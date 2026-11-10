Leeds United menjamu Coventry City pada Sabtu, 28 November 2026 di Elland Road, Leeds.

Salah satu pertemuan terbaru mereka yang paling menonjol terjadi pada Februari 2025, ketika Leeds meraih kemenangan meyakinkan 2-0 di kandang Coventry City. Dalam pertemuan mereka di Championship, Leeds unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Coventry dalam lima laga terakhir yang tercatat.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Leeds United vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Leeds United vs Coventry City di Liga Primer dimulai?

Leeds United vs Coventry City berlangsung di Elland Road, Leeds, pada Sabtu, 28 November 2026.

Premier League - Pekan 12 28 Nov 2026 - 10.00 Elland Road

Bagaimana cara membeli tiket Leeds United vs Coventry City di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer antara Leeds United dan Coventry City, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui situs resmi Leeds United atau Coventry City untuk mendapatkan tiket terverifikasi dengan harga resmi, bergantung pada ketersediaan dan persyaratan keanggotaan klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Leeds United vs Coventry City di Liga Primer?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang antara Leeds United dan Coventry City:

1. Kanal resmi klub

Harga resmi / harga standar: Harga tiket standar untuk dewasa biasanya berkisar antara £37,50 hingga £62,50.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penawaran harga lebih rendah: Biasanya mulai dari sekitar £140 hingga £178 .

Biasanya mulai dari sekitar hingga . Tiket jual kembali premium & fasilitas hospitality: Biasanya mulai dari sekitar £493 hingga £628 atau lebih.

Leeds United vs Coventry City di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Leeds United vs Coventry City

Leeds United menghadapi pertandingan ini setelah mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Liga Primer. Pada laga teranyar, Leeds bermain imbang 0-0 di kandang Sunderland. Mereka juga bermain imbang 1-1 di kandang Manchester United. Kemenangan 4-1 atas Newcastle United menjadi hasil paling menonjol dalam periode ini, meski kekalahan 2-1 dari Arsenal menunjukkan inkonsistensi yang mewarnai musim mereka. Leeds mencetak enam gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan kompetitif terakhir Coventry City menghasilkan satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 di kandang sendiri dari Fulham dalam pertandingan Liga Primer. Mereka juga kalah 3-1 dari Tottenham Hotspur pada pekan sebelumnya. Kemenangan 4-1 atas Newcastle menjadi titik tertinggi dalam periode ini, tetapi kekalahan dari Aston Villa di Carabao Cup dan saat bertandang ke Nottingham Forest menyoroti sulitnya posisi mereka. Coventry mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Leeds United vs Coventry City: Rekor pertemuan terbaru

Kedua klub terakhir kali bertemu di Championship pada Februari 2025, ketika Leeds United menang 2-0 di kandang Coventry City. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, seluruhnya di Championship, Leeds unggul dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Coventry. Leeds mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Coventry mencetak enam gol.