Lille menjamu Auxerre pada Sabtu, 5 Desember 2026, di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 17 Mei 2026, Auxerre meraih kemenangan tandang 2-0 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy berkat dua gol penting Lassine Sinayoko. Pertandingan kedua klub ini kerap berlangsung sengit, sementara Lille unggul dalam beberapa kemenangan sebelumnya dengan selisih lebih dari satu gol, termasuk kemenangan telak 4-1.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Lille vs Auxerre, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Lille vs Auxerre di Ligue 1 dimulai?

Lille vs Auxerre dimulai di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Ligue 1 - Pekan 13 5 Des 2026 - 11.15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Lille vs Auxerre di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Lille vs Auxerre di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket pertandingan kategori standar adalah melalui situs resmi Lille (losc.fr). Anggota, pemegang tiket musiman, dan penggemar umum dapat membeli tiket secara daring sesuai tahapan prioritas penjualan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket utama habis.

Berapa harga tiket Lille vs Auxerre di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Lille vs Auxerre mendatang di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: €15 hingga €25 untuk kursi di tribun atas atau sudut stadion.

€15 hingga €25 untuk kursi di tribun atas atau sudut stadion. Kursi sisi panjang / tribun tengah: €35 hingga €75 untuk pemandangan yang lebih baik di sepanjang sisi lapangan, bergantung pada blok dan tingkat tribun.

€35 hingga €75 untuk pemandangan yang lebih baik di sepanjang sisi lapangan, bergantung pada blok dan tingkat tribun. Paket VIP dan hospitality: €150 hingga €200 lebih per orang untuk akses ke lounge premium dan kursi mewah.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / tiket jual kembali berharga terjangkau: €30 hingga €55 untuk kursi kategori dasar.

€30 hingga €55 untuk kursi kategori dasar. Kategori 1 / kursi tribun bawah di sisi panjang: €60 hingga €130 untuk pemandangan premium dari sisi lapangan.

€60 hingga €130 untuk pemandangan premium dari sisi lapangan. Tiket VIP & hospitality yang dijual kembali: €130 hingga €250 lebih, bergantung pada paket korporat dan ketersediaannya.

Lille vs Auxerre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lille dan Auxerre

Lille mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhirnya berakhir imbang 0-0 melawan Bodø/Glimt di Liga Champions. Sebelumnya, Lille mengalahkan Lens 1-0 di Ligue 1. Kekalahan 2-4 dari Galatasaray di kompetisi Eropa menjadi satu-satunya kekalahan Lille dalam periode tersebut. Lille mencetak empat gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

Auxerre mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kekalahan 5-1 dari Strasbourg di Ligue 1, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Le Mans. Auxerre juga sempat mengalahkan Le Havre 3-1. Auxerre mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat belas kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang mencerminkan produktivitas serangan sekaligus kerentanan pertahanannya.

Lille vs Auxerre: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Mei 2026, ketika Auxerre menang 2-0 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, Lille menang tandang 4-3 atas Auxerre pada Desember 2025 dan juga menang 3-1 di kandang pada April 2025. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Lille meraih tiga kemenangan, Auxerre satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Pertandingan kedua tim juga kerap menghasilkan gol bagi masing-masing pihak.