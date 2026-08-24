Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ligue 1
team-logoLens
Stade Bollaert-Delelis
team-logoLorient
Book Lens vs Lorient Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Lens vs Lorient: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Lens
Lorient
Ligue 1

Lens menghadapi Lorient di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Lens akan menghadapi Lorient pada Sabtu, 5 September 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Kedua tim memasuki laga awal musim ini dengan tujuan memperkuat posisi mereka di papan tengah atas klasemen, dengan Lens saat ini berada di peringkat ke-7 dan Lorient menempati posisi ke-9. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Maret 2026, Lorient meraih kemenangan kandang 2-1 atas Lens, meski Lens sebelumnya menang 3-0 dalam pertemuan terakhir kedua tim di Stade Bollaert-Delelis.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lens vs Lorient, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lens vs Lorient di Ligue 1?

Lens vs Lorient kick-off di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

crest
Ligue 1 - Pekan 3
Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Lens vs Lorient di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 RC Lens vs FC Lorient di Stade Bollaert-Delelis pada 5 September 2026, ikuti opsi berikut:

  • Situs resmi: Beli kursi utama dengan harga normal secara langsung melalui Portal Tiket RC Lens.
  • Penjualan kembali resmi: Beli tiket sekunder antarsuporter yang terverifikasi secara langsung di Platform Resale RC Lens jika stok tiket utama habis.
  • Gerai ritel resmi: Akses kuota distribusi umum melalui mitra tiket resmi Prancis seperti Ticket master France dan France Billet.
  • Marketplace sekunder: Dapatkan tiket penjualan ulang antarsuporter melalui platform tiket pihak ketiga seperti StubHub.

Berapa harga tiket Lens vs Lorient di Ligue 1?

Rincian harga tiket Lens vs Lorient di Stade Bollaert-Delelis pada 5 September 2026 adalah sebagai berikut:

  • Tiket utama resmi: Tiket pertandingan standar yang dijual langsung oleh klub berkisar dari £15 hingga £60 (€18 hingga €70), tergantung tribun dan kategori kursi.
  • Penjualan kembali tiket resmi: Kursi antarsuporter yang terverifikasi di platform resmi umumnya mulai dari sekitar £25 hingga £55 (€30 hingga €65) dengan harga normal.
  • Peritel resmi: Vendor tiket resmi Prancis biasanya mencantumkan kursi mulai dari £20 hingga £65 (€25 hingga €75).
  • Marketplace sekunder: Bandingkan pilihan tiket di platform sekunder seperti StubHub, yang saat ini mencantumkan tiket entry-level mulai dari £42 hingga £55 ($55 hingga $72 USD / €50 hingga €65).

Lens vs Lorient di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lens vs Lorient

Lens memasuki laga pembuka Ligue 1 mereka dengan catatan dua kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan satu hasil lainnya tercatat sebagai imbang dalam data. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Paris Saint-Germain di Trophée des Champions pada 16 Agustus, hasil yang memastikan mereka sebagai pemegang Super Cup. Mereka juga mengalahkan Villarreal 3-1 dan Crystal Palace 3-0 pada pramusim, meski kekalahan dari Sunderland (0-2) dan Famalicão mengganggu laju tersebut.

Lorient datang dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Elversberg pada 15 Agustus. Sebelum kemunduran itu, mereka menunjukkan niat menyerang lewat kemenangan 5-1 atas UNFP FC dan kemenangan beruntun atas Guingamp serta Nantes, meski kekalahan 2-1 dari Angers juga masuk dalam jadwal pramusim mereka.

RCL

RCL - Performa

VIL
M3-1
SUN
K0-2
PSG
M1-0
AJA
M5-2
STR
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCL

FCL - Performa

UNF
M5-1
SCO
K2-1
ELV
K4-1
NCE
S0-0
TRO
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Lens vs Lorient: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 14 Maret 2026, ketika Lorient mengalahkan Lens 2-1 di kandang. Sebelumnya, Lens menang 3-0 saat kedua tim bertemu di Bollaert-Delelis pada November 2025. Dalam lima laga Ligue 1 terakhir antara kedua klub, Lens memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Lorient dan satu pertandingan berakhir imbang.

Head to Head

LensSeriLorient
3
1
1
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Lens badge
Lens
RCL
1
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
3
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FT
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Lens badge
Lens
RCL
0
FT
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Lens badge
Lens
RCL
3
FT
9Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Lens vs Lorient

Di klasemen Ligue 1, Lens saat ini berada di peringkat ketujuh sementara Lorient menempati posisi kesembilan.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google