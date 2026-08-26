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Cara mendapatkan tiket Levante vs Barcelona: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Levante menghadapi Barcelona di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Levante akan menghadapi Barcelona pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia.

Pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi pada Februari 2026 berakhir dengan kemenangan kandang meyakinkan 3–0 untuk Barcelona di Spotify Camp Nou. Saat kedua tim bersiap untuk pertandingan liga awal musim ini, Barcelona menargetkan untuk mempertahankan momentum kuat mereka, sementara Levante berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Levante vs Barcelona, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Levante vs Barcelona di LaLiga?

Levante menjamu Barcelona di Estadio Ciudad de Valencia dalam laga LaLiga, dengan kick-off dijadwalkan untuk rangkaian pertandingan pekan ini.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio Ciudad de Valencia

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Levante vs Barcelona di Estadio Ciutat de València pada 13 September 2026, ikuti saluran pembelian utama berikut:

  • Portal Tiket Resmi Levante UD: Beli langsung melalui situs resmi klub atau di loket tiket Estadio Ciutat de València (Taquillas). Ini adalah cara paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.
  • Portal Tandang Resmi FC Barcelona: Socios FC Barcelona (anggota) dan klub pendukung resmi (penyes) dapat mengajukan permintaan tiket khusus sektor tandang langsung melalui bagian tiket FC Barcelona.
  • Platform Tiket Sekunder: Penjual ulang tiket atau marketplace sekunder utama.

Berapa harga tiket LaLiga Levante vs Barcelona?

Harga tiket untuk pertandingan Levante vs Barcelona di Estadio Ciutat de València bervariasi tergantung pada apakah Anda membeli tiket resmi dengan harga normal atau tiket di marketplace sekunder.

  • Tiket Resmi Harga Normal (Levante UD): Tiket standar resmi langsung dari klub umumnya mulai dari sekitar £75–£80 (€90) untuk area belakang gawang atau sudut (Gol Corner), naik hingga £195–£200 (€230) untuk kursi tribun tengah premium (Tribuna Central).
  • Tiket Tribun Tandang Resmi (Alokasi FC Barcelona): Tiket sektor tandang yang didistribusikan melalui portal pendukung resmi FC Barcelona biasanya memiliki harga standar penonton tim tamu di LaLiga sekitar £25–£30 (€30).
  • Marketplace Penjualan Ulang Sekunder: Harga awal di pasar sekunder (seperti StubHub) berada di kisaran sekitar £100–£165 (€120–€195) untuk kursi kategori dasar, dengan kursi berpermintaan tinggi atau VIP mencapai lebih dari £300–£350+ tergantung posisi kursi dan biaya penjual ulang.

Levante vs Barcelona di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Levante vs Barcelona

Levante kesulitan meraih hasil dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam periode itu, dengan satu-satunya laga kompetitif mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Espanyol pada akhir pekan pembukaan LaLiga. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Al Qadsiah pada pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, Levante mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh gol, mencerminkan tim yang kesulitan di kedua ujung lapangan.

Barcelona datang dengan performa kuat, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Elche pada pembuka LaLiga, dan mereka juga mengalahkan Basel 5-2 dalam persiapan pramusim. Satu noda dalam rangkaian itu adalah kekalahan 1-0 dari Udinese pada pramusim. Barcelona mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan dua gol, menegaskan ketajaman serangan yang dihasilkan tim asuhan Flick menuju laga ini.

LEV

LEV - Performa

VIL
K1-0
ESP
K3-0
OSA
S0-0
BET
M5-2
MAL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
BAR

BAR - Performa

ELC
M0-5
ATH
M2-0
RAY
M5-2
VAL
M0-5
FEY
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
22/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Levante vs Barcelona: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan paling baru antara kedua klub ini terjadi pada Februari 2026, ketika Barcelona menang 3-0 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelum itu, Levante menjamu Barcelona pada Agustus 2025, dengan tim tamu menang 3-2 di Estadio Ciudad de Valencia. Dalam lima pertemuan terakhir di data ini, Barcelona memenangi empat laga dan satu kali imbang, sementara Levante belum meraih kemenangan dalam satu pun pertemuan tersebut.

Head to Head

LevanteSeriBarcelona
0
1
4
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FT
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FT
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FT
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FT
7Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Levante vs Barcelona

Di LaLiga, Levante saat ini berada di posisi ke-20, sementara Barcelona menempati posisi keempat setelah rangkaian pertandingan pembuka.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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