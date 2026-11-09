Levante menjamu Racing Santander pada Minggu, 29 November 2026, di Estadio Ciudad de Valencia.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada April 2025 di ajang Segunda División, Levante UD menang 3-1 di Estadio Ciudad de Valencia. Sebelum laga itu, Racing Santander meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke El Sardinero pada fase awal musim 2024–25.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Levante vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Levante vs Racing Santander dimulai?

Laga Levante vs Racing Santander berlangsung di Estadio Ciudad de Valencia pada Minggu, 29 November 2026.

LaLiga - Pekan 14 27 Nov 2026 - 15.00 Estadio Ciudad de Valencia

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Levante vs Racing Santander?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Levante vs Racing Santander mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli tiket langsung melalui portal tiket resmi Levante UD (untuk pertandingan kandang di Estadio Ciudad de Valencia) atau Real Racing Club (Racing Santander).

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket laga LaLiga Levante vs Racing Santander?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Levante vs Racing Santander mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kategori standar/masuk umum: Mulai sekitar €30 hingga €70 .

Mulai sekitar . Kategori premium/tribune sisi lapangan: Umumnya berkisar antara €80 dan €150.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune atas/belakang gawang: Mulai sekitar €85 hingga €110 .

Mulai sekitar . Tribune sisi lapangan/kategori premium: Biasanya berkisar dari €130 hingga €350+.

Levante vs Racing Santander di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Levante dan Racing Santander

Levante mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di LaLiga. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Real Sociedad, sementara dalam rentang itu mereka juga kalah 3-1 dari Villarreal. Kemenangan 3-1 atas Athletic Bilbao menjadi hasil terbaik mereka belakangan ini. Dalam lima laga tersebut, Levante mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan, menunjukkan niat untuk menyerang tetapi kurang kokoh dalam bertahan.

Dalam lima laga terakhirnya, Racing Santander meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka baru-baru ini mengalahkan Espanyol 2-1, tetapi kekalahan dari Osasuna (2-0), Celta Vigo (5-0), dan Barcelona (7-2) menunjukkan kelemahan serius di lini belakang. Hasil imbang 2-2 melawan Valencia menjadi salah satu penampilan mereka yang lebih mampu mengimbangi lawan. Racing mencetak tujuh gol dan kebobolan 16 dalam lima laga tersebut.

Levante vs Racing Santander: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2025 di Segunda División, ketika Levante mengalahkan Racing Santander 3-1 di Estadio Ciudad de Valencia. Dalam lima pertemuan terakhir, Racing Santander memiliki sedikit keunggulan dengan dua kemenangan, sedangkan Levante juga meraih dua kemenangan, serta satu laga berakhir imbang. Pertemuan sebelum itu berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi Racing pada Oktober 2024, juga di Segunda División.