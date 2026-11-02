Lens menjamu Marseille pada Minggu, 8 November 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 24 Januari 2026, Marseille menang 3-1 atas Lens di Stade Vélodrome. Sebelum laga itu, Lens menang 2-1 saat menjamu Marseille di Stade Bollaert-Delelis pada Oktober 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lens vs Marseille, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lens vs Marseille di Ligue 1 dimulai?

Lens vs Marseille berlangsung di Stade Bollaert-Delelis, Lens, pada Minggu, 8 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 10 8 Nov 2026 - 14.45 Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Lens vs Marseille di Ligue 1?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara RC Lens dan Olympique de Marseille:

1. Kanal resmi klub

Loket tiket resmi RC Lens: Karena pertandingan berlangsung di Stade Bollaert-Delelis, cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah melalui situs resmi penjualan tiket RC Lens.

Karena pertandingan berlangsung di Stade Bollaert-Delelis, cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah melalui situs resmi penjualan tiket RC Lens. Kanal resmi Olympique de Marseille: Suporter tim tamu yang ingin hadir dapat memeriksa alokasi tiket melalui portal penjualan tiket resmi OM, yang biasanya mengoordinasikan akses ke sektor tim tamu dan paket perjalanan bagi kelompok suporter terdaftar serta anggota.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama habis.

Berapa harga tiket Lens vs Marseille di Ligue 1?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara RC Lens dan Olympique de Marseille:

1. Kanal resmi klub

Tiket umum / kategori standar: Harga tiket resmi yang dibeli langsung dari klub biasanya mulai sekitar €40,00 hingga €85,00 , bergantung pada tingkat tempat duduk dan sektor tribune di Stade Bollaert-Delelis.

Harga tiket resmi yang dibeli langsung dari klub biasanya mulai sekitar , bergantung pada tingkat tempat duduk dan sektor tribune di Stade Bollaert-Delelis. Tiket diskon / kategori khusus: Tiket dengan harga lebih rendah, seperti tiket bagi suporter penyandang disabilitas atau anggota dalam kategori khusus, bisa dimulai dari €15,00 hingga €30,00.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar / tribune atas: Harga tiket untuk pertandingan yang banyak diminati, seperti melawan Marseille, umumnya mulai sekitar €90,00 hingga €110,00 untuk sektor atas atau sektor umum.

Harga tiket untuk pertandingan yang banyak diminati, seperti melawan Marseille, umumnya mulai sekitar untuk sektor atas atau sektor umum. Tempat duduk premium / sisi panjang lapangan: Harga kursi di lokasi utama atau tribune bawah berkisar antara €130,00 dan €170,00+, bergantung pada ketersediaan tiket saat itu dan tingkat permintaan menjelang hari pertandingan.

Lens vs Marseille di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lens vs Marseille

Lens meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Pada laga terakhir, mereka kalah 2-1 dari Monaco di Ligue 1. Mereka juga kalah dari Lorient dan Strasbourg di liga. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di Liga Champions, dengan skor 3-2 atas Slavia Prague. Dalam lima pertandingan tersebut, Lens mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali.

Marseille kalah dalam kelima pertandingan terakhir mereka di Ligue 1 dan Liga Europa. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Paris Saint-Germain, sementara di kompetisi Eropa mereka juga kalah 4-1 dari Besiktas. Marseille hanya mencetak enam gol dalam lima laga tersebut dan kebobolan 10 kali.

Lens vs Marseille: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Ligue 1 pada 24 Januari 2026, ketika Marseille mengalahkan Lens 3-1 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor mereka berimbang: masing-masing meraih dua kemenangan, sementara satu pertandingan dimenangi Lens sebagai tim tamu. Lens menang 2-1 di kandang pada Oktober 2025, sedangkan kemenangan Marseille lainnya dalam rentang tersebut terjadi pada April 2024.