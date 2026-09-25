Lens akan menghadapi Sporting CP pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Kedua klub memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah memulai kampanye Eropa mereka dengan kemenangan pada laga pembuka. RC Lens meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Slavia Prague pada matchday 1, sementara Sporting CP membukukan kemenangan meyakinkan 3-1 melawan Galatasaray.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Lens vs Sporting CP, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lens vs Sporting CP di Liga Champions?

Lens vs Sporting CP akan kick-off di Stade Bollaert-Delelis, Lens, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 12.45 Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Lens vs Sporting CP?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara RC Lens dan Sporting CP di Stade Bollaert-Delelis pada Selasa, 13 Oktober 2026, ikuti opsi pembelian utama berikut ini:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi RC Lens: Cara utama dan paling aman untuk membeli tiket adalah langsung melalui situs tiket resmi RC Lens (billetterie.rclens.fr). Tiket laga kandang dirilis secara bertahap, sering kali memprioritaskan pemegang tiket musiman dan anggota klub sebelum dijual secara umum.

Platform penjualan kembali RC Lens: Jika tiket umum habis terjual, RC Lens mengoperasikan marketplace penjualan kembali tiket resmi di platform tiket mereka, tempat para pemegang tiket musiman menjual kembali kursi terverifikasi dengan harga normal.

Sektor tim tamu Sporting CP: Jika Anda mendukung Sporting CP, alokasi sektor tim tamu biasanya dijual langsung melalui sistem tiket resmi Sporting CP kepada anggota terdaftar.

2. Marketplace sekunder & penjualan kembali

Jika penjualan resmi utama sudah habis, tiket dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Perlu diingat bahwa harga di platform sekunder bervariasi berdasarkan permintaan dan ditetapkan oleh masing-masing penjual.

Berapa harga tiket Liga Champions Lens vs Sporting CP?

Harga tiket untuk pertandingan Liga Champions UEFA antara RC Lens dan Sporting CP di Stade Bollaert-Delelis bervariasi tergantung kanal penjualan dan kategori tempat duduk:

Penjualan resmi utama: Tiket matchday standar langsung melalui RC Lens biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €55 untuk tribun belakang gawang (Utara/Selatan) dan mencapai €90 hingga €250 untuk tempat duduk premium di sisi lapangan (Timur/Barat) serta paket hospitality.

Penjualan kembali resmi antarindividu: Tiket penjualan kembali yang dibeli melalui platform resmi RC Lens dijual dengan harga normal, umumnya mulai antara €35 dan €80 untuk kursi standar.

Marketplace sekunder: Di platform tiket sekunder seperti Ticombo , kursi entry-level umumnya mulai dari sekitar €85 hingga €125 , dengan kategori lini tengah atau permintaan tinggi mencapai €200 hingga €450+ .

Lens vs Sporting CP di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lens vs Sporting CP

Lens memenangkan dua pertandingan dan kalah tiga kali dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Le Mans di Ligue 1 pada 13 September, setelah kemenangan 3-2 atas Slavia Prague di Liga Champions. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka kalah 1-0 dari Lorient dan 2-1 dari Strasbourg dalam dua kekalahan beruntun di Ligue 1. Penampilan terbaik mereka pada periode tersebut adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre pada 22 Agustus.

Sporting CP memenangkan tiga pertandingan dan dua kali imbang dalam lima laga terakhir mereka, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan tiga gol. Laga terakhir mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Famalicão di Liga Portugal pada 13 September, setelah sebelumnya mengalahkan Galatasaray 3-1 di Liga Champions. Mereka juga mencatatkan kemenangan atas Nacional, Rio Ave, dan Alverca, serta tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Lens vs Sporting CP: Rekor head-to-head terbaru

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertandingan antara Lens dan Sporting CP ini.