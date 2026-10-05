Leeds United akan menghadapi Manchester United pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Elland Road, Leeds.

Dalam 113 pertemuan kompetitif sepanjang sejarah, Manchester United unggul secara historis dengan total 50 kemenangan, dibandingkan 26 kemenangan untuk Leeds dan 37 hasil imbang. Dalam pertemuan resmi Premier League terbaru mereka, Leeds United meraih kemenangan 2-1 yang berkesan saat bertandang ke Old Trafford pada April 2026.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Manchester United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Leeds United vs Manchester United di Premier League?

Leeds United vs Manchester United akan kick-off di Elland Road, Leeds, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 7 18 Okt 2026 - 09.00 Elland Road

Bagaimana cara membeli tiket Leeds United vs Manchester United di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League dengan permintaan tinggi seperti Leeds United vs Manchester United, ikuti jalur dan langkah resmi berikut:

Box Office resmi klub

Dapatkan keanggotaan resmi klub Suporter kandang: Tiket untuk pertandingan kandang dijual secara eksklusif melalui portal tiket resmi klub tuan rumah (misalnya, Leeds United Official Ticketing untuk pertandingan di Elland Road, atau Manchester United Ticketing untuk pertandingan di Old Trafford). Anda harus memiliki keanggotaan resmi aktif untuk klub terkait agar bisa mengajukan pembelian.

Suporter tandang: Tiket tandang dialokasikan secara ketat oleh klub tamu kepada pemegang tiket musiman mereka sendiri serta anggota dengan poin loyalitas/prioritas tinggi. Ajukan melalui undian tiket & rilis prioritas Karena permintaan yang sangat tinggi untuk derby ini, tiket standar jarang sekali dijual untuk penjualan umum.

Anggota biasanya harus mengikuti undian pertandingan resmi atau membeli dalam tanggal jendela undian/prioritas khusus yang diumumkan di situs web klub tuan rumah. Cek Ticket Exchange resmi Jika Anda melewatkan penjualan awal atau undian, cek platform Ticket Exchange resmi klub tuan rumah mendekati hari pertandingan. Pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir akan mendaftarkan ulang kursi mereka secara legal dengan harga nominal untuk anggota resmi lainnya.

Hospitality & paket perjalanan resmi

Jika Anda bukan anggota resmi atau melewatkan undian, cara legal paling andal untuk mendapatkan tiket adalah membeli paket Hospitality Matchday resmi:

Hospitality resmi: Tersedia langsung melalui situs web klub tuan rumah. Paket ini mencakup tempat duduk premium bersama fasilitas makan, akses lounge, atau benefit prapertandingan.

Platform tiket sekunder

Platform tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang didaftarkan oleh penjual ulang jika tiket resmi habis terjual, meski harga bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket Leeds United vs Manchester United di Premier League?

Harga tiket Leeds United vs Manchester United sangat bervariasi, tergantung apakah Anda membeli tiket harga nominal melalui kanal resmi klub atau membeli tiket sekunder/jual ulang.

Harga resmi klub (harga nominal)

Saat dibeli langsung melalui undian resmi klub, keanggotaan, atau ticket exchange resmi, harga tiket matchday Premier League standar umumnya berada dalam kisaran berikut:

Tiket dewasa: £30 hingga £60 (tergantung kategori dan area tempat duduk di Elland Road atau Old Trafford).

Konsesi & junior: £15 hingga £35.

Sektor tandang resmi: Dibatasi hingga £30 untuk suporter dewasa tim tamu di semua laga Premier League.

Harga pasar sekunder & jual ulang

Karena laga ini merupakan pertandingan rivalitas dengan permintaan tinggi, tiket resmi hampir langsung habis dibeli anggota klub. Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga meningkat sesuai permintaan:

Harga listing awal/terendah: Umumnya mulai dari sekitar £110 – £375 per kursi.

Harga listing rata-rata: Biasanya berada di kisaran £300 – £600 untuk tempat duduk standar umum.

Paket Hospitality Matchday: Berkisar dari £300 hingga £850+ tergantung fasilitas makan yang disertakan, akses lounge, dan tempat duduk premium berlapis bantalan.

Leeds United vs Manchester United di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Leeds United vs Manchester United

Leeds United meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 6-3 dari Chelsea pada putaran ketiga Carabao Cup, hasil yang mengikuti dua hasil imbang beruntun di Premier League melawan Brighton dan Brentford, yang keduanya berakhir 1-1. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Leeds meraih dua kemenangan atas Nottingham Forest, termasuk kemenangan 2-0 di Carabao Cup. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak enam gol dan kebobolan 12 gol.

Manchester United meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif dan uji coba terakhir mereka, dengan satu tambahan hasil imbang di laga uji coba. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan 5-2 atas Ipswich Town di Premier League pada 30 Agustus. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Everton dalam laga liga terbaru mereka pada 6 September dan kalah 2-0 dari Hull City pada awal musim. Dalam lima pertandingan, United mencetak 10 gol dan kebobolan 10 gol.

Leeds United vs Manchester United: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim adalah hasil imbang 1-1 dalam laga uji coba pada 12 Agustus 2026, yang dimainkan di Old Trafford. Dalam pertandingan kompetitif, Manchester United memenangkan pertemuan Premier League terakhir 2-1 di Old Trafford pada April 2026, sementara pertemuan liga sebelumnya di Elland Road pada Januari 2026 juga berakhir 1-1. Dalam lima pertemuan terbaru yang tercatat, tidak ada tim yang benar-benar dominan, dengan hasil terbagi antara kemenangan, hasil imbang, dan satu kemenangan tandang untuk Leeds.