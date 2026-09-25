Lille akan menghadapi Le Havre pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, Lille.

Secara historis, Lille mendominasi duel ini dengan meraih lima kemenangan dari tujuh pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi. Dalam pertemuan liga terbaru pada 3 Mei 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stade Pierre Mauroy.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lille vs Le Havre, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lille vs Le Havre di Ligue 1?

Lille vs Le Havre digelar di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, Lille, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 6 10 Okt 2026 - 11.15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Lille vs Le Havre di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara LOSC Lille dan Le Havre AC di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, Anda bisa mengikuti opsi berikut:

Platform tiket resmi LOSC Lille

Penjualan online utama: Tiket umumnya mulai dijual sekitar dua bulan sebelum pertandingan di portal tiket resmi LOSC. Anda dapat memilih area tempat duduk yang diinginkan langsung dari peta stadion dan menyelesaikan pembayaran secara online melalui kartu kredit atau debit.

Pasar sekunder resmi: Jika tiket utama habis terjual, LOSC mengoperasikan platform penjualan kembali resmi langsung di portal tiket mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka dengan aman sesuai harga nominal.

Loket tiket pada hari pertandingan: Tergantung ketersediaan, tiket fisik dapat dibeli di Ticket Office 1 di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, yang buka tiga jam sebelum kick-off.

Platform tiket sekunder

Jika Anda tidak dapat mendapatkan tiket langsung melalui klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menyediakan tiket penjualan kembali yang dipasang oleh para suporter. Perlu dicatat, harga di marketplace pihak ketiga ditentukan oleh penjual dan bisa tercantum di atas atau di bawah harga nominal resmi.

Berapa harga tiket Lille vs Le Havre di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara LOSC Lille dan Le Havre AC di Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk dan apakah Anda membeli melalui kanal resmi atau marketplace sekunder:

Harga nominal resmi (ticketing LOSC)

Kursi kategori standar: Biasanya berkisar dari €10 hingga €35 untuk tiket masuk umum dan tempat duduk tingkat atas.

Kursi tingkat menengah (Centrale / Lateral): Biasanya berharga antara €30 dan €50 untuk pandangan seimbang dari sisi lapangan.

Kursi premium / kategori 1: Umumnya dibanderol dari €50 hingga €80+ .

Paket VIP & hospitality: Dimulai dari sekitar €150 dan meningkat tergantung katering serta akses lounge.

Platform tiket sekunder

Tiket penjualan kembali di marketplace sekunder seperti StubHub sangat bervariasi tergantung permintaan.

Harga masuk / level awal: Listing penjualan kembali saat ini dimulai di kisaran €25 hingga €35 per tiket untuk kursi standar.

Harga rata-rata penjualan kembali: Listing pasar sekunder umumnya rata-rata berada di antara €60 dan €120 tergantung kedekatan kursi dan permintaan.

Lille vs Le Havre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lille vs Le Havre

Lille meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kekalahan yang tidak tercatat dalam rangkaian itu. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Toulouse di Ligue 1 pada 3 September. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain dan menang 2-0 di markas Angers. Hasil pramusim mencakup hasil imbang melawan Everton dan Hamburger SV. Dalam lima pertandingan tersebut, Lille mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Le Havre meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Brest di Ligue 1 pada 5 September. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Lyon dan kalah 1-0 dari Monaco. Kemenangan pramusim atas Le Mans dan kekalahan dari Real Oviedo melengkapi rangkaian itu. Le Havre mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lille vs Le Havre: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dimainkan di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy pada 3 Mei 2026 di Ligue 1. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Lille meraih tiga kemenangan, Le Havre meraih satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Lille mencetak sembilan gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Le Havre mencetak empat gol.