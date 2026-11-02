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Ligue 1
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Cara mendapatkan tiket Lens vs Toulouse: Harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Lens
Toulouse
Ligue 1

Lens menghadapi Toulouse di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Lens menjamu Toulouse pada Sabtu, 21 November 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 berlangsung pada April 2026 dan berakhir dengan kemenangan dramatis 3-2 untuk Lens di Stade Bollaert-Delelis. Kedua tim juga bertemu di semifinal Coupe de France pada April 2026, ketika Lens menang meyakinkan 4-1 di kandang.

Berikut semua informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lens vs Toulouse, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lens vs Toulouse di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Lens vs Toulouse akan dimulai pada Sabtu, 21 November 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

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Ligue 1 - Pekan 11
Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Lens vs Toulouse di Ligue 1?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Lens vs Toulouse di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi RC Lens: Cara paling langsung dan tepercaya untuk membeli tiket resmi dengan harga nominal adalah melalui situs resmi RC Lens (Billetterie). Anggota dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat akses prioritas pada tahap awal, disusul penjualan untuk umum bergantung pada ketersediaan.
  • Loket Stade Bollaert-Delelis: Anda dapat membeli atau mengambil tiket langsung di loket stadion di Lens, terutama menjelang hari pertandingan jika masih ada kursi yang belum terjual.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Lens vs Toulouse di Ligue 1?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Lens vs Toulouse di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

  • Tribun belakang gawang dan sektor suporter (Delacourt / Trannin tingkat 0): Sekitar €15 hingga €25.
  • Tribun sisi lapangan (Delacourt / Trannin tingkat 1 dan 2): Sekitar €25 hingga €45.
  • Tribun sisi lapangan bagian tengah (Xercès / Lepagnot): Sekitar €50 hingga €80 lebih (dengan harga pilihan layanan premium yang lebih tinggi).

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dalam penjualan langsung oleh klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kategori termurah / tribun tingkat atas: Mulai sekitar €55 hingga €65.
  • Kategori standar / tribun utama: Sekitar €75 hingga €120, bergantung pada permintaan untuk kursi tertentu.
  • Paket VIP dan layanan premium: €130 hingga €250 lebih per tiket.

Lens vs Toulouse di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Lens vs Toulouse

Lens mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 3-1 di kandang Troyes dalam ajang Ligue 1 pada 17 Oktober. Mereka juga mengalahkan Lyon 2-1 sebelumnya pada bulan yang sama. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Sporting CP di Liga Champions dan Monaco di Ligue 1. Dalam lima pertandingan itu, Lens mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Toulouse meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Mereka terakhir kali mengalahkan Le Mans 3-0 pada 16 Oktober. Sebelumnya, pada September, hasil imbang 2-2 melawan Monaco mereka lanjutkan dengan kemenangan 3-2 atas Le Havre. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi dalam laga persahabatan melawan Pau. Toulouse mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

RCL

RCL - Performa

SCP
K0-2
TRO
M1-3
CLB
K3-0
PAR
M2-1
LIL
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
TFC

TFC - Performa

PAU
K2-3
ASM
S2-2
LEM
M0-3
TRO
S0-0
OM
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Lens vs Toulouse: Rekor pertemuan terakhir

Lens lebih dominan dalam pertemuan-pertemuan terakhir dengan Toulouse. Pertemuan terbaru berlangsung di Coupe de France pada April 2026, ketika Lens menang 4-1 di Bollaert-Delelis, hanya beberapa hari setelah meraih kemenangan 3-2 di Ligue 1 di stadion yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Lens menang tiga kali, Toulouse satu kali, dan satu laga berakhir imbang. Agregat golnya pun mencerminkan keberhasilan Lens yang berulang kali mengungguli lawan ini.

Head to Head

LensSeriToulouse
3
1
1
Coupe de France
Lens badge
Lens
RCL
4
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
3
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FT
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Lens badge
Lens
RCL
3
FT
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FT
11Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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