Cara mendapatkan tiket Lens vs Le Havre: Harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket di menit-menit terakhir, dan lainnya

Lens menjamu Le Havre pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stade Bollaert-Delelis, Lens.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 30 Januari 2026, RC Lens meraih kemenangan tipis 1-0 di Stade Bollaert-Delelis. Riwayat pertemuan kedua tim juga mencakup laga-laga dengan banyak gol, terutama kemenangan 4-3 Le Havre di stadion yang sama pada Maret 2025.

Simak panduan dari GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Lens vs Le Havre, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Lens vs Le Havre di Ligue 1 dimulai?

Lens vs Le Havre berlangsung di Stade Bollaert-Delelis, Lens, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Ligue 1 - Pekan 13 5 Des 2026 - 14.45 Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Lens vs Le Havre di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket untuk pertandingan Lens vs Le Havre di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi RC Lens untuk pertandingan kandang di Stade Bollaert-Delelis.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Lens vs Le Havre di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Lens vs Le Havre di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tribune utara (suporter inti dan nyanyian dukungan): €30 hingga €55

€30 hingga €55 Tribune selatan (untuk keluarga dan pandangan dari posisi lebih tinggi): €40 hingga €70

€40 hingga €70 Tribune timur (fasilitas korporat dan katering): €90 hingga €180

€90 hingga €180 Tribune barat (area VIP dan eksekutif): €150 hingga €250

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk reguler dan kursi di tingkat atas: Mulai sekitar €47 hingga €75

Mulai sekitar €47 hingga €75 Kategori 2 / pilihan kursi di bagian tengah: Berkisar antara €78 dan €120

Berkisar antara €78 dan €120 Kategori 1 / kursi premium dengan pandangan bagus yang dijual kembali: Mulai €130

Lens vs Le Havre di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Lens vs Le Havre

Lens mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-0 dari Lille di Ligue 1. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 3-0 dari Club Brugge di Liga Champions. Di sisi positif, kemenangan atas Paris FC (2-1) dan Troyes (3-1 di kandang lawan) memberi sedikit kelegaan. Lens mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

Le Havre meraih satu kemenangan dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-5 dari Paris Saint-Germain di Ligue 1. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 4-3 dari Marseille dan 1-3 dari Auxerre di liga. Satu-satunya hasil positif mereka adalah kemenangan 6-1 atas Boulogne dalam laga persahabatan. Le Havre kebobolan 11 gol dalam empat kekalahan liga pada rentang tersebut.

Lens vs Le Havre: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Ligue 1 pada 30 Januari 2026, ketika Lens menang 1-0 di Stade Bollaert-Delelis. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor kedua tim berimbang: Lens menang dua kali, Le Havre menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang. Pertemuan terakhir di Bollaert berakhir dengan kemenangan 3-4 Le Havre pada Maret 2025, sedangkan Lens meraih kemenangan 2-1 ketika kedua tim bertemu di Le Havre pada Agustus 2025.