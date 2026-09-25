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Ligue 1
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoLe Havre
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Cara mendapatkan tiket Lille vs Le Havre: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Ligue 1

Lille menghadapi Le Havre di Ligue 1. Begini cara Anda mendapatkan tiketnya

Lille akan menghadapi Le Havre pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, Lille.

Secara historis, Lille mendominasi duel ini dengan meraih lima kemenangan dari tujuh pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi. Dalam pertemuan liga terbaru pada 3 Mei 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stade Pierre Mauroy.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lille vs Le Havre, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lille vs Le Havre di Ligue 1?

Lille vs Le Havre digelar di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, Lille, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

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Ligue 1 - Pekan 6
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Lille vs Le Havre di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara LOSC Lille dan Le Havre AC di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, Anda bisa mengikuti opsi berikut:

Platform tiket resmi LOSC Lille

  • Penjualan online utama: Tiket umumnya mulai dijual sekitar dua bulan sebelum pertandingan di portal tiket resmi LOSC. Anda dapat memilih area tempat duduk yang diinginkan langsung dari peta stadion dan menyelesaikan pembayaran secara online melalui kartu kredit atau debit.
  • Pasar sekunder resmi: Jika tiket utama habis terjual, LOSC mengoperasikan platform penjualan kembali resmi langsung di portal tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan aman sesuai harga nominal.
  • Loket tiket pada hari pertandingan: Tergantung ketersediaan, tiket fisik dapat dibeli di Ticket Office 1 di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, yang buka tiga jam sebelum kick-off.

Platform tiket sekunder

  • Jika Anda tidak dapat mendapatkan tiket langsung melalui klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menyediakan tiket penjualan kembali yang dipasang oleh para suporter. Perlu dicatat, harga di marketplace pihak ketiga ditentukan oleh penjual dan bisa tercantum di atas atau di bawah harga nominal resmi.

Berapa harga tiket Lille vs Le Havre di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara LOSC Lille dan Le Havre AC di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk dan apakah Anda membeli melalui kanal resmi atau marketplace sekunder:

Harga nominal resmi (ticketing LOSC)

  • Kursi kategori standar: Biasanya berkisar dari €10 hingga €35 untuk tiket masuk umum dan tempat duduk tingkat atas.
  • Kursi tingkat menengah (Centrale / Lateral): Biasanya berharga antara €30 dan €50 untuk pandangan seimbang dari sisi lapangan.
  • Kursi premium / kategori 1: Umumnya dibanderol dari €50 hingga €80+.
  • Paket VIP & hospitality: Dimulai dari sekitar €150 dan meningkat tergantung katering serta akses lounge.  

Platform tiket sekunder

Tiket penjualan kembali di marketplace sekunder seperti StubHub sangat bervariasi tergantung permintaan.

  • Harga masuk / level awal: Listing penjualan kembali saat ini dimulai di kisaran €25 hingga €35 per tiket untuk kursi standar.
  • Harga rata-rata penjualan kembali: Listing pasar sekunder umumnya rata-rata berada di antara €60 dan €120 tergantung kedekatan kursi dan permintaan.

Lille vs Le Havre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lille vs Le Havre

Lille meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kekalahan yang tidak tercatat dalam rangkaian itu. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Toulouse di Ligue 1 pada 3 September. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain dan menang 2-0 di markas Angers. Hasil pramusim mencakup hasil imbang melawan Everton dan Hamburger SV. Dalam lima pertandingan tersebut, Lille mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Le Havre meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Brest di Ligue 1 pada 5 September. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Lyon dan kalah 1-0 dari Monaco. Kemenangan pramusim atas Le Mans dan kekalahan dari Real Oviedo melengkapi rangkaian itu. Le Havre mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

LIL

LIL - Performa

PSG
S2-2
TFC
M0-1
BET
K2-3
TRO
M2-0
NCE
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LEH

LEH - Performa

ASM
K0-1
OL
S1-1
B29
K1-2
SCO
S0-0
TFC
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Lille vs Le Havre: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dimainkan di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy pada 3 Mei 2026 di Ligue 1. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Lille meraih tiga kemenangan, Le Havre meraih satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Lille mencetak sembilan gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Le Havre mencetak empat gol.

Head to Head

LilleSeriLe Havre
3
1
1
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
FT
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Lille badge
Lille
LIL
1
FT
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
FT
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Lille badge
Lille
LIL
3
FT
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FT
9Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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