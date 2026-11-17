Lech Poznan menjamu Ferencvaros pada Kamis, 10 Desember 2026, di Stadion Poznan, Poznan.

Kedua klub memasuki laga Eropa ini tanpa riwayat pertemuan sebelumnya, sehingga tidak memiliki pertandingan kompetitif terdahulu sebagai acuan. Keduanya mengincar poin penting di papan tengah untuk memperbesar peluang melaju dalam fase liga berformat klasemen tunggal yang luas pada Liga Europa 2026–27.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Lech Poznan vs Ferencvaros, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Lech Poznan vs Ferencvaros di Liga Europa dimulai?

Lech Poznan vs Ferencvaros berlangsung di Stadion Poznan, Poznan, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Europa League - Pekan 6 10 Des 2026 - 15.00 Stadion Poznan

Bagaimana cara membeli tiket Lech Poznan vs Ferencvaros di Liga Europa?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk laga Lech Poznan vs Ferencvaros Crete di Liga Europa:

1. Kanal Resmi Klub

Penjualan Tiket Resmi Klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi atau situs web Lech Poznań. Ini merupakan cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tempat duduk di Enea Stadion.

2. Pasar Tiket Sekunder

Platform Tiket Sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket laga Liga Europa mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Lech Poznan vs Ferencvaros di Liga Europa?

Berikut rincian harga tiket untuk laga Lech Poznan vs Ferencvaros di Liga Europa:

1. Kanal Resmi Klub

Tiket Pertandingan Standar: Biasanya berkisar dari sekitar €15 hingga €70 .

Biasanya berkisar dari sekitar . Paket Hospitality Silver: Harga standar klub sekitar €115 .

Harga standar klub sekitar . Paket Hospitality Gold: Tempat duduk premium di dekat garis tengah lapangan dengan layanan makanan dan minuman berharga sekitar €310 .

Tempat duduk premium di dekat garis tengah lapangan dengan layanan makanan dan minuman berharga sekitar . Tiket Anak-anak: Biasanya mulai dari sekitar €10 hingga €15.

2. Pasar Tiket Sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket Masuk Umum / Tiket Jual Kembali: Umumnya mulai dari sekitar €45 hingga €55 .

Umumnya mulai dari sekitar . Harga Rata-rata Pasar: Biasanya berkisar antara €65 dan €340.

Lech Poznan vs Ferencvaros di Liga Europa: Semua yang perlu diketahui

Performa Lech Poznan vs Ferencvaros

Lech Poznan mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah imbang 2-2 melawan Zaglebie Lubin di Ekstraklasa, setelah kalah 3-1 dari Benfica di Liga Europa. Dalam periode ini, mereka juga mengalahkan Wisla Krakow 3-1 di liga Polandia dan menang 1-2 di kandang Legia Warszawa.

Fencvaros memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 13 gol dan kebobolan satu gol. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Vasas Budapest di kasta tertinggi Hungaria, hanya beberapa hari setelah kemenangan 2-0 atas AC Milan di Liga Europa. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan MTK Budapest 5-0 dan Torreense 4-1 di kompetisi Eropa.

Lech Poznan vs Ferencvaros: Rekor Pertemuan Terakhir

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Lech Poznan dan Ferencvaros. Kedua tim akan menghadapi laga ini tanpa catatan dari pertemuan-pertemuan terkini sebagai acuan.