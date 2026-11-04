Lille menjamu Bayern Munich pada Rabu, 25 November 2026, di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Pertemuan terakhir mereka terjadi pada fase grup 2012, ketika raksasa Jerman itu meraih kemenangan tandang 1-0 di Prancis sebelum menang telak 6-1 di Munich. Dalam dua laga tersebut, Bayern mencetak tujuh gol tanpa kebobolan, meski sudah lebih dari satu dekade berlalu sejak kedua pertandingan itu.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Lille vs Bayern Munich, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Lille vs Bayern Munich di Liga Champions dimulai?

Lille vs Bayern Munich dimulai di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq, pada Rabu, 25 November 2026.

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Lille vs Bayern Munich di Liga Champions?

Berikut pilihan utama bagi suporter yang ingin membeli tiket pertandingan Lille vs Bayern Munich di Liga Champions:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan aman adalah melalui situs penjualan tiket resmi klub tuan rumah (LOSC Lille) atau klub tamu (FC Bayern Munich). Tiket biasanya terlebih dahulu tersedia bagi anggota klub, pemegang tiket musiman, dan anggota program loyalitas sebelum kursi yang tersisa dijual kepada masyarakat umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Lille vs Bayern Munich di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Lille vs Bayern Munich di Liga Champions UEFA:

1. Kanal resmi klub

Tribun atas standar: Mulai dari sekitar €30 hingga €50 .

Mulai dari sekitar . Tribun bawah bagian tengah: Harganya mencapai €150 lebih untuk kursi di tribun bawah bagian tengah.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun atas: Mulai dari sekitar €95 hingga €104 .

Mulai dari sekitar . Kategori tribun tengah dan sisi lapangan: Berkisar antara €145 hingga lebih dari €250, bergantung pada jarak ke lapangan dan peningkatan permintaan menjelang hari pertandingan.

Lille vs Bayern Munich di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Lille vs Bayern Munich

Lille datang dengan performa buruk setelah hanya memenangi dua dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, sementara dua laga berakhir dengan kekalahan dan satu lagi imbang. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-4 dari Galatasaray di Liga Champions. Mereka juga kalah 3-0 dari Arsenal di kompetisi Eropa pada awal bulan ini. Kemenangan 1-0 atas Le Havre di Ligue 1 sempat memberi kelegaan di kompetisi domestik, tetapi dalam lima laga tersebut Lille mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan. Catatan pertahanan itu akan menjadi perhatian Ancelotti menjelang pertandingan ini.

Bayern tampil lebih konsisten dengan dua kemenangan dan tiga hasil imbang dari lima laga terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions. Sebelumnya, mereka menghajar RB Leipzig 6-1 di Bundesliga. Kemenangan 7-0 atas Union Berlin dalam rangkaian laga tersebut menegaskan ancaman serangan mereka, meski tiga hasil imbang selama periode itu menunjukkan bahwa mereka sesekali bisa kehilangan poin. Bayern mencetak 20 gol dan kebobolan delapan dalam lima pertandingan tersebut.

Lille vs Bayern Munich: Rekor pertemuan terakhir

Bayern Munich memiliki rekor dominan dalam dua pertemuan sebelumnya yang tercatat. Pertemuan terakhir terjadi pada November 2012, ketika Bayern menang 6-1 di kandang pada fase grup Liga Champions. Laga lainnya pada tahun yang sama, yang dimainkan di markas Lille, juga dimenangi Bayern dengan skor 1-0. Bayern memenangi kedua pertemuan itu, mencetak tujuh gol dan tidak kebobolan dalam dua laga tersebut. Catatan itu tidak memberi banyak harapan bagi tuan rumah, meski sudah lebih dari satu dekade berlalu sejak pertemuan kompetitif terakhir kedua klub.