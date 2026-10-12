Lens menjamu Paris FC pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

RC Lens berhak berbangga atas pertemuan kompetitif terakhir kedua tim di liga setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Paris FC pada Februari 2026. Para suporter dapat menantikan duel sengit saat Paris FC berupaya membalas kekalahan di kandang lawan, di hadapan publik Lens yang penuh semangat.

Simak informasi dari GOAL mengenai semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lens melawan Paris FC, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan pertandingan Lens melawan Paris FC di Ligue 1 dimulai?

Ligue 1 - Pekan 8 24 Okt 2026 - 14.45 Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Lens melawan Paris FC di Ligue 1?

Pilihan untuk membeli tiket pertandingan RC Lens melawan Paris FC di Stade Bollaert-Delelis pada 24 Oktober 2026 meliputi:

1. Layanan tiket resmi RC Lens

Situs web dan aplikasi resmi klub: Cara utama membeli tiket reguler secara langsung dengan harga resmi.

Bursa tiket/platform penjualan kembali resmi: Jika tiket pertandingan habis, RC Lens menyediakan platform penjualan kembali tiket resmi yang memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan utama habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dari para penjual di pasar sekunder. Harga di platform penjualan kembali dapat berubah-ubah bergantung pada lokasi kursi dan permintaan.

Berapa harga tiket Lens melawan Paris FC di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan RC Lens melawan Paris FC di Stade Bollaert-Delelis bervariasi menurut saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Saluran resmi klub (harga resmi)

Melalui platform tiket resmi atau loket RC Lens:

Di belakang gawang/tribune suporter (Delacourt/Trannin tingkat 0): Sekitar €15 hingga €25

Tribune sisi lapangan (Delacourt/Trannin tingkat 1 & 2): Sekitar €25 hingga €45

Tribune tengah di sisi lapangan (Xercès/Lepagnot): Sekitar €50 hingga €80+

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan utama habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang ditentukan oleh permintaan di pasar penjualan kembali:

Harga awal: Sekitar €55 hingga €65 untuk kursi kategori termurah

Tribune kategori menengah/utama: Sekitar €75 hingga €120

VIP & layanan premium:€130 hingga €250+ per tiket

Lens melawan Paris FC di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Lens dan Paris FC

Lens menghadapi pertandingan ini dengan performa domestik yang buruk. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Satu-satunya hal positif dalam periode tersebut adalah kemenangan dramatis 3-2 atas Slavia Prague di Liga Champions. Namun, hasil mereka di liga mengecewakan, termasuk kekalahan 2-1 dari Monaco dalam pertandingan Ligue 1 terakhir. Dalam lima pertandingan itu, Lens mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh kali, catatan yang mencerminkan inkonsistensi mereka dalam menyerang maupun bertahan.

Paris FC tampil jauh lebih solid dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di kandang Strasbourg, dan mereka juga mengalahkan Marseille di kandang lawan dalam periode tersebut. Tim tamu hanya kebobolan sekali dalam lima pertandingan terakhir, sehingga memiliki salah satu catatan pertahanan terbaik selama periode itu.

Lens melawan Paris FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berakhir dengan kekalahan telak bagi Lens, yang takluk 5-0 di kandang dari Paris FC dalam pertandingan Ligue 1 pada Februari 2026. Sebelumnya, Lens menang 2-1 di kandang pada Oktober 2025. Paris FC lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, dan kemenangan telak mereka pada awal tahun ini masih segar dalam ingatan para pemain kedua tim.