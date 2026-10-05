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Ligue 1
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoBrest
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Cara mendapatkan tiket Lille vs Brest: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Brest
Ligue 1

Lille menghadapi Brest di Ligue 1. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Lille akan menghadapi Brest pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Pertemuan Ligue 1 terbaru mereka terjadi pada 14 Februari 2026, yang berakhir imbang 1-1 di Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Dalam pertandingan itu, Rémy Labeau Lascary membuka skor untuk Brest pada menit ke-58 sebelum Gaëtan Perrin menyamakan kedudukan untuk Lille pada menit ke-71.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lille vs Brest, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lille vs Brest di Ligue 1?

Lille vs Brest berlangsung di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

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Ligue 1 - Pekan 7
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Lille vs Brest di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Lille vs Brest di Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, Anda bisa mengikuti opsi dan langkah-langkah berikut:

Kunjungi Situs Resmi Tiket LOSC: Buka portal tiket resmi Lille OSC (billetterie.losc.fr)

Platform Resale LOSC: Jika tiket untuk publik umum habis terjual di portal resmi, periksa pasar sekunder resmi yang terintegrasi langsung ke situs tiket klub.

Berapa harga tiket Lille vs Brest di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Lille vs Brest di Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan tempat Anda membelinya:

1. Harga Resmi Klub (Harga Normal)

Jika dibeli langsung melalui portal tiket resmi LOSC, harga tiket pertandingan standar umumnya berkisar dari €15 hingga €75:

  • Kategori 5 / Belakang Gawang (Level 2): Sekitar €15 – €25
  • Kategori 3 & 4 / Sudut & Tribun Samping Atas: Sekitar €25 – €45
  • Kategori 1 & 2 / Tribun Utama Bawah & Tribun Samping: Sekitar €45 – €75
  • Opsi VIP / Hospitality Premium: Berkisar dari €120 hingga €250+ tergantung paket lounge dan layanan yang disertakan.

2. Harga Pasar Sekunder & Resale

Jika tiket habis terjual di portal resmi, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub biasanya mulai dari sekitar €23 – €35 untuk kursi level masuk, dengan kursi rata-rata berada di kisaran €50 hingga €120 tergantung penawaran dan permintaan.

Lille vs Brest di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lille vs Brest

Lille mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-3 dari Real Betis di Liga Champions pada 8 September. Sebelumnya, mereka mengalahkan Toulouse 1-0 di Ligue 1 dan bermain imbang 2-2 dengan Paris Saint-Germain. Dalam lima pertandingan tersebut, Lille mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol.

Brest meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Le Havre di Ligue 1 pada 5 September. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 dengan Toulouse dan Le Mans. Brest mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol dalam rangkaian lima pertandingan itu.

LIL

LIL - Performa

TFC
M0-1
BET
K2-3
TRO
M2-0
NCE
K2-1
ZUL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
B29

B29 - Performa

TFC
S2-2
LEH
M1-2
PSG
K0-1
AJA
K2-1
MON
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Lille vs Brest: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini adalah hasil imbang 1-1 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy dalam ajang Ligue 1 pada 14 Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Brest menang sekali, Lille menang sekali, dan tiga pertandingan berakhir imbang. Lima pertemuan itu menghasilkan total 16 gol.

Head to Head

LilleSeriBrest
1
3
1
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Brest badge
Brest
B29
1
FT
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
3
Lille badge
Lille
LIL
3
FT
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Lille badge
Lille
LIL
0
FT
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
3
Brest badge
Brest
B29
1
FT
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Lille badge
Lille
LIL
1
FT
8Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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