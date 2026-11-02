Leeds United menjamu Tottenham Hotspur pada Sabtu, 7 November 2026, di Elland Road, Leeds.

Pertemuan terakhir mereka di Liga Primer berlangsung pada Mei 2026 dan berakhir imbang 1-1 setelah pertarungan sengit di Tottenham Hotspur Stadium. Sebelum hasil imbang itu, Tottenham meraih kemenangan tandang 2-1 di Elland Road pada Oktober 2025.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Tottenham Hotspur, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Leeds United vs Tottenham Hotspur di Liga Primer dimulai?

Pertandingan Leeds United vs Tottenham Hotspur dimulai di Elland Road, Leeds, pada Sabtu, 7 November 2026.

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 07.30 Elland Road

Bagaimana cara membeli tiket Leeds United vs Tottenham Hotspur di Liga Primer?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Leeds United dan Tottenham Hotspur:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama adalah membeli langsung melalui portal tiket resmi Leeds United bagi pendukung tuan rumah, atau melalui portal tiket Tottenham Hotspur jika Anda merupakan pendukung tim tamu yang memenuhi syarat (biasanya dengan tingkat keanggotaan klub tertentu untuk mendapatkan akses pembelian lebih awal).

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Leeds United vs Tottenham Hotspur di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Primer antara Leeds United dan Tottenham Hotspur di Elland Road, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Harga tiket standar untuk dewasa umumnya berkisar sekitar £37,50 hingga £62,50 , sangat bergantung pada tribune dan tingkat tempat duduk yang dipilih (misalnya, blok tingkat bawah atau atas di sisi panjang maupun sisi pendek lapangan).

Harga tiket standar untuk dewasa umumnya berkisar sekitar , sangat bergantung pada tribune dan tingkat tempat duduk yang dipilih (misalnya, blok tingkat bawah atau atas di sisi panjang maupun sisi pendek lapangan). Paket hospitalitas resmi: Pilihan tempat duduk premium yang dibeli langsung melalui klub (termasuk akses ke lounge dan santap sebelum pertandingan) memiliki harga awal yang lebih tinggi untuk laga-laga besar.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung oleh klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum standar yang dijual kembali: Harga tempat duduk standar untuk pertandingan ini saat ini mulai dari sekitar £125 , dengan harga rata-rata berkisar di angka £469 , bergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk.

Harga tempat duduk standar untuk pertandingan ini saat ini mulai dari sekitar , dengan harga rata-rata berkisar di angka , bergantung pada permintaan dan lokasi tempat duduk. Paket premium & VIP yang dijual kembali: Harga tempat duduk hospitalitas VIP, paket tempat duduk tingkat atas di sisi panjang lapangan, dan pilihan paket gabungan berkisar dari £325 hingga lebih dari £600+ per tiket.

Leeds United vs Tottenham Hotspur di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Leeds United vs Tottenham Hotspur

Leeds meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir imbang tanpa gol melawan Crystal Palace di Liga Primer, setelah sebelumnya mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Newcastle United. Kekalahan telak 6-3 dari Chelsea di Carabao Cup menjadi titik terendah dalam rangkaian itu, meski hasil imbang beruntun di liga melawan Brighton dan Brentford, masing-masing sebelum dan sesudah kekalahan di piala tersebut, menunjukkan bahwa Leeds sulit dikalahkan di Liga Primer.

Catatan terbaru Tottenham kurang menggembirakan. Tim asuhan De Zerbi menelan tiga kekalahan, meraih satu hasil imbang, dan satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Satu-satunya kemenangan itu diraih atas Liverpool di Carabao Cup. Di Liga Primer, mereka gagal memenangi satu pun dari empat pertandingan, bermain imbang 0-0 melawan Everton dan Nottingham Forest sebelum kalah 2-3 dari Aston Villa. Mereka hanya mencetak satu gol dalam empat pertandingan terakhir di liga.

Leeds United vs Tottenham Hotspur: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 saat Tottenham menjamu Leeds di kandang pada Mei 2026. Sebelumnya, Leeds meraih kemenangan 2-1 di Elland Road pada Oktober 2025, yang menjadi kemenangan kandang terbaru mereka dalam pertemuan ini. Dalam lima pertemuan terakhir di Liga Primer yang tercatat, Tottenham memiliki rekor keseluruhan lebih baik dengan tiga kemenangan, sementara Leeds meraih satu kemenangan dan satu pertandingan berakhir imbang.