Levante menjamu Deportivo Alaves pada Minggu, 13 Desember 2026, di Estadio Ciudad de Valencia.

Setelah Alaves meraih kemenangan tipis 2-1 di kandang, di Mendizorrotza, pada akhir pekan pembuka Agustus 2025, Levante membalas dengan kemenangan meyakinkan 2-0 di Estadio Ciudad de Valencia pada Februari 2026. Dalam pertemuan terakhir itu, Levante memanfaatkan kartu merah yang diterima Víctor Parada pada babak kedua. Pemain pengganti Carlos Espí mencetak dua gol pada menit-menit akhir untuk memastikan tiga poin.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Levante vs Deportivo Alaves, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Levante vs Deportivo Alaves dimulai?

Levante vs Deportivo Alaves berlangsung di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia, pada Minggu, 13 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 16 13 Des 2026 - 09.00 Estadio Ciudad de Valencia

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Levante vs Deportivo Alaves?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Levante vs Deportivo Alaves mendatang:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Levante UD: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket pertandingan reguler adalah melalui portal tiket resmi Levante (levanteud.com). Penjualan untuk umum biasanya dibuka satu atau dua pekan sebelum pertandingan, bergantung pada periode penjualan bagi pemegang tiket musiman.

Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket pertandingan reguler adalah melalui portal tiket resmi Levante (levanteud.com). Penjualan untuk umum biasanya dibuka satu atau dua pekan sebelum pertandingan, bergantung pada periode penjualan bagi pemegang tiket musiman. Kanal resmi Deportivo Alaves: Jika Anda mendukung tim tamu atau mencari akses ke tribune suporter tandang, periksa platform tiket resmi Alaves (alaves.com). Penjualan tiket tandang biasanya dikoordinasikan langsung melalui loket tiket klub tamu untuk kelompok suporter terdaftar dan suporter lain yang bepergian.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Levante vs Deportivo Alaves?

Berikut kisaran harga tiket pertandingan LaLiga Levante vs Deportivo Alaves mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kategori tribune belakang gawang (Gol Orriols & Gol Alborraya - Alto / Bajo): Mulai sekitar €50 .

Mulai sekitar . Kategori tribune tengah (Grada Central Alta / Baja): Umumnya sekitar €70 .

Umumnya sekitar . Tribuna Lateral & Tribuna Baja: Sekitar €90 .

Sekitar . Tribuna Central: Harga sekitar €100 .

Harga sekitar . Tribune suporter tandang (Grada Visitante): Biasanya ditetapkan sekitar €25.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari klub sudah habis, tiket dapat dicari di platform penjualan kembali seperti StubHub. Harga tiket yang ditawarkan di platform tersebut mengikuti permintaan pasar:

Tempat duduk standar / tribune atas belakang gawang: Biasanya mulai sekitar €60 hingga €75 .

Biasanya mulai sekitar . Tempat duduk sisi lapangan / kategori 2: Berkisar antara €140 dan €185 .

Berkisar antara . Tempat duduk premium / kategori 1 & VIP: Berkisar dari €200 hingga lebih dari €260.

Levante vs Deportivo Alaves di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Levante dan Deportivo Alaves

Levante mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, mereka menang 2-1 di kandang CD Tarancon dalam ajang Copa del Rey pada 12 November. Sebelumnya di LaLiga, mereka bermain imbang 0-0 melawan Celta Vigo. Hasil terbaik mereka dalam periode tersebut adalah kemenangan 3-1 atas Athletic Bilbao pada 21 Oktober. Levante kebobolan dalam tiga dari lima pertandingan itu dan kalah dalam dua laga liga berturut-turut melawan Atletico Madrid dan Real Sociedad.

Alaves meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka mengalahkan Anaitasuna FT 6-1 di Copa del Rey pada 10 November, meski performa mereka di LaLiga lebih beragam. Kekalahan 6-1 dari Barcelona pada 31 Oktober menjadi titik terendah dalam periode tersebut, sementara hasil imbang melawan Sevilla dan Malaga memberikan sedikit stabilitas. Mereka gagal mencetak gol dalam dua dari lima pertandingan itu.

Levante vs Deportivo Alaves: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di LaLiga pada 27 Februari 2026, ketika Levante menang 2-0 di Estadio Ciudad de Valencia. Sebelumnya, Alaves meraih kemenangan kandang 2-1 pada akhir pekan pembuka musim LaLiga 2025-26 pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Levante unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Alaves, sementara satu laga berakhir imbang.