?

Lille vs Troyes akan digelar di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq, dengan kick-off dijadwalkan untuk laga pekan Ligue 1 ini.

Ligue 1 - Pekan 4 13 Sep 2026 - 09.00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Lille vs Troyes di Ligue 1?

Membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara LOSC Lille dan ES Troyes AC, yang dijadwalkan pada 13 September 2026 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, dapat dilakukan melalui beberapa jalur standar:

Situs resmi klub: Metode paling langsung dan aman adalah mengunjungi situs resmi LOSC Lille. Kunjungi bagian tiket atau matchday mereka untuk membeli tiket langsung dari klub setelah penjualan umum dibuka atau pada periode khusus anggota.

Loket / kantor tiket stadion: Suporter lokal atau pelancong dapat mengunjungi kantor tiket di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, sebelum hari pertandingan untuk membeli tiket secara langsung, tergantung ketersediaan.

Platform penjualan ulang dan perbandingan tiket: Jika saluran resmi klub telah habis terjual atau Anda mencari kategori tempat duduk tertentu, seperti sisi pendek, sudut, atau pemandangan sisi panjang, marketplace tiket sekunder dan agregator, seperti StubHub, melacak inventaris yang tersedia dari penjual tiket.

Keuntungan keanggotaan klub: Jika Anda memiliki keanggotaan Lille atau status pemegang tiket musiman, pantau notifikasi priority priority-window yang dikirim melalui email, yang sering kali memberikan akses lebih awal sebelum penjualan umum dimulai.

Berapa harga tiket Lille vs Troyes di Ligue 1?

Harga tiket untuk laga Ligue 1 mendatang antara LOSC Lille dan ES Troyes AC pada 13 September 2026 bervariasi tergantung platform, kategori tempat duduk, dan seberapa awal Anda membelinya:

Penjualan umum resmi klub: Tiket harga normal yang dibeli langsung melalui situs resmi LOSC Lille biasanya dimulai dari tarif dasar yang lebih rendah untuk tempat duduk kategori standar di belakang gawang atau di sudut atas.

Pasar sekunder & platform penjualan ulang: Di marketplace perbandingan tiket dan penjualan ulang, seperti StubHub, tiket level masuk untuk laga ini dimulai dari sekitar €11 , dengan rata-rata keseluruhan platform berkisar antara €55 dan €134 tergantung pilihan kursi.

Kategori tempat duduk: Pemandangan premium dari sisi panjang atau kursi tribune tengah di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy dibanderol lebih tinggi, sering kali mulai dari kisaran €65 hingga €85+ ($85 hingga $110+) di jaringan distribusi tiket.

Lille vs Troyes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lille vs Troyes

Lille menatap pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di Ligue 1 atas Angers pada 23 Agustus, yang menjadi satu-satunya hasil kompetitif mereka dalam rangkaian tersebut. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Everton dan 2-2 dengan Hamburger SV di pramusim, mengalahkan OH Leuven 6-3, dan kalah 2-1 dari Union St. Gilloise. Lille mencetak 14 gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan tujuh.

Troyes datang dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 di Ligue 1 dengan Paris FC pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Panetolikos dan Auxerre dalam laga uji coba pramusim, mengalahkan GOAL FC 5-2, dan menang 3-0 atas Grenoble. Troyes mencetak sembilan gol dan kebobolan dua dalam lima laga tersebut.

Lille vs Troyes: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 3 Juni 2023, ketika Troyes dan Lille bermain imbang 1-1 dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, Lille mengalahkan Troyes 5-1 di kandang dalam laga Ligue 1 pada Januari 2023, dan juga menang 2-0 dalam laga Coupe de France antara kedua tim pada awal bulan yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir, Lille menang tiga kali berbanding satu kemenangan milik Troyes, dengan satu pertandingan berakhir imbang.