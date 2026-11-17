Levski Sofia menjamu Lillestroem pada Kamis, 10 Desember 2026 di Stadion Vasil Levski, Sofia.

Belum ada catatan pertemuan Levski Sofia dan Lillestroem dalam kompetisi resmi Eropa, sehingga laga mendatang akan menjadi pertemuan pertama kedua klub. Keduanya tengah menjalani jadwal padat sembari menyeimbangkan kompetisi liga domestik masing-masing dengan tekanan tinggi di sepakbola Eropa.

Simak panduan dari GOAL berisi segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Levski Sofia vs Lillestroem, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan laga Liga Europa Levski Sofia vs Lillestroem dimulai?

Levski Sofia vs Lillestroem berlangsung di Stadion Vasil Levski, Sofia pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 15.00 Vasil Levski

Bagaimana cara membeli tiket Liga Europa Levski Sofia vs Lillestroem?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk laga Liga Europa Levski Sofia vs Lillestroem mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket Levski Sofia untuk tempat duduk standar di sektor tuan rumah dan tiket masuk umum yang resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket laga Liga Europa mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Europa Levski Sofia vs Lillestroem?

Berikut rincian harga tiket laga Liga Europa Levski Sofia vs Lillestroem:

1. Kanal resmi klub

Standar / tiket masuk umum: €8 hingga €25.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kursi standar yang dijual kembali: Mulai dari €55 hingga €90 lebih.

Levski Sofia vs Lillestroem di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa Levski Sofia vs Lillestroem

Levski Sofia mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan kandang 0-3 dari CSKA Sofia di First Professional League, tetapi sebelumnya mereka bangkit di Eropa dengan kemenangan 1-0 atas Jagiellonia Bialystok. Mereka juga meraih kemenangan tandang 1-2 atas Viktoria Plzen di Liga Europa, menunjukkan kemampuan tampil baik dalam laga tandang di kompetisi Eropa. Dalam lima laga tersebut, Levski mencetak lima gol dan kebobolan enam kali.

Lillestroem sedang dalam performa bagus dengan memenangi empat dari lima laga terakhir. Rangkaian hasil itu mencakup kemenangan 3-2 atas Aalesund, kemenangan tandang 0-1 atas Start, dan kemenangan 3-2 atas Brann di Eliteserien. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Viktoria Plzen di Liga Europa, dengan skor 1-0. Klub Norwegia itu mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut, mencerminkan pendekatan yang berorientasi menyerang.

Levski Sofia vs Lillestroem: Catatan pertemuan terakhir

Tidak ada data pertemuan sebelumnya antara Levski Sofia dan Lillestroem. Karena itu, tidak ada pertemuan terkini yang dapat dijadikan acuan untuk laga ini.