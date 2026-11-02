Lens menjamu Toulouse pada Sabtu, 21 November 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 berlangsung pada April 2026 dan berakhir dengan kemenangan dramatis 3-2 untuk Lens di Stade Bollaert-Delelis. Kedua tim juga bertemu di semifinal Coupe de France pada April 2026, ketika Lens menang meyakinkan 4-1 di kandang.

Berikut semua informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lens vs Toulouse, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lens vs Toulouse di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Lens vs Toulouse akan dimulai pada Sabtu, 21 November 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Ligue 1 - Pekan 11 21 Nov 2026 - 14.45 Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Lens vs Toulouse di Ligue 1?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Lens vs Toulouse di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi RC Lens: Cara paling langsung dan tepercaya untuk membeli tiket resmi dengan harga nominal adalah melalui situs resmi RC Lens (Billetterie). Anggota dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat akses prioritas pada tahap awal, disusul penjualan untuk umum bergantung pada ketersediaan.

Cara paling langsung dan tepercaya untuk membeli tiket resmi dengan harga nominal adalah melalui situs resmi RC Lens (Billetterie). Anggota dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat akses prioritas pada tahap awal, disusul penjualan untuk umum bergantung pada ketersediaan. Loket Stade Bollaert-Delelis: Anda dapat membeli atau mengambil tiket langsung di loket stadion di Lens, terutama menjelang hari pertandingan jika masih ada kursi yang belum terjual.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Lens vs Toulouse di Ligue 1?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Lens vs Toulouse di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Tribun belakang gawang dan sektor suporter (Delacourt / Trannin tingkat 0): Sekitar €15 hingga €25.

(Delacourt / Trannin tingkat 0): Sekitar Tribun sisi lapangan (Delacourt / Trannin tingkat 1 dan 2): Sekitar €25 hingga €45.

(Delacourt / Trannin tingkat 1 dan 2): Sekitar Tribun sisi lapangan bagian tengah (Xercès / Lepagnot): Sekitar €50 hingga €80 lebih (dengan harga pilihan layanan premium yang lebih tinggi).

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dalam penjualan langsung oleh klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kategori termurah / tribun tingkat atas : Mulai sekitar €55 hingga €65.

: Mulai sekitar Kategori standar / tribun utama : Sekitar €75 hingga €120 , bergantung pada permintaan untuk kursi tertentu.

: Sekitar , bergantung pada permintaan untuk kursi tertentu. Paket VIP dan layanan premium: €130 hingga €250 lebih per tiket.

Lens vs Toulouse di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Lens vs Toulouse

Lens mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 3-1 di kandang Troyes dalam ajang Ligue 1 pada 17 Oktober. Mereka juga mengalahkan Lyon 2-1 sebelumnya pada bulan yang sama. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Sporting CP di Liga Champions dan Monaco di Ligue 1. Dalam lima pertandingan itu, Lens mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Toulouse meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Mereka terakhir kali mengalahkan Le Mans 3-0 pada 16 Oktober. Sebelumnya, pada September, hasil imbang 2-2 melawan Monaco mereka lanjutkan dengan kemenangan 3-2 atas Le Havre. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi dalam laga persahabatan melawan Pau. Toulouse mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Lens vs Toulouse: Rekor pertemuan terakhir

Lens lebih dominan dalam pertemuan-pertemuan terakhir dengan Toulouse. Pertemuan terbaru berlangsung di Coupe de France pada April 2026, ketika Lens menang 4-1 di Bollaert-Delelis, hanya beberapa hari setelah meraih kemenangan 3-2 di Ligue 1 di stadion yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Lens menang tiga kali, Toulouse satu kali, dan satu laga berakhir imbang. Agregat golnya pun mencerminkan keberhasilan Lens yang berulang kali mengungguli lawan ini.