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Cara mendapatkan tiket Leeds United vs Newcastle United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Leeds United
Newcastle United

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Leeds United dan Newcastle United, termasuk informasi laga

Saat Leeds United dan Newcastle United terakhir kali bertemu di liga di St James' Park pada Januari, para penggemar disuguhi thriller tujuh gol. Akankah mereka kembali menghadirkan laga klasik saat bertemu lagi, kali ini di Elland Road, pada Senin, 14 September? Anda bisa menyaksikan jalannya pertandingan di bawah sorotan lampu stadion dengan memesan tiket hari ini.

Meski unggul tidak kurang dari tiga kali dalam pertemuan bersejarah pada Januari itu, lewat gol Brenden Aaronson (dua kali) dan Dominic Calvert-Lewin, Leeds harus gigit jari setelah Newcastle mencetak dua gol pada masa injury time untuk membawa pulang tiga poin penuh.

Leeds asuhan Daniel Farke memulai kampanye ini dengan baik, mengamankan kemenangan penting di Premier League dan Carabao Cup. Kini mereka akan berupaya menjaga momentum dan tahu betapa pentingnya kemenangan kandang sepanjang musim.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Newcastle United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Leeds United vs Newcastle United digelar?

Leeds United vs Newcastle United akan berlangsung di Elland Road (Leeds) pada Senin, 14 September, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 BST.

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Premier League - Pekan 4
Elland Road

Cara membeli tiket Premier League Leeds United vs Newcastle United

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Leeds United vs Newcastle United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kelompok usia & kategori konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertemuan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah di kantong.
  • Diperlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

LEE

LEE - Performa

NFO
M0-1
NFO
M0-2
BRE
S1-1
BHA
S1-1
CHE
K6-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
NEW

NEW - Performa

LIV
S2-2
WBA
M3-2
TOT
M0-2
BOU
S2-2
MIL
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Leeds UnitedSeriNewcastle United
0
3
2
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
4
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Leeds United vs Newcastle United

3-5-2
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Formasi
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforL. HornicekL. HornicekA. DedicA. DedicL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawL. MileyL. MileyM. Fernandez-PardoM. Fernandez-PardoN. GonzalezN. GonzalezH. BarnesH. BarnesJ. MurphyJ. MurphyY. WissaY. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
3-5-2
Leeds United

Susunan Pemain Utama

Newcastle United

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Farke
  • M. Jaissle
Leeds United

Cedera dan Larangan Bermain

Newcastle United

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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