Cara mendapatkan tiket Levante vs Sevilla: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Levante Alaves akan menghadapi Sevilla pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio Ciudad de Valencia.

Pertandingan antara kedua tim ini di Estadio Ciudad de Valencia biasanya berlangsung ketat, dengan lebih dari setengah total pertemuan mereka menghasilkan di bawah 2,5 gol. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada April 2026, Levante UD meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Sevilla FC.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Levante vs Sevilla, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Levante vs Sevilla di LaLiga?

Levante vs Sevilla akan kick-off pada Minggu, 11 Oktober 2026, di Estadio Ciudad de Valencia.

LaLiga - Pekan 8 12 Okt 2026 - 15.00 Estadio Ciudad de Valencia

Bagaimana cara membeli tiket Levante vs Sevilla di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Levante UD vs Sevilla FC di Estadio Ciudad de Valencia, Anda memiliki beberapa opsi resmi dan pihak ketiga:

1. Situs tiket resmi Levante UD

Cara paling aman dan langsung untuk membeli tiket masuk umum adalah melalui portal web resmi Levante UD. Tiket biasanya mulai dijual untuk umum 1 hingga 2 minggu sebelum hari pertandingan.

2. Loket tiket Estadio Ciudad de Valencia (Taquillas)

Jika pertandingan belum sepenuhnya terjual habis secara online, sisa tiket dijual langsung di loket stadion.

3. Platform tiket sekunder & penjual kembali

Untuk laga dengan permintaan tinggi atau yang sudah terjual habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan kursi pada saat-saat terakhir, meski harga dapat bervariasi berdasarkan permintaan pasar.

Berapa harga tiket Levante vs Sevilla di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Levante UD vs Sevilla FC di Estadio Ciudad de Valencia bergantung pada jalur pembelian, kategori kursi, dan sektor stadion:

1. Harga resmi klub sesuai nilai nominal

Tiket masuk umum yang dijual langsung secara resmi oleh Levante UD biasanya berada di kisaran:

Belakang gawang / sudut (Gol Norte & Gol Sur): €30 hingga €50

Tribun utama (Tribuna & Lateral): €60 hingga €90

VIP & hospitality premium: €150+

Catatan: Pemegang tiket musiman klub (Abonados) sering menerima diskon sekitar 15% saat membeli kursi masuk umum tambahan.

2. Harga jual kembali & pasar sekunder

Jika membeli melalui platform tiket sekunder seperti StubHub, harga berfluktuasi berdasarkan ketersediaan dan permintaan secara real-time:

Kursi awal / hemat: Sekitar €65 hingga €90

Kursi kategori rata-rata: Sekitar €120 hingga €170

Kursi sisi panjang / sentral utama: €180 hingga €250+

Levante vs Sevilla di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Levante vs Sevilla

Levante mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan kandang 5-2 atas Real Betis di LaLiga, meski setelah itu mereka bermain imbang 0-0 melawan Osasuna dan terbaru imbang 0-0 dengan Malaga. Mereka mencetak enam gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima gol, dengan dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Espanyol (3-0) dan Villarreal (1-0) dalam laga uji coba pramusim.

Lima pertandingan terakhir Sevilla menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 di kandang Espanyol di LaLiga, sementara kekalahan 1-3 dari Atletico Madrid terjadi sebelum itu. Penampilan terbaik Sevilla dalam rangkaian itu hadir saat tandang ke Athletic Bilbao, ketika mereka menang 3-1. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan, dengan kekalahan lainnya adalah kekalahan pramusim 2-1 dari Bayer Leverkusen.

Levante vs Sevilla: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2026, ketika Levante menang 2-0 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, Sevilla menang 3-0 pada pertemuan yang sama pada Januari 2026, juga di LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir, Levante menang dua kali, Sevilla menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, dengan total gabungan 13 gol tercipta.