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Champions League
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
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Cara mendapatkan tiket Lille vs Galatasaray: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Lille
Galatasaray
Champions League

Lille menghadapi Galatasaray di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Lille dijadwalkan menghadapi Galatasaray pada Rabu, 21 Oktober 2026 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Pertandingan ini menjadi pertemuan kompetitif resmi pertama antara tim Ligue 1 Prancis tersebut dan juara Süper Lig Turki itu di sepakbola Eropa. Lille akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang di depan para pendukungnya, sementara Galatasaray menghadirkan tantangan berbahaya dengan lini serang mereka.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lille vs Galatasaray, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lille vs Galatasaray di Liga Champions?

Lille vs Galatasaray berlangsung di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

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Champions League - Pekan 3
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Lille vs Galatasaray di Liga Champions?

Pilihan untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions LOSC Lille vs Galatasaray meliputi:

1. Platform Penjualan Tiket Resmi LOSC Lille

  • Metode utama adalah membeli langsung dari situs penjualan tiket resmi Lille (billetterie.losc.fr).

2. Alokasi Resmi Suporter Tandang (Fans Galatasaray)

  • Jika Anda ingin duduk di sektor tandang, tiket didistribusikan langsung melalui Galatasaray SK lewat saluran resmi klub dan mitra penjualan tiket mereka.

3. Marketplace Tiket Sekunder

  • Jika pertandingan terjual habis di saluran resmi, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan inventaris yang tersedia dari penjual individu

Berapa harga tiket Lille vs Galatasaray di Liga Champions?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions UEFA LOSC Lille vs Galatasaray di Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy bervariasi berdasarkan saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Penjualan Resmi Klub (Penjualan Tiket Resmi LOSC Lille)

  • Tingkat Atas / Di Belakang Gawang: Biasanya dimulai dari sekitar €30 hingga €50 per tiket.
  • Sisi / Tribun Tengah (Lateral & Central): Berkisar dari €60 hingga €120, tergantung kedekatannya dengan lapangan.
  • Diskon Pemuda / Anggota: Potongan khusus biasanya tersedia untuk anggota resmi klub dan suporter berusia di bawah 14 tahun selama fase prapenjualan resmi.

2. Marketplace Tiket Sekunder

Jika tiket resmi terjual habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan harga tiket dalam kisaran berikut tergantung permintaan dan lokasi kursi:

  • Kursi Level Masuk (Harga Terendah): Dimulai dari sekitar €100 hingga €130.
  • Tempat Duduk Standar Rata-rata: Berkisar antara €140 dan €250, tergantung posisi di stadion.
  • Sektor Tandang (Suporter Tim Tamu): Biasanya diperdagangkan antara €110 dan €180+ di platform sekunder.

Lille vs Galatasaray di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lille vs Galatasaray

Lille memasuki laga ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan kandang 2-0 atas Troyes di Ligue 1, dan mereka juga mencatat hasil imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi di Liga Champions, yakni kalah 3-2 dari Real Betis. Dalam lima pertandingan itu, Lille mencetak tujuh gol dan kebobolan enam, menunjukkan niat menyerang sekaligus kerentanan bertahan di level tertinggi.

Lima pertandingan terakhir Galatasaray menceritakan kisah yang lebih bermasalah, dengan dua kemenangan dan dua kekalahan dalam periode itu. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan telak 4-0 dari Trabzonspor di Super Lig, dan mereka juga kalah 3-1 dari Sporting CP di Liga Champions. Mereka memang meraih kemenangan atas Kocaelispor dan Istanbul Basaksehir, tetapi cara kekalahan dari Trabzonspor akan membuat Buruk khawatir. Galatasaray mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu tetapi kebobolan sembilan, catatan yang menyoroti rapuhnya pertahanan mereka menjelang laga ini.

LIL

LIL - Performa

TFC
M0-1
BET
K2-3
TRO
M2-0
NCE
K2-1
ZUL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
GAL

GAL - Performa

IBS
M2-3
SCP
K3-1
KOB
M1-0
TRS
K4-0
PEN
S3-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Lille vs Galatasaray: Rekor pertemuan terbaru

Saat ini belum tersedia data head-to-head antara Lille dan Galatasaray untuk pertemuan terbaru. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan saat pertandingan semakin dekat.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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