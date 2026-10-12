Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ligue 1
team-logoLens
Stade Bollaert-Delelis
team-logoParis FC
Book Lens vs Paris FC Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Lens vs Paris FC: harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Lens
Paris FC
Ligue 1

Lens menghadapi Paris FC di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Lens menjamu Paris FC pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

RC Lens berhak berbangga atas pertemuan kompetitif terakhir kedua tim di liga setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Paris FC pada Februari 2026. Para suporter dapat menantikan duel sengit saat Paris FC berupaya membalas kekalahan di kandang lawan, di hadapan publik Lens yang penuh semangat.

Simak informasi dari GOAL mengenai semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lens melawan Paris FC, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan pertandingan Lens melawan Paris FC di Ligue 1 dimulai?

crest
Ligue 1 - Pekan 8
Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Lens melawan Paris FC di Ligue 1?

Pilihan untuk membeli tiket pertandingan RC Lens melawan Paris FC di Stade Bollaert-Delelis pada 24 Oktober 2026 meliputi:

1. Layanan tiket resmi RC Lens

  • Situs web dan aplikasi resmi klub: Cara utama membeli tiket reguler secara langsung dengan harga resmi.
  • Bursa tiket/platform penjualan kembali resmi: Jika tiket pertandingan habis, RC Lens menyediakan platform penjualan kembali tiket resmi yang memungkinkan pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka.

2. Platform penjualan tiket sekunder

  • Jika tiket dari penjualan utama habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dari para penjual di pasar sekunder. Harga di platform penjualan kembali dapat berubah-ubah bergantung pada lokasi kursi dan permintaan.

Berapa harga tiket Lens melawan Paris FC di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan RC Lens melawan Paris FC di Stade Bollaert-Delelis bervariasi menurut saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Saluran resmi klub (harga resmi)

Melalui platform tiket resmi atau loket RC Lens:

  • Di belakang gawang/tribune suporter (Delacourt/Trannin tingkat 0): Sekitar €15 hingga €25
  • Tribune sisi lapangan (Delacourt/Trannin tingkat 1 & 2): Sekitar €25 hingga €45
  • Tribune tengah di sisi lapangan (Xercès/Lepagnot): Sekitar €50 hingga €80+

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan utama habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang ditentukan oleh permintaan di pasar penjualan kembali:

  • Harga awal: Sekitar €55 hingga €65 untuk kursi kategori termurah
  • Tribune kategori menengah/utama: Sekitar €75 hingga €120
  • VIP & layanan premium:€130 hingga €250+ per tiket

Lens melawan Paris FC di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Lens dan Paris FC

Lens menghadapi pertandingan ini dengan performa domestik yang buruk. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Satu-satunya hal positif dalam periode tersebut adalah kemenangan dramatis 3-2 atas Slavia Prague di Liga Champions. Namun, hasil mereka di liga mengecewakan, termasuk kekalahan 2-1 dari Monaco dalam pertandingan Ligue 1 terakhir. Dalam lima pertandingan itu, Lens mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh kali, catatan yang mencerminkan inkonsistensi mereka dalam menyerang maupun bertahan.

Paris FC tampil jauh lebih solid dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 di kandang Strasbourg, dan mereka juga mengalahkan Marseille di kandang lawan dalam periode tersebut. Tim tamu hanya kebobolan sekali dalam lima pertandingan terakhir, sehingga memiliki salah satu catatan pertahanan terbaik selama periode itu.

RCL

RCL - Performa

FCL
K0-1
SLP
M2-3
LEM
S2-2
ASM
K2-1
OL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
PAR

PAR - Performa

NCE
M3-0
OM
M2-3
OL
S0-0
STR
M2-1
FCL
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Lens melawan Paris FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berakhir dengan kekalahan telak bagi Lens, yang takluk 5-0 di kandang dari Paris FC dalam pertandingan Ligue 1 pada Februari 2026. Sebelumnya, Lens menang 2-1 di kandang pada Oktober 2025. Paris FC lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, dan kemenangan telak mereka pada awal tahun ini masih segar dalam ingatan para pemain kedua tim.

Head to Head

LensSeriParis FC
3
1
1
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lens badge
Lens
RCL
5
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FT
Club Friendlies
Lens badge
Lens
RCL
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FT
Club Friendlies
Lens badge
Lens
RCL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FT
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lens badge
Lens
RCL
2
FT
10Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google