Cara mendapatkan tiket Leeds United vs Crystal Palace: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Leeds United ingin mengumpulkan poin sebanyak mungkin sebelum Premier League dihentikan sementara untuk jeda internasional, dan dengan dua laga beruntun di Elland Road pada pertengahan September, mereka punya peluang sempurna untuk melakukannya.

Setelah laga kandang liga mereka melawan Newcastle pada 14 September, pasukan Daniel Farke kembali menggelar pertandingan di kandang, hanya lima hari kemudian, saat menghadapi Crystal Palace pada Sabtu, 19 September. Anda bisa berada di Elland Road untuk salah satu pertandingan tersebut, atau keduanya, dengan memesan tiket hari ini.

Leeds memberi para penggemar fanatik mereka hadiah Natal lebih awal tahun lalu, ketika menghajar Palace 4-1, hanya lima hari sebelum Santa turun lewat cerobong asap (20 Desember). Dominic Calvert-Lewin (dua gol), Ethan Ampadu, dan Anton Stach semuanya mencetak gol pada malam yang berkesan di Elland Road itu.

Apakah Leeds akan kembali menghancurkan Palace? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Crystal Palace, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Leeds United vs Crystal Palace digelar?

Leeds United vs Crystal Palace berlangsung di Elland Road (Leeds) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 5 20 Sep 2026 - 09.00 Elland Road

Cara membeli tiket Premier League Leeds United vs Crystal Palace

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan sold out, anggota yang tidak berhasil dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Leeds United vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tier tertentu (misalnya, Kategori A, B, atau C). Pertemuan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga resmi tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol lebih mahal, sedangkan kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Perlu membership resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga resmi, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas wajib harga £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga dunia. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, sehingga hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian membership dasar.

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