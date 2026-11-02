Levante menjamu Elche pada Minggu, 22 November 2026 di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim di liga pada Januari 2026, Levante menang tipis 3-2 atas Elche dalam laga sengit di Estadio Ciudad de Valencia. Sebelumnya pada musim 2025–26, Elche meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Levante di kandang.

Berikut informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Levante vs Elche, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Levante vs Elche di LaLiga dimulai?

Pertandingan Levante vs Elche dimulai pada Minggu, 22 November 2026 di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia.

LaLiga - Pekan 13 23 Nov 2026 - 15.00 Estadio Ciudad de Valencia

Bagaimana cara membeli tiket Levante vs Elche di LaLiga?

Jika ingin membeli tiket pertandingan Levante vs Elche di LaLiga yang akan berlangsung di Estadio Ciudad de Valencia, biasanya ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Levante UD: Sebagai tuan rumah, Levante menjual tiket pertandingan secara langsung melalui portal tiket resminya. Ini biasanya merupakan cara paling aman dan tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

Sebagai tuan rumah, Levante menjual tiket pertandingan secara langsung melalui portal tiket resminya. Ini biasanya merupakan cara paling aman dan tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Penjualan tiket Elche CF: Jika Anda mendukung tim tamu, Elche biasanya mendapat jatah tiket di sektor tandang untuk para pendukungnya yang bepergian ke lokasi pertandingan. Tiket tersebut dapat diminta melalui kanal resmi klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama sudah habis.

Berapa harga tiket Levante vs Elche di LaLiga?

Berikut perkiraan kategori dan harga tiket untuk pertandingan Levante vs Elche di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

Standar / tribun atas (Gol Alto / tiket masuk umum): Umumnya mulai dari sekitar €30 hingga €50 untuk pertandingan biasa, bergantung pada lawan dan lokasi kursi di tribun atas.

Umumnya mulai dari sekitar untuk pertandingan biasa, bergantung pada lawan dan lokasi kursi di tribun atas. Sisi panjang lapangan / tribun bawah (Tribuna / Lateral): Kursi di tribun tengah dan bawah yang lebih dekat ke lapangan umumnya berkisar antara €60 hingga €110 melalui penjualan resmi klub.

Kursi di tribun tengah dan bawah yang lebih dekat ke lapangan umumnya berkisar antara melalui penjualan resmi klub. Paket VIP / layanan premium: Pengalaman premium pada hari pertandingan, termasuk layanan makanan dan minuman serta tempat duduk di lokasi utama, biasanya mulai dari sekitar €150 hingga €250+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribun atas / sisi pendek lapangan: Umumnya mulai dari sekitar €135 hingga €145 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kategori 2 / tempat duduk standar: Kursi dengan pemandangan standar biasanya berkisar antara €140 hingga €160 .

Kursi dengan pemandangan standar biasanya berkisar antara . Kategori 1 / penjualan kembali tiket premium di sisi panjang lapangan: Kursi premium di sisi lapangan atau kursi yang banyak diminati sering kali berkisar antara €175 hingga €210+, bergantung pada ketersediaan.

Levante vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Levante vs Elche

Levante menghadapi pertandingan ini dengan catatan beragam dalam lima laga terakhirnya di LaLiga: dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-1 atas Athletic Bilbao, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Deportivo de A Coruna. Dalam rangkaian laga tersebut, hasil imbang 3-3 melawan Sevilla menunjukkan kemampuan Levante mencetak banyak gol. Namun, kekalahan 1-3 dari Villarreal dan 2-4 dari Barcelona menegaskan bahwa tim asuhan Castro masih belum mengatasi kelemahannya di lini pertahanan. Dalam lima pertandingan itu, Levante mencetak sepuluh gol dan kebobolan sepuluh gol.

Elche datang dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Dua laga terbarunya berakhir imbang tanpa gol secara beruntun melawan Villarreal dan Celta Vigo, sementara satu-satunya kemenangan mereka dalam periode tersebut diraih dengan skor 1-3 di kandang Espanyol. Kekalahan 2-3 dari Real Madrid dan hasil imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao melengkapi catatan itu. Tim asuhan Anselmi hanya mencetak lima gol dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang akan mengkhawatirkan kubu tim tamu.

Levante vs Elche: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di LaLiga pada 23 Januari 2026, ketika Levante menang 3-2 di Estadio Ciudad de Valencia. Sebelumnya, Elche meraih kemenangan kandang 2-0 pada Agustus 2025 dalam pertemuan pertama mereka di LaLiga pada musim tersebut. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga dan Segunda Division, masing-masing tim meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, dengan total 19 gol tercipta dalam laga-laga tersebut.