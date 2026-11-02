Lille menjamu Lyon pada Sabtu, 21 November 2026, di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 berlangsung pada Februari 2026, ketika Lyon meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Lille. Lyon juga mengalahkan Lille pada awal tahun yang sama dengan skor 2-1 dalam pertemuan mereka di Coupe de France pada Januari 2026.

Simak panduan lengkap dari GOAL untuk mendapatkan tiket Lille vs Lyon, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lille vs Lyon di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Lille vs Lyon dimulai pada Sabtu, 21 November 2026, di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Ligue 1 - Pekan 11 21 Nov 2026 - 14.45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Lille vs Lyon di Ligue 1?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Lille vs Lyon di Ligue 1 yang akan berlangsung di Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan langsung adalah melalui platform penjualan tiket daring resmi LOSC Lille (billetterie.losc.fr). Tiket biasanya mulai dijual untuk umum beberapa bulan sebelum pertandingan, dengan periode pembelian prioritas yang kerap diberikan kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Lille vs Lyon di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Lille vs Lyon di Ligue 1 yang akan berlangsung di Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy bervariasi, tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Mulai sekitar €15 hingga €25 untuk kursi di tingkat atas atau sudut stadion pada pertandingan liga reguler.

Mulai sekitar untuk kursi di tingkat atas atau sudut stadion pada pertandingan liga reguler. Kursi sisi panjang / tingkat tengah: Kursi dengan pemandangan lebih baik di sepanjang sisi lapangan umumnya berharga antara €35 dan €75 , bergantung pada blok dan tingkat tempat duduknya.

Kursi dengan pemandangan lebih baik di sepanjang sisi lapangan umumnya berharga antara , bergantung pada blok dan tingkat tempat duduknya. Paket VIP dan hospitalitas: Pilihan layanan hospitalitas premium klub dan paket kursi mewah umumnya mulai sekitar €150 hingga €200 lebih per orang.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tingkat atas / tiket penjualan kembali berharga terjangkau: Tiket termurah untuk pertandingan besar ini saat ini mulai sekitar €55 hingga €75 .

Tiket termurah untuk pertandingan besar ini saat ini mulai sekitar . Kategori 1 / kursi tingkat bawah di sisi panjang: Kursi premium dengan pemandangan dari sisi lapangan umumnya berharga €90 hingga €150 .

Kursi premium dengan pemandangan dari sisi lapangan umumnya berharga . Tiket VIP & hospitalitas yang dijual kembali: Tiket dengan fasilitas tambahan atau layanan hospitalitas korporat mulai sekitar €190 lebih, bergantung pada ketersediaan.

Lille vs Lyon di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lille dan Lyon

Lille mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga teranyar mereka berakhir imbang 1-1 melawan Brest di Ligue 1. Sebelumnya, mereka kalah 3-0 dari Arsenal di Liga Champions. Kemenangan 1-0 atas Le Havre menjadi hasil terbaik mereka belakangan ini di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan tersebut, Lille mencetak enam gol dan kebobolan tujuh, yang menunjukkan bahwa mereka kesulitan menjaga kekokohan pertahanan.

Lyon meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 2-1 atas Nice di Ligue 1, setelah sebelumnya menang 3-2 atas Crystal Palace di Liga Europa. Kemenangan 4-0 atas Rennes pada awal rentetan laga tersebut menjadi penampilan mereka yang paling dominan. Lyon mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan itu, dengan satu-satunya poin yang gagal mereka raih berasal dari kekalahan 2-1 dari Lens di Ligue 1 dan kemenangan tandang 1-2 atas Anderlecht di Liga Europa yang tetap dihitung sebagai kemenangan.

Lille vs Lyon: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Februari 2026, ketika Lyon mengalahkan Lille 1-0 di Ligue 1. Sebelumnya, Lyon juga menang 2-1 dalam laga Coupe de France pada Januari 2026 dan meraih kemenangan 1-0 di Ligue 1 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Lyon menang tiga kali, sedangkan satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Lille. Pertemuan terakhir di stadion ini pada September 2025 berakhir dengan kemenangan 0-1 untuk Lyon.