Levante menjamu Atletico Madrid pada Minggu, 1 November 2026, di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia.

Dalam pertemuan liga terakhir mereka di Estadio Ciudad de Valencia pada Februari 2026, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam laga yang berlangsung ketat. Sebelum hasil imbang itu, tim Atlético asuhan Diego Simeone meraih kemenangan 3-1 atas Levante pada November 2025.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Levante vs Atletico Madrid, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Levante vs Atletico Madrid di LaLiga dimulai?

Laga Levante vs Atletico Madrid dimulai pada Minggu, 1 November 2026, di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia.

LaLiga - Pekan 11 31 Okt 2026 - 09.00 Estadio Ciudad de Valencia

Bagaimana cara membeli tiket Levante vs Atletico Madrid di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga antara Levante dan Atletico Madrid di Estadio Ciudad de Valencia, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Levante UD: Membeli langsung melalui portal tiket resmi Levante adalah cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat prioritas sebelum sisa kursi tersedia untuk masyarakat umum.

Situs resmi Atletico Madrid: Jika Anda mendukung tim tamu dan mencari kursi di tribune khusus pendukung tim tamu (Zona Visitante), Anda dapat memeriksa kanal tiket resmi Atletico untuk alokasi tiket laga tandang.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Levante vs Atletico Madrid di LaLiga?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga antara Levante dan Atlético Madrid, berdasarkan kanal resmi dan pasar tiket sekunder, dengan harga yang dikonversi ke euro:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler / kursi standar (belakang gawang dan Tribuna/Lateral Alto): Harga tiket resmi melalui Levante UD biasanya mulai sekitar €30 untuk kursi standar di tribune atas dan belakang gawang saat penjualan pertama kali dibuka bagi anggota klub dan masyarakat umum.

Kursi tengah dan tribune bawah (Lateral Bajo / tribune utama): Kategori kursi dengan pemandangan lebih baik yang dijual langsung oleh klub umumnya berkisar antara €50 hingga €100+ , bergantung pada jarak persis dari lapangan dan posisi kursi terhadap bagian tengah.

Tribune tim tamu (Zona Visitante): Harga tiket yang dialokasikan melalui portal resmi anggota Atlético Madrid umumnya mengikuti batas harga standar LaLiga untuk pendukung tim tamu, biasanya sekitar €30 hingga €50 .

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune atas / belakang gawang (Gol Alto / Gol Orriols Central Alto): Harga tiket tribune atas di belakang gawang mulai sekitar €155 hingga €165 .

Tribune samping / kursi Lateral Alto: Harga kursi di tribune samping bagian tengah dan atas di pasar penjualan kembali umumnya berkisar antara €180 hingga €220 .

Tribune bawah dan kursi dengan pemandangan premium (Lateral Bajo): Harga kursi premium di tribune bawah sisi lapangan mulai dari €230 hingga €350+ , bergantung pada permintaan dan ketersediaan kursi di baris tertentu.

Levante vs Atletico Madrid di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Levante dan Atletico Madrid

Levante menghadapi pertandingan ini setelah hanya memenangi satu dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan melengkapi periode sulit tersebut. Kekalahan terberat mereka adalah saat takluk 4-2 dari Barcelona, sedangkan hasil terbaru mereka ialah kekalahan 3-1 dari Villarreal. Satu hasil positifnya adalah kemenangan meyakinkan 5-2 atas Real Betis, yang menunjukkan tim asuhan Castro mampu mencetak banyak gol ketika tampil maksimal. Dalam lima laga itu, Levante mencetak delapan gol tetapi kebobolan sepuluh kali, catatan pertahanan yang akan menjadi perhatian tim pelatih tuan rumah.

Performa terkini Atletico Madrid berbeda, dengan tiga kemenangan dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 2-1 atas Real Madrid dalam laga derbi, setelah sebelumnya mereka menang telak 4-0 atas Osasuna dan menang 3-0 di kandang Real Sociedad. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Athletic Bilbao di LaLiga dan Liverpool di Liga Champions. Tim asuhan Simeone mencetak sepuluh gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut, dengan catatan di kompetisi domestik yang sangat kuat.

Levante vs Atletico Madrid: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Estadio Ciudad de Valencia pada Januari 2026, ketika laga LaLiga itu berakhir 0-0. Sebelumnya, Atletico menang 3-1 di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga dan Copa del Rey, Atletico unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Levante, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Kedua tim mencetak total sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.