Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoLevante
Estadio Ciudad de Valencia
team-logoRacing Santander
Book Levante vs Racing Santander Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Levante vs Racing Santander: Harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Levante
Racing Santander
LaLiga

Levante menghadapi Racing Santander di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Levante menjamu Racing Santander pada Minggu, 29 November 2026, di Estadio Ciudad de Valencia.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada April 2025 di ajang Segunda División, Levante UD menang 3-1 di Estadio Ciudad de Valencia. Sebelum laga itu, Racing Santander meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke El Sardinero pada fase awal musim 2024–25.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Levante vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Levante vs Racing Santander dimulai?

Laga Levante vs Racing Santander berlangsung di Estadio Ciudad de Valencia pada Minggu, 29 November 2026.

crest
LaLiga - Pekan 14
Estadio Ciudad de Valencia

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Levante vs Racing Santander?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Levante vs Racing Santander mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Beli tiket langsung melalui portal tiket resmi Levante UD (untuk pertandingan kandang di Estadio Ciudad de Valencia) atau Real Racing Club (Racing Santander).

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket laga LaLiga Levante vs Racing Santander?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Levante vs Racing Santander mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Kategori standar/masuk umum: Mulai sekitar €30 hingga €70.
  • Kategori premium/tribune sisi lapangan: Umumnya berkisar antara €80 dan €150.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribune atas/belakang gawang: Mulai sekitar €85 hingga €110.
  • Tribune sisi lapangan/kategori premium: Biasanya berkisar dari €130 hingga €350+.

Levante vs Racing Santander di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Levante dan Racing Santander

Levante mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di LaLiga. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Real Sociedad, sementara dalam rentang itu mereka juga kalah 3-1 dari Villarreal. Kemenangan 3-1 atas Athletic Bilbao menjadi hasil terbaik mereka belakangan ini. Dalam lima laga tersebut, Levante mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan, menunjukkan niat untuk menyerang tetapi kurang kokoh dalam bertahan.

Dalam lima laga terakhirnya, Racing Santander meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka baru-baru ini mengalahkan Espanyol 2-1, tetapi kekalahan dari Osasuna (2-0), Celta Vigo (5-0), dan Barcelona (7-2) menunjukkan kelemahan serius di lini belakang. Hasil imbang 2-2 melawan Valencia menjadi salah satu penampilan mereka yang lebih mampu mengimbangi lawan. Racing mencetak tujuh gol dan kebobolan 16 dalam lima laga tersebut.

LEV

LEV - Performa

COR
S1-1
ATH
M3-1
RSO
K2-1
ATM
K0-2
CEL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SAN

SAN - Performa

OSA
K2-0
ESP
M2-1
RIB
M0-2
RMA
K0-3
MAL
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Levante vs Racing Santander: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2025 di Segunda División, ketika Levante mengalahkan Racing Santander 3-1 di Estadio Ciudad de Valencia. Dalam lima pertemuan terakhir, Racing Santander memiliki sedikit keunggulan dengan dua kemenangan, sedangkan Levante juga meraih dua kemenangan, serta satu laga berakhir imbang. Pertemuan sebelum itu berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi Racing pada Oktober 2024, juga di Segunda División.

Head to Head

LevanteSeriRacing Santander
2
1
2
Segunda Division
Levante badge
Levante
LEV
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FT
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Levante badge
Levante
LEV
0
FT
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Levante badge
Levante
LEV
0
FT
Segunda Division
Levante badge
Levante
LEV
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
4
FT
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Levante badge
Levante
LEV
1
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google