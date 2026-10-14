Lille menjamu Lens pada Jumat, 30 Oktober 2026, di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Pertandingan ini dikenal sebagai Derby du Nord (Derbi Utara), salah satu rivalitas regional paling sengit dan bersejarah dalam sepak bola Prancis. Pada pertemuan liga sebelumnya, April 2026, LOSC Lille meraih kemenangan telak 3–0 atas RC Lens di stadion yang sama.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Lille vs Lens, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Lille vs Lens dimulai?

Lille vs Lens berlangsung di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq, pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 9 30 Okt 2026 - 16.05 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Lille vs Lens?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Ligue 1 Lille vs Lens mendatang, Anda dapat mempertimbangkan sejumlah pilihan penjualan resmi dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi: Membeli langsung melalui situs resmi LOSC Lille adalah cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Penjualan biasanya dibuka lebih dahulu bagi anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum tersedia untuk umum.

Bursa tiket resmi: Jika tiket di kanal penjualan utama habis, klub sering kali menyediakan platform penjualan kembali resmi agar pemegang tiket musiman dapat dengan aman menawarkan kursi yang tidak bisa mereka gunakan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Lille vs Lens?

Untuk laga Derby du Nord antara LOSC Lille dan RC Lens yang banyak diminati, harga tiket bervariasi bergantung pada apakah Anda membeli tiket dengan harga resmi langsung dari klub atau melalui pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket dengan harga resmi: Jika dibeli langsung melalui kanal resmi klub, harga tiket liga biasanya mulai sekitar €15 hingga €40 untuk kursi reguler di tribune atas, hingga €80 hingga €150 ke atas untuk kursi di bagian tengah tribune bawah dengan pemandangan terbaik serta layanan hospitality. Namun, tiket dengan harga resmi untuk derbi besar cepat habis.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga tiket pertandingan ini umumnya mulai sekitar €80 hingga €150 untuk kategori standar dan dapat naik hingga €200 hingga €350 ke atas , bergantung pada lokasi kursi dan tingkat permintaan.

Lille vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Lille vs Lens

Lille mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Nice di Ligue 1, sementara kemenangan 2-0 atas Troyes dan kemenangan 0-1 di kandang Toulouse menunjukkan bahwa mereka mampu mencatatkan nirbobol. Lille bermain imbang 2-2 dengan Paris Saint-Germain dan kalah 2-3 dari Real Betis di Liga Champions, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lens meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di Liga Champions, yakni dengan skor 2-3 saat bertandang ke Slavia Prague. Di Ligue 1, mereka kalah dari Monaco, Lorient, dan Strasbourg, dengan mencetak lima gol dan kebobolan enam gol hanya dalam tiga kekalahan liga tersebut.

Lille vs Lens: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 3-0 bagi Lille di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Ligue 1, masing-masing tim meraih dua kemenangan, dengan satu pertandingan berakhir 3-0 untuk Lille pada laga sebelumnya di tempat yang sama awal tahun ini. Lens menang 3-0 dalam laga tandang terkait pada September 2025, sementara Lille juga mencatatkan kemenangan 1-0 dan 2-1 dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam data ini.