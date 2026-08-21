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Cara mendapatkan tiket Leeds United vs Crystal Palace: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Leeds United
Crystal Palace

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Leeds United dan Crystal Palace, termasuk informasi jadwal pertandingan

Leeds United ingin mengumpulkan poin sebanyak mungkin sebelum Premier League dihentikan sementara untuk jeda internasional, dan dengan dua laga beruntun di Elland Road pada pertengahan September, mereka punya peluang sempurna untuk melakukannya.

Setelah laga kandang liga mereka melawan Newcastle pada 14 September, pasukan Daniel Farke kembali menggelar pertandingan di kandang, hanya lima hari kemudian, saat menghadapi Crystal Palace pada Sabtu, 19 September. Anda bisa berada di Elland Road untuk salah satu pertandingan tersebut, atau keduanya, dengan memesan tiket hari ini.

Leeds memberi para penggemar fanatik mereka hadiah Natal lebih awal tahun lalu, ketika menghajar Palace 4-1, hanya lima hari sebelum Santa turun lewat cerobong asap (20 Desember). Dominic Calvert-Lewin (dua gol), Ethan Ampadu, dan Anton Stach semuanya mencetak gol pada malam yang berkesan di Elland Road itu.

Apakah Leeds akan kembali menghancurkan Palace? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Crystal Palace, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Leeds United vs Crystal Palace digelar?

Leeds United vs Crystal Palace berlangsung di Elland Road (Leeds) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 5
Elland Road

Cara membeli tiket Premier League Leeds United vs Crystal Palace

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan sold out, anggota yang tidak berhasil dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Leeds United vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tier tertentu (misalnya, Kategori A, B, atau C). Pertemuan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga resmi tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol lebih mahal, sedangkan kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Perlu membership resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga resmi, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas wajib harga £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga dunia. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, sehingga hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian membership dasar.

Performa

LEE

LEE - Performa

NFO
M0-2
BRE
S1-1
BHA
S1-1
CHE
K6-3
NEW
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CRY

CRY - Performa

MCI
K1-4
FUL
M2-3
MID
M3-0
IPS
K2-3
LCH
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Leeds UnitedSeriCrystal Palace
1
2
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
5
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FT
Club Friendlies
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FT
7Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Leeds United vs Crystal Palace

3-5-2
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Formasi
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
J. TraffordJ. TraffordJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleE. AmpaduE. AmpaduG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaN. OkaforN. OkaforD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinW. BenitezW. BenitezT. TomiyasuT. TomiyasuC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotY. PinoY. PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiJ. LarsenJ. Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-5-2
Leeds United

Susunan Pemain Utama

Crystal Palace

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Farke
  • P. Sage
Leeds United

Cedera dan Larangan Bermain

Crystal Palace

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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