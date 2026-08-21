Cara mendapatkan tiket Leeds United vs Newcastle United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Saat Leeds United dan Newcastle United terakhir kali bertemu di liga di St James' Park pada Januari, para penggemar disuguhi thriller tujuh gol. Akankah mereka kembali menghadirkan laga klasik saat bertemu lagi, kali ini di Elland Road, pada Senin, 14 September? Anda bisa menyaksikan jalannya pertandingan di bawah sorotan lampu stadion dengan memesan tiket hari ini.

Meski unggul tidak kurang dari tiga kali dalam pertemuan bersejarah pada Januari itu, lewat gol Brenden Aaronson (dua kali) dan Dominic Calvert-Lewin, Leeds harus gigit jari setelah Newcastle mencetak dua gol pada masa injury time untuk membawa pulang tiga poin penuh.

Leeds asuhan Daniel Farke memulai kampanye ini dengan baik, mengamankan kemenangan penting di Premier League dan Carabao Cup. Kini mereka akan berupaya menjaga momentum dan tahu betapa pentingnya kemenangan kandang sepanjang musim.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Newcastle United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Leeds United vs Newcastle United digelar?

Leeds United vs Newcastle United akan berlangsung di Elland Road (Leeds) pada Senin, 14 September, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 BST.

Premier League - Pekan 4 14 Sep 2026 - 15.00 Elland Road

Cara membeli tiket Premier League Leeds United vs Newcastle United

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Leeds United vs Newcastle United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kelompok usia & kategori konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertemuan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah di kantong.

Diperlukan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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