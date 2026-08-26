Cara mendapatkan tiket Levante vs Athletic Bilbao: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Levante akan menghadapi Athletic Bilbao pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia.

Pertemuan kasta tertinggi ini mempertemukan dua tim Spanyol yang secara historis mapan dan sama-sama ingin mengamankan poin liga penting pada awal kampanye 2026-27. Pertemuan sebelumnya pada Februari 2026 berakhir dengan kemenangan 4-2 untuk Athletic Club di San Mamés.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Levante vs Athletic Bilbao, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Levante vs Athletic Bilbao di LaLiga?

Levante vs Athletic Bilbao akan digelar di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi dalam daftar siaran resmi untuk laga LaLiga ini.

LaLiga - Pekan 6 21 Okt 2026 - 14.00 Estadio Ciudad de Valencia

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Levante vs Athletic Bilbao?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Levante UD vs. Athletic Bilbao pada 16 September 2026 di Estadio Ciutat de València melalui beberapa jalur resmi dan sekunder:

Jalur resmi langsung

Portal tiket resmi Levante UD: Sumber utama dan paling aman adalah langsung melalui situs resmi Levante UD (tim tuan rumah) atau di loket stadion Estadio Ciutat de València.

Portal tiket resmi Athletic Club: Suporter tim tamu dapat memeriksa situs resmi Athletic Bilbao untuk alokasi yang secara khusus disediakan bagi pendukung tandang.

Pasar sekunder & penjualan kembali

Jika tiket resmi untuk publik umum habis terjual, tiket bisa terdaftar di platform agregasi tiket dan penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Levante vs Athletic Bilbao?

Biaya tiket LaLiga Levante vs. Athletic Bilbao pada 16 September 2026 bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya melalui jalur resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder:

Tiket resmi langsung (loket/web Levante UD)

Kursi standar: Harga resmi tiket untuk laga LaLiga umum di Estadio Ciutat de València biasanya mulai dari €30 hingga €50 untuk tribune belakang gawang/pojok ( Gol Norte dan Gol Sur ).

Tribune samping & kursi premium: Tribune samping tengah ( Tribuna dan Preferencia ) umumnya berada di kisaran €60 hingga €110 , tergantung kategori dan kedekatannya dengan lapangan.

Penjualan kembali & pasar sekunder

Di situs pertukaran tiket seperti StubHub, harga saat ini mulai dari:

Penjualan kembali level masuk: Harga awal di platform agregator utama dan penjualan kembali saat ini dimulai sekitar €140 hingga €150 (sekitar $163) untuk kursi kategori dasar.

Kisaran rata-rata penjualan kembali: Kursi kategori menengah hingga kelas atas di pasar penjualan kembali biasanya berada di kisaran €190 hingga €220+ , mencerminkan permintaan pasar dan biaya layanan.

Levante vs Athletic Bilbao di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Levante vs Athletic Bilbao

Levante meraih satu poin dari lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan satu hasil imbang, satu kemenangan, dan tiga kekalahan dalam rentang itu. Satu-satunya hasil mereka di LaLiga adalah imbang 0-0 melawan Osasuna pada 24 Agustus, yang terjadi setelah kekalahan 3-0 dari Espanyol pada akhir pekan pembuka musim. Sebelum kampanye kompetitif dimulai, Levante kalah 1-0 dari Villarreal dalam laga persahabatan dan mengalahkan Albacete 2-1. Satu-satunya kemenangan mereka di pramusim juga mencakup kemenangan 1-0 atas Al Qadsiah. Dalam lima pertandingan tersebut, Levante mencetak tiga gol dan kebobolan tiga gol.

Athletic Bilbao datang dengan satu kemenangan dari lima pertandingan terakhirnya. Satu-satunya kemenangan mereka diraih dalam laga persahabatan pramusim melawan Burgos CF, yang mereka menangi 3-0. Laga terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-3 dari Sevilla di LaLiga pada 22 Agustus, dan mereka juga kalah 3-1 dari Real Zaragoza serta 1-0 dari Atalanta dalam pertandingan persahabatan. Bilbao juga kalah 3-1 dari Marseille pada awal pramusim. Dalam lima pertandingan itu, Bilbao mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Levante vs Athletic Bilbao: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 8 Februari 2026, ketika Athletic Bilbao menang 4-2 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, Levante menjamu Athletic Bilbao pada November 2025, dengan tim tamu menang 2-0 di Estadio Ciudad de Valencia. Dalam lima pertemuan terakhir dalam data ini, Athletic Bilbao menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu hasil lain juga tercatat, mencakup laga LaLiga dan satu pertandingan Copa del Rey.