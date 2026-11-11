Leeds United menjamu Ipswich Town pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Elland Road, Leeds.

Dalam pertemuan kompetitif terbaru mereka pada musim Championship 2023–24, Leeds unggul dengan memenangi kedua laga, termasuk kemenangan dramatis 4-3 di Portman Road yang disusul kemenangan meyakinkan 4-0 tanpa kebobolan di Elland Road. Secara historis, pertemuan kedua klub di Elland Road cenderung berlangsung dengan taruhan besar dan atmosfer yang bergelora, mengingat sejarah panjang mereka di sepakbola Inggris.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Leeds United vs Ipswich Town dimulai?

Leeds United vs Ipswich Town berlangsung di Elland Road, Leeds pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Premier League - Pekan 14 5 Des 2026 - 10.00 Elland Road

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Leeds United vs Ipswich Town?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Leeds United vs Ipswich Town mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Sumber utama dan paling tepercaya untuk tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui platform penjualan tiket resmi Leeds United, meski ketersediaannya sangat bergantung pada status keanggotaan Anda, seperti My Leeds Membership.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Premier League Leeds United vs Ipswich Town?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League Leeds United vs Ipswich Town mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum dewasa: Biasanya berkisar antara £35 hingga £60 .

Biasanya berkisar antara . Tiket diskon (anak-anak/lansia): Biasanya mendapat potongan harga menjadi antara £20 dan £40 .

Biasanya mendapat potongan harga menjadi antara . Paket hospitality: Pengalaman hospitality premium pada hari pertandingan dimulai dari sekitar £150 hingga £250 atau lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum yang dijual kembali: Biasanya dimulai dari sekitar £75 hingga £110 .

Biasanya dimulai dari sekitar . Kursi dengan permintaan tinggi/premium: Berkisar antara £130 hingga lebih dari £200.

Leeds United vs Ipswich Town di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Leeds United vs Ipswich Town

Leeds United belum meraih kemenangan, dengan tiga hasil imbang dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Premier League. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Bournemouth. Dalam rentang itu, mereka juga bermain imbang 0-0 melawan Sunderland dan 0-0 melawan Crystal Palace. Leeds bermain imbang 1-1 dengan Manchester United dan kalah 2-1 dari Arsenal, hanya mencetak dua gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima kali.

Ipswich Town meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Hull City, sementara sebelumnya dalam rentang tersebut mereka menang 2-1 atas Fulham. Ipswich kalah 3-2 dari Manchester City dan 1-0 dari Everton, dengan tujuh gol dicetak dan tujuh gol kebobolan dalam lima laga tersebut.

Leeds United vs Ipswich Town: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada 23 Desember 2023, ketika Leeds United menjamu Ipswich Town di Championship dan menang 4-0 di Elland Road. Sebelumnya, Ipswich kalah tipis 3-4 di kandang dari Leeds pada Agustus 2023. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, semuanya di Championship, Leeds meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Ipswich.