Leeds United menjamu Tottenham Hotspur pada Sabtu, 7 November 2026, di Elland Road, Leeds.

Pertemuan terakhir mereka di Liga Primer berlangsung pada Mei 2026 dan berakhir imbang 1-1 dalam laga sengit di Tottenham Hotspur Stadium. Sebelum hasil imbang itu, Tottenham meraih kemenangan tandang 2-1 di Elland Road pada Oktober 2025.

Simak panduan GOAL berikut tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Tottenham Hotspur, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer Leeds United vs Tottenham Hotspur dimulai?

Pertandingan Leeds United vs Tottenham Hotspur dimulai pada Sabtu, 7 November 2026, di Elland Road, Leeds.

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 07.30 Elland Road

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer Leeds United vs Tottenham Hotspur?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Leeds United dan Tottenham Hotspur:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama adalah membeli langsung melalui portal tiket resmi Leeds United bagi pendukung tuan rumah, atau melalui portal tiket Tottenham Hotspur jika Anda memenuhi syarat sebagai pendukung tim tamu. Biasanya, keanggotaan klub pada tingkatan tertentu diperlukan untuk mendapat prioritas pembelian.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari klub sudah benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Primer Leeds United vs Tottenham Hotspur?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Primer Leeds United vs Tottenham Hotspur di Elland Road, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk reguler: Harga tiket reguler dewasa umumnya berkisar sekitar £37,50 hingga £62,50 , sangat bergantung pada lokasi tribune dan tingkatannya, misalnya blok tingkat bawah atau atas di sisi panjang maupun sisi pendek lapangan.

Harga tiket reguler dewasa umumnya berkisar sekitar , sangat bergantung pada lokasi tribune dan tingkatannya, misalnya blok tingkat bawah atau atas di sisi panjang maupun sisi pendek lapangan. Paket hospitality resmi: Pilihan tempat duduk premium yang dijual langsung oleh klub, termasuk akses ke lounge dan jamuan makan sebelum pertandingan, memiliki harga awal yang lebih tinggi untuk laga-laga besar.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket masuk reguler yang dijual kembali: Harga tiket reguler untuk pertandingan ini saat ini mulai dari sekitar £125 , dengan harga rata-rata berkisar £469 , bergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk.

Harga tiket reguler untuk pertandingan ini saat ini mulai dari sekitar , dengan harga rata-rata berkisar , bergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk. Paket premium & VIP yang dijual kembali: Harga tempat duduk VIP dengan layanan hospitality, paket tribune tingkat atas di sisi panjang lapangan, dan pilihan paket gabungan berkisar dari £325 hingga lebih dari £600+ per tiket.

Liga Primer Leeds United vs Tottenham Hotspur: Semua yang perlu diketahui

Performa Leeds United vs Tottenham Hotspur

Leeds meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang tanpa gol melawan Crystal Palace di Liga Primer, setelah sebelumnya mencatat kemenangan impresif 4-1 atas Newcastle United. Kekalahan telak 6-3 dari Chelsea di Piala Liga Inggris menjadi titik terendah dalam rangkaian tersebut. Namun, hasil imbang di liga melawan Brighton dan Brentford secara beruntun, masing-masing sebelum dan sesudah tersingkir dari kompetisi piala itu, menunjukkan bahwa Leeds sulit dikalahkan di Liga Primer.

Catatan terbaru Tottenham kurang menggembirakan. Tim asuhan De Zerbi menelan tiga kekalahan, meraih satu hasil imbang, dan mencatat satu kemenangan dalam lima laga terakhir. Satu-satunya kemenangan itu diraih atas Liverpool di Piala Liga Inggris. Di Liga Primer, mereka gagal menang dalam keempat pertandingan tersebut, bermain imbang 0-0 melawan Everton dan Nottingham Forest sebelum kalah 2-3 dari Aston Villa. Mereka hanya mencetak satu gol dalam empat laga liga terakhir.

Leeds United vs Tottenham Hotspur: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 saat Tottenham menjamu Leeds di kandang mereka pada Mei 2026. Sebelumnya, Leeds meraih kemenangan 2-1 di Elland Road pada Oktober 2025, yang menjadi kemenangan kandang terbaru mereka dalam pertandingan ini. Dari lima pertemuan terakhir di Liga Primer yang tercatat, Tottenham memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, sementara Leeds meraih satu kemenangan dan satu laga berakhir imbang.