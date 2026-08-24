Lens akan menghadapi Lorient pada Sabtu, 5 September 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Kedua tim memasuki laga awal musim ini dengan tujuan memperkuat posisi mereka di papan tengah atas klasemen, dengan Lens saat ini berada di peringkat ke-7 dan Lorient menempati posisi ke-9. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Maret 2026, Lorient meraih kemenangan kandang 2-1 atas Lens, meski Lens sebelumnya menang 3-0 dalam pertemuan terakhir kedua tim di Stade Bollaert-Delelis.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lens vs Lorient, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lens vs Lorient di Ligue 1?

Lens vs Lorient kick-off di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Ligue 1 - Pekan 3 5 Sep 2026 - 11.15 Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Lens vs Lorient di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 RC Lens vs FC Lorient di Stade Bollaert-Delelis pada 5 September 2026, ikuti opsi berikut:

Situs resmi: Beli kursi utama dengan harga normal secara langsung melalui Portal Tiket RC Lens.

Penjualan kembali resmi: Beli tiket sekunder antarsuporter yang terverifikasi secara langsung di Platform Resale RC Lens jika stok tiket utama habis.

Gerai ritel resmi: Akses kuota distribusi umum melalui mitra tiket resmi Prancis seperti Ticket master France dan France Billet.

Marketplace sekunder: Dapatkan tiket penjualan ulang antarsuporter melalui platform tiket pihak ketiga seperti StubHub .

Berapa harga tiket Lens vs Lorient di Ligue 1?

Rincian harga tiket Lens vs Lorient di Stade Bollaert-Delelis pada 5 September 2026 adalah sebagai berikut:

Tiket utama resmi: Tiket pertandingan standar yang dijual langsung oleh klub berkisar dari £15 hingga £60 (€18 hingga €70), tergantung tribun dan kategori kursi.

Penjualan kembali tiket resmi: Kursi antarsuporter yang terverifikasi di platform resmi umumnya mulai dari sekitar £25 hingga £55 (€30 hingga €65) dengan harga normal.

Peritel resmi: Vendor tiket resmi Prancis biasanya mencantumkan kursi mulai dari £20 hingga £65 (€25 hingga €75).

Marketplace sekunder: Bandingkan pilihan tiket di platform sekunder seperti StubHub , yang saat ini mencantumkan tiket entry-level mulai dari £42 hingga £55 ($55 hingga $72 USD / €50 hingga €65).

Lens vs Lorient di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lens vs Lorient

Lens memasuki laga pembuka Ligue 1 mereka dengan catatan dua kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan satu hasil lainnya tercatat sebagai imbang dalam data. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Paris Saint-Germain di Trophée des Champions pada 16 Agustus, hasil yang memastikan mereka sebagai pemegang Super Cup. Mereka juga mengalahkan Villarreal 3-1 dan Crystal Palace 3-0 pada pramusim, meski kekalahan dari Sunderland (0-2) dan Famalicão mengganggu laju tersebut.

Lorient datang dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Elversberg pada 15 Agustus. Sebelum kemunduran itu, mereka menunjukkan niat menyerang lewat kemenangan 5-1 atas UNFP FC dan kemenangan beruntun atas Guingamp serta Nantes, meski kekalahan 2-1 dari Angers juga masuk dalam jadwal pramusim mereka.

Lens vs Lorient: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 14 Maret 2026, ketika Lorient mengalahkan Lens 2-1 di kandang. Sebelumnya, Lens menang 3-0 saat kedua tim bertemu di Bollaert-Delelis pada November 2025. Dalam lima laga Ligue 1 terakhir antara kedua klub, Lens memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Lorient dan satu pertandingan berakhir imbang.

Klasemen Lens vs Lorient

Di klasemen Ligue 1, Lens saat ini berada di peringkat ketujuh sementara Lorient menempati posisi kesembilan.