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Cara mendapatkan tiket Lens vs Como: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Como
Champions League

Lens menghadapi Como di Liga Champions. Begini cara Anda mendapatkan tiketnya

Laga mendatang ini akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub di kompetisi resmi UEFA.

Como datang dengan momentum kuat, terutama berkat kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions, serta penampilan solid di Serie A.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Lens vs Como, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Lens vs Como di Liga Champions dimulai?

Lens vs Como akan berlangsung di Stade Bollaert-Delelis, Lens, pada Rabu, 4 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Stade Bollaert-Delelis

Bagaimana cara membeli tiket Lens vs Como di Liga Champions?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA mendatang antara RC Lens dan Como 1907 di Stade Bollaert-Delelis, ada beberapa pilihan utama:

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa situs resmi RC Lens untuk alokasi tiket standar pertandingan kandang, penjualan bagi anggota, dan penjualan tiket untuk umum.
  • Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui klub telah habis terjual, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo.

Berapa harga tiket Lens vs Como di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions antara RC Lens dan Como 1907 bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau pasar penjualan kembali:

1. Saluran resmi klub

  • Tiket reguler / kategori standar: Harga tiket resmi untuk satu pertandingan umumnya mulai sekitar €40,00 untuk area tempat duduk dasar.
  • Tribun utara (Kop / pendukung inti): Harga standar berkisar antara €30,00 hingga €55,00.
  • Tribun selatan (keluarga & pemandangan dari posisi lebih tinggi): Harga resmi berkisar antara €40,00 hingga €70,00.
  • Tribun timur (tempat duduk korporat): Paket resmi klub berkisar antara €90,00 hingga €180,00.
  • Tribun barat (VIP & boks eksekutif): Alokasi resmi premium dan VIP berkisar antara €150,00 hingga €250,00.

2. Pasar penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan klub telah habis, platform penjualan tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Penjualan kembali tiket sisi pendek / tingkat atas: Harga tiket kategori termurah biasanya mulai sekitar €100,00 hingga €115,00.
  • Kategori 2 / area penjualan kembali reguler: Harga tiket standar yang dijual kembali di area reguler berkisar antara €120,00 hingga €150,00.
  • Kategori 1 / penjualan kembali tiket sisi panjang: Tempat duduk dengan pemandangan terbaik di sepanjang garis tepi lapangan umumnya berharga antara €175,00 dan €260,00.
  • Paket VIP & premium yang dijual kembali: Harga tiket di area tengah yang banyak diminati dan paket layanan premium bisa mencapai €300,00 hingga €450,00+, bergantung pada ketersediaan.

Lens vs Como di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lens vs Como

Lens meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Monaco di Ligue 1, sehingga mereka kini telah kalah tiga kali dalam lima laga terakhir. Hasil positif dalam rentang tersebut adalah kemenangan 3-2 atas Slavia Prague di Liga Champions, sementara mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Le Mans. Dalam lima pertandingan itu, Lens mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol.

Como meraih tiga kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan satu hasil lainnya tercatat dalam data. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Mereka juga mengalahkan Napoli 2-1 dan Genoa 4-1 di Serie A. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Frosinone di Serie A. Dalam lima pertandingan tersebut, Como mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol.

RCL

RCL - Performa

ASM
K2-1
OL
M2-1
SCP
K0-2
TRO
M1-3
CLB
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
COM

COM - Performa

FRC
K2-0
ROM
S0-0
FEY
K3-2
FIO
M1-3
MUN
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Lens vs Como: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data pertemuan antara Lens dan Como. Laga ini akan menjadi pertemuan pertama kedua klub di level ini.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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